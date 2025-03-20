iPhone 17 Air 手機殼曝光　橫向機背鏡頭致敬Google Pixel？

iPhone 17系列傳聞中，全新機型的 17 Air ，近日再有爆料曝光疑似其手機殼。從手機殼的設計觀察，iPhone 17 Air的鏡頭模組將會是橫向設計，外型與 Google Pixel 手機相似。



根據 Sonny Dickson 近日在 X 平台曝光的 iPhone 17 Air 第三方手機殼照片，這款新機在相機模組設計上迎來重大變革。不同於以往 iPhone 傳統的左上角相機排列，iPhone 17 Air 採用全新的橫向設計，橫跨機身上方，風格與 Google Pixel 系列相似。據悉，該相機模組內部僅搭載一顆 4800 萬畫素主鏡頭，並配備 LED 閃光燈，整體外觀更為簡約俐落。

這項設計不僅改變了 iPhone 的視覺風格，也可能帶來更優異的影像處理表現。由於相機改為橫向排列，感測器與影像處理單元的內部布局或許能獲得更好的散熱效能，進而提升夜間拍攝與 HDR 的成像品質。此外，根據保護殼機身側邊的開孔來看，iPhone 17 Air 似乎也將延續 iPhone 16 全系列所搭載的相機控制按鈕。

爆料顯示，iPhone 17 Air 的厚度僅 5.5mm，成為 iPhone 史上最薄的機型之一。如此輕薄的設計甚至比目前市場上的大多數手機還要纖薄。然而，這也引發外界對其電池續航力的疑問。由於機身變薄，電池容量勢必會受到影響。

在硬體規格方面，iPhone 17 Air 將配備 6.6 吋 OLED 螢幕，支援 120Hz ProMotion 技術，帶來更流暢的視覺體驗。此外，該機型將搭載 A19 標準版晶片（非 A19 Pro），並配備Apple自研的 C1 基頻晶片，以提升行動網路的穩定性與連線效能。