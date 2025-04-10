旅行用數據漫遊有咩好？比較5種外遊數據服務

今年復活節為大家帶來4日假期，相信不少人已經摩拳擦掌做好準備去旅行！今時今日在外地，無論是用於導航、聯絡親友，或是尋找美食美景，都必須要有數據上網。到底漫遊服務、Soft SIM、鴨記旅遊SIM卡、本地運營商提供的旅行預付卡以及Wi-Fi蛋之中，哪一個比較好用呢？以下一次過比較，等大家今個復活節旅遊無需再為外地上網而煩惱！



香港電訊商所提供的數據漫遊服務，最大賣點在於其免換SIM卡，用家在落地後即可啟用服務，無需繁瑣的設置或手動激活。而以 1O1O 及 csl 為例，數據漫遊會自動啟動，確保用家無縫過渡至當地的網絡。相比之下，使用Soft SIM或外遊SIM卡時，用家通常在機上換SIM卡，甚至在出發前進行預先登記。此外，Soft SIM使用上有地區限制，更要手動設置APN，這對部分用家而言可能造成不便。

不少人會選擇購買旅遊sim卡

1O1O 及 csl 的數據漫遊服務覆蓋超過300個地區，並與130個地區的5G網絡供應商合作，更連接多個當地大型通訊商，令到覆蓋更加全面，以日本為例，用家可以自由選擇使用DoCoMo, SoftBank或KDDI網絡，讓客戶於旅途中享用當地優質5G數據漫遊服務。相比之下，海外營運商的預付SIM卡或Soft SIM通常僅適用於目的地的單一網絡，如身處地庫或偏遠地區，沒有網絡覆蓋的風險比較高，當旅客需要跨國旅行時，更需要為每個國家購買不同的SIM卡，這無疑增加了成本和麻煩。

5類外遊數據服務比較

靈活性也是數據漫遊的一大亮點。以 1O1O 及 csl 的數據漫遊服務為例，提供多種服務選項，滿足不同用家的需求。例如，亞太區可選擇漫遊數據無限任用的數據漫遊日數通行證，涵蓋500MB到3GB全速數據；中國內地及澳門則可選擇數據流量組合，提供1GB至10GB流量， 30天內有效。此外，大部分1O1O 及 csl 服務計劃還包括中國內地及澳門的漫遊數據，為頻繁往返港澳或內地的旅客提供更高性價比的解決方案。客戶可以隨時透過手機App加購漫遊數據，即使遇上突發事故如因天氣而延期或改變行程都可靈活應對。

機場換SIM隨時一不小心，把原有的SIM卡弄掉

曾經非常受歡迎的Wi-Fi蛋除了需要用家攜帶額外設備並確保設備甚至後備電源外，Wi-Fi蛋的覆蓋範圍亦受限於設備與使用者之間的距離，且可能因連接人數增加而導致網速下降。至於外遊SIM卡，則需出發前預先購買並手動設置，這對想飛就飛或者即興北上的旅客而言，使用1O1O及csl數據漫遊服務就便利得多。

幾個人Share一隻Wi-Fi蛋，想分開行都唔得

加上，使用漫遊數據就算在外地，無需使用VPN，就能連接到香港用開的 App，如 WhatsApp、Netflix、IG、FB，甚至本地網上銀行App，無需煩惱在部分國家或地區，要另外使用VPN翻牆才可使用日常的 App。

有效期方面， 1O1O 及 csl的數據漫遊日數通行證一日以開始使用數據漫遊後的 24 小時計，相比坊間的外遊 SIM卡，一日以香港時間計或當地時間計00:00-23:59，就明顯均真得多。

csl數據漫遊日數通行證組合

csl漫遊數據流量組合

csl 數據漫遊月費計劃

現時指定csl 客戶選用指定數據漫遊服務（每月 HK$59），並簽訂36個月承諾期，可享54張主要亞太地區 5G 數據漫遊日數通行證，以及免費享 Club Care 全年旅遊保險 (計劃A)*，無論身處何地，都享有全球緊急支援服務及高達 HK$1,000,000 醫療費用保障，這在Soft SIM、外遊SIM卡或Wi-Fi蛋中無法找到的福利。

外遊數據倒水？教你兩招慳Data

外遊時，經常都要使用地圖 App 導航，或上網查找餐廳、景點位置。同時，旅行打卡拍照後，當然也會急不及待想上傳到社交媒體分享，因此數據就如倒水般過量使用。想節省數據就要注意一些實用技巧。例如，提前下載離線地圖是非常有效的做法，這不僅節省了實時使用地圖的數據，還能在信號不穩定的地區提供穩定的導航服務。

另一方面，盡量避免高數據需求的操作，比如在旅途中播放高清影片或進行大文件的下載。設定流量警告或使用手機的數據管理功能，可以幫助及時了解自己的數據使用情況，避免超出流量限制導致額外費用的情況發生。

如果是每分每秒都要睇住社交媒體的話，可調整設置節省數據或關閉 Instagram 或 Facebook 的自動播放影片功能，這些小改動都能顯著減少不必要的數據使用量。

最後，適當利用Wi-Fi資源也是一種節省數據的好方法。比如更新應用程式、備份照片或下載影片等耗費大量數據的操作，盡量應用酒店Wi-Fi進行，然而使用公眾Wi-Fi亦存在資訊安全隱患，尤其是沒有加密的網絡更加不建議使用，以免因小失大。