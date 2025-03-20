華為HUAWEI Pura X闊摺屏手機登場，16:10摺疊屏猶如iPad Mini＋首發鴻蒙AI｜HUAWEI華為於今日2025年3月20日「Pura先鋒盛典」發表劃時代摺疊屏旗艦Pura X，這款採用獨特16:10比例「闊型屏」設計的新機，不僅是首款專為原生鴻蒙系統打造的手機，更首發搭載具有心理大模型的「鴻蒙AI」，開啟智慧手機人機交互新紀元。



華為HUAWEI Pura X登場16:10摺疊屏猶如iPad Mini

顛覆性形態設計

華為HUAWEI Pura X打破傳統摺疊屏比例框架，創新採用16:10闊型主屏設計，在展開狀態下可提供比常規摺疊屏多18%的顯示面積，特別強化影音娛樂與創作場景體驗。機身配備3.5吋1:1比例智趣外屏，支援980×980解析度、1-120Hz LTPO 2.0自適應刷新率及2500尼特峰值亮度，外屏更覆蓋1440Hz PWM調光技術，大幅降低頻閃對眼睛的負擔。

作為首款預載鴻蒙Harmony OS 5系統的設備，Pura X實現深度配置。通過外屏「1:1智控面板」，用家無需展開主屏即可完成通話、支付、日程管理等繁重的操作。全新設計的多工懸浮窗支援三應用同屏協作，搭配鴻蒙智聯生態，可無縫控制超過200種IoT設備。

技術規格再攀高峰

另外，今次手機最大亮點在於首發的「鴻蒙AI」系統，深度融合盤古大模型與DeepSeek技術。全新升級的小藝助手不僅擁有真人語調對話能力，更內建100+真實場景心理模型，可感知用家情緒變化並調整應對方式。加上創新的「小藝幫接」功能可智能過濾騷擾電話，在獲得授權後甚至能代接重要來電。據官方透露，鴻蒙AI將於4月10日通過OTA開放升級。

新機還會推出典藏版，由8999人民幣起

新機售價為7499人民幣起