MSI新世代RTX 50 系列手提電腦登場！北歐神話為靈感　各領域都啱

全球頂尖遊戲與創作筆電品牌 MSI，於 MSIology: Dragonforged Dominance 發表會上，正式揭曉最新 RTX 50 系列筆記型電腦。全新系列設計靈感源自北歐神話的世界樹 Yggdrasil，象徵創新、重生與堅韌，並融入創新科技、奢華美學與極致效能三大理念，展現出品牌對未來筆電設計的前瞻視野。



世界樹在北歐神話中連結九大世界，象徵萬物循環不息。這樣的概念正好呼應 MSI 持續創新的品牌精神。微星筆電區域業務暨行銷總監楊大燁表示：「如同傳說中的世界樹連結並支撐九大世界，我們的全新世代50系列筆電致力於滿足各類用戶的需求，從讓人身歷其境的遊戲體驗，到高階專業工作都能輕鬆應付！」

旗艦款 Titan 18 HX 北歐神話 龍魂典藏機型，融合藝術與工程之美，採用精緻手繪龍紋，透過蝕刻與陽極處理等工藝打造出獨特的外觀。這款筆電配備 NVIDIA® GeForce RTX™ 50 系列 GPU、Intel® Core Ultra 200HX 處理器與 400W 電源供應器，帶來頂尖效能表現。機身更內建四組 SSD 插槽與 MSI 獨家的 SuperRAID 5 技術，實現高達 18,000 MB/s 的讀取速度，同時具備 PCIe 5.0 與專屬 SSD 散熱模組，長時間運作也不掉速。搭配均熱板散熱系統，可提供高達 270W 的 CPU/GPU 綜合效能。

專為玩家打造的 Raider 系列搭載最新 AMD Ryzen™ 9000HX/9000HX3D 或 Intel® Core Ultra 200HX 處理器與 RTX 50 系列顯示卡，提供絕佳的遊戲體驗。其配備 DDR5 6400 記憶體、雙風扇七熱管散熱設計，以及預校正 4K/120Hz Mini LED 顯示器，確保畫面流暢且色彩精準，並結合 SSD 散熱模組，大幅提升穩定性與效能。

Stealth 系列則為追求輕便與效能兼具的用戶而設計，搭載 RTX 50 系列顯示卡與 AMD Ryzen™ AI 300 或 Intel® Core Ultra 200H 處理器，機身採用鎂鋁合金，實現輕薄設計與堅固耐用兼備。其配備 MSI Cooler Boost 5 與 HyperFlow 散熱技術，達成高效冷卻。Stealth 系列標配單點多彩背光鍵盤與 Dynaudio 六喇叭音響系統，為使用者提供沉浸式的娛樂體驗。

針對專業族群與 STEM 領域用戶，MSI 推出 Vector 系列筆電，搭載 Intel® Core Ultra 200HX 或 AMD Ryzen™ 9000HX 處理器與 RTX 50 顯示卡，並支援 Thunderbolt 5 傳輸介面。其內建 SSD 散熱模組與 26區多彩背光數字鍵盤，為專業軟體如 MATLAB 提供極致輸入與運行效率。

Venture 與 VenturePro 系列則聚焦於高效能商務與生產力應用，配備 Intel® Core Ultra 或 AMD Ryzen™ AI 300 處理器與 RTX 顯示卡，支援 OLED 觸控螢幕、可擴充記憶體與儲存，搭配 90Wh 大容量電池與 Battery Boost 技術，實現長效續航與靜音操作。高效散熱設計也讓其在同級筆電中脫穎而出。

MSI RTX 50 系列筆電不僅獲得 AI、遊戲開發與 3D 創作等專業領域一致好評，更彰顯其卓越的穩定性與運算能力。MSI 也宣佈，搭載 Intel® Core™ Ultra 7 系列2處理器的 MSI Claw 8 AI+ 電競掌機即日起上市，結合 AI 驅動、8 吋螢幕、人體工學設計與優異散熱技術，帶來便攜遊戲新體驗。

MSI 進一步展示與 NVIDIA 合作的 AI Robot 應用，透過本地語言模型支援自然語言指令控制筆電功能，並支援完整的光線追蹤與 DLSS 4 技術，提供前所未有的電影級視覺效果與超強 AI 運算力。

接下來，MSI 還將推出更多 RTX 50 系列筆電，包括 Crosshair 18 與全新 Cyborg 系列，全面提升行動運算標準。即日起開放預購，並提供豐富禮品，詳情請參考 MSI 官方社群平台與授權經銷通路。

MSI Claw 8 AI+ 全新電競掌機 即日起開放購買

全球筆電領導品牌微星科技MSI宣布，全新升級的MSI Claw 8 AI+電競掌機即日起開放購買！搭載Intel® Core™ Ultra 7 處理器(系列2)的MSI Claw 8 AI+電競掌機完美結合卓越效能與優異能耗，AI人工智慧驅動下，這款8吋大螢幕的電競掌機將為玩家帶來令人驚嘆的視覺效果。

MSI Claw 8 AI+電競掌機升級配備更大容量電池，不僅延長遊戲時間，更透過優化的能耗管理帶來絕對流暢的效能表現。Claw 8 AI+採用人體工學設計並具備先進的散熱技術，在分秒必爭的遊戲過程中依然能享有舒適的操作體驗，配置完整I/O連接埠，提供最全面的連接可能。同時，Claw 8 AI+更是支援Copilot+ 功能的AI mini PC，為可攜式遊戲機樹立全新定義！

MSI Claw 8 AI+也支援獨家研發的MSI APP Player，不論是Windows或Android遊戲都能支援，提供玩家最大量的遊戲庫與最多元的遊戲平台，滿足玩家的各種需求。

【豐澤獨家販售 | MSI Claw 8 AI+ 】，即日起開放購買

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優惠受條款及細則約束。數量有限，售/送完即止。