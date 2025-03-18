iPhone WiFi自動連線長開等同引狼入室？忽視3設定手機高危易被駭｜不少 iPhone 用家為求方便，習慣會開啟Wi-Fi自動連線。專家警告，這些設定可能讓個人資料外洩，甚至容易在使用公共WiFi時被黑客乘虛而入。以下將詳細解析這3個危險的手機設定，一起看看後果，再教你如何關掉！



1. 自動連接Wi-Fi：小心「邪惡雙胞胎」攻擊

許多用戶習慣讓iPhone自動連接可用Wi-Fi，雖然方便，卻可能帶來極大風險。當手機找不到已知網絡時，會不斷搜尋可用熱點，並自動連接，這可能會連上黑客偽造的公共Wi-Fi，即所謂的Evil Twin Attack。

如何關閉自動連接Wi-Fi？

1.打開「設定」App，點選「Wi-Fi」。

1.打開「設定」App，點選「Wi-Fi」

2.向下滑動，找到「自動加入熱點」選項。

2.向下滑動，找到「自動加入熱點」選項

3.選擇「永不」，避免手機自動連接不安全熱點。

3.選擇「永不」，避免手機自動連接不安全熱點

2. 開啟定位服務：曝露自己行蹤

許多應用程式要求權限開啟手機的GPS定位服務，原意是因應用家身處位置（比如巴士路線app），提供相應服務。但如果隨便同意開放定位存取權，將大幅增加資料外洩的風險。黑客入侵位置數據公司，竊取用戶的精確移動記錄，這些資訊可能被用於詐騙或其他非法用途。

管理定位服務步驟：

1.打開「設定」，選擇「隱私權與安全性」

1.打開「設定」，選擇「隱私權與安全性」

2.點選「定位服務」

2.點選「定位服務」

3.檢查每個App的定位權限，例如地圖或天氣App可設為「使用App期間」或「永不」。

3.檢查每個App的定位權限，例如地圖或天氣App可設為「使用App期間」或「永不」。

3. 應用程式追蹤：用戶數據被外流？

許多App會追蹤用戶使用行為，包括裝置ID、姓名、電郵等資料，並與其他數據結合，用來投放廣告或用戶行為分析。這不僅侵犯隱私，也可能讓己資訊落入不知名人士手中。

應用程式追蹤關閉方法

1.打開「設定」選擇「隱私權與安全性」

1.打開「設定」選擇「隱私權與安全性」

2.點選「追蹤」。

2.點選「追蹤」。

3.關閉「允許App要求追蹤」選項，防止應用程式追蹤你的活動。