香港汽車市場慢慢在變，由從前「清一色」歐洲日本車，到現在海量國產汽車品牌出現，令本地市場變得「五光十色」。正如盛智文，他以其獨到的商業眼光和不斷創新的精神，成功將平平無奇的蘭桂坊打造成「五光十色」國際知名的地標。變，是唯一的不變。盛智文博士在個人出行上也做出了「改變」，選擇了中國智能電動車品牌XPENG小鵬汽車的SUV G6。這不僅是個人對環保和科技的追求，更體現了他與XPENG在「改變」這一理念上的不謀而合。



時代在變，車不再局限於硬件設備

盛智文博士新車落地，首先被XPENG G6富未來感的外型吸引著，配合寬敞的車內空間和冷暖功能的座椅，有如置身家居般的舒適。盛智文首次駕駛XPENG G6，毫不掩飾對新座駕的讚賞。他提到，G6 的駕駛體驗非常出色，操控靈活，易於上手，這對於在繁忙狹窄的香港道路上行駛尤為重要。更讓他驚豔的是G6 的智能科技配置，例如中英語音控制、自動泊車功能以及智能預設車內場景等，這些功能不僅提升了駕駛的便利性，也讓他在行車過程中感受到科技帶來的樂趣。

盛智文大讚XPENG G6駕駛感一流

除了駕駛體驗和智能科技，盛智文先生還對G6的造車質素十分滿意。他認為，相較於其他品牌的燃油車和電動車，G6的性價比非常高，這也是他選擇G6的重要原因之一。他認為，XPENG汽車在保證產品質量的同時，也讓消費者能夠以合理的價格享受到智能電動車帶來的便利和舒適，這體現了XPENG汽車對市場的深刻理解和對消費者的誠意。

XPENG汽車的「改變」基因

XPENG汽車一直以「改變」為主調，致力於通過科技創新，改變人們的出行方式。這種對「改變」的追求，與盛智文先生在商業上的成功之道不謀而合。盛智文先生在蘭桂坊的發展中，不斷突破傳統，引入新的理念和元素，最終使蘭桂坊成為一個充滿活力和創意的場所。XPENG汽車在智能電動車領域的探索，憑著OTA軟件升級服務、自動泊車功能、 自行硏發的 XPILOT 智能輔助駕駛系統等次世代科技，體現了這種不斷創新、勇於改變的精神。

全車多達20個鏡頭及感應器，為車主帶來更安心的駕駛體驗。

盛智文先生細心了解新車的智能技術

XPENG G6的推出，正是XPENG小鵬汽車「改變」基因的體現。G6不僅在設計上突破了傳統電動車的造型，更在智能科技上實現了多項創新。另外新車的「改變」不僅體現在產品上，也體現在其對未來出行的思考上。XPENG汽車致力於構建一個智能出行生態系統，通過智能網聯技術，將汽車與城市交通、生活服務等連接起來，為車迷提供更加便捷、高效的出行體驗。這種對未來出行的前瞻性思考，也與盛智文先生在商業上的遠見卓識相呼應。

智能電動車引領「改變」

隨著科技的發展和環保意識的提高，智能電動車已經成為未來出行的重要趨勢。XPENG汽車憑藉其在智能科技和電動車領域的深厚積累，已經成為中國智能電動車市場的領軍企業之一。盛智文先生選擇XPENG G6，不僅是對XPENG汽車產品的肯定，也是對中國智能電動車發展的信心。

XPENG G6

展望未來，XPENG汽車將繼續秉承「改變」的理念，不斷推出更具創新性和競爭力的產品，引領智能電動車的發展。