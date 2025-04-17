MSI Raider 18 HX AI A2XW評測｜RTX 5090升級！最強電競手提電腦

MSI Raider 18 HX AI A2XW評測｜MSI 再次展現其「硬體怪獸」本色，透過全新旗艦級手提電腦 Raider 18 HX AI A2XW，向玩家展示何謂極致效能。記者有幸評測這部配置最新RTX 5090 顯示卡的手提電腦，發現其可能是現時硬件最強的電競手提電腦。



首先當然要從規格講起，全新的Raider 18 HX AI A2XW 可說是硬派性能的極致體現。核心搭載 Intel 最新的 Core Ultra 9 285HX 處理器，擁有 24 核心（8 高效能 + 16 高效率核心），最高時脈可達 5.5GHz。這樣的架構設計不僅針對多工處理與影像渲染提供強大支援，更適合現今 AI 應用與複雜運算任務。同時，還搭載最新一代的 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，圖形功耗可達 175W，CPU+GPU功耗可高達260W！搭配 16GB GDDR7 記憶體與 256-bit 記憶體，圖像表現甚至接近PC RTX 4090 等級。單看這樣的處理器與 GPU 組合，就足以讓這款手提電腦躋身PC替代品之列。

記憶體方面，Raider 18 HX AI A2XW配備了高達 64GB 的 DDR5-6400 RAM，不僅能流暢應付3A大作，亦能確保長時間的多工運行不出現卡頓。儲存空間更是一大亮點，採用雙 2TB PCIe 5.0 SSD 組成 RAID 0 配置，讀取速度突破 13,000MB/s、寫入速度也超過 9,000MB/s，對於大型遊戲、影片編輯與資料搬移來說，皆是前所未見的快速體驗。從內到外，MSI 為 Raider 18 HX AI A2XW 配備的規格，無一不站在目前手提電腦的頂點。

顯示方面，配有 18 吋 Mini-LED 面板，解析度達到 3840 x 2400，像素密度高達 252ppi，畫面銳利清晰，細節處理極為細膩。Mini-LED 的設計使其對比度幾乎能媲美 OLED，同時避免 OLED 烙印風險。色彩飽和、亮度充足，使其在 HDR 模式下表現更勝一籌。不過仍須留意，電池模式下並不支援 HDR 功能。

音效表現上，MSI 在這款手提電腦中配置了向上發聲喇叭與雙個 2W 重低音，在手提電腦中已屬上乘。中高音清晰明亮，音量亦足夠應付中小型空間的娛樂體驗。然而，在高音量下會出現輕微混濁感，對於音質講究的用戶來說，仍建議搭配耳機使用。

記者想重點一提，Raider 18 HX AI A2XW在鍵盤設計上，採用了 SteelSeries RGB 背光鍵盤，可支援每鍵獨立調光與巨集配置，透過 SteelSeries GG 軟體進行客製化操作，UI 直覺易懂，設定流程流暢。鍵帽大小適中、數字鍵區完整，作為電競手提電腦，這個鍵盤合格有餘。

在連接性方面，MSI 顯然考慮到了這部手提電腦作為PC替代品的使用情境。配備雙 Thunderbolt 5 接孔，支援高達 80Gbps 傳輸速率，並整合 USB-C、DisplayPort 與供電功能，能輕鬆連接多顯示器或外接 GPU 擴充設備。此外還提供三個 USB-A（USB 3.2 Gen 2）、HDMI 2.1、2.5G 有線網路孔與 3.5mm 音源孔，幾乎囊括所有主流介面。無線連線也搭載最新 Wi-Fi 7E 與藍牙 5.4 標準。

至於實際效能表現，記者測試現時最熱門的《Monster Hunter Wilds》，當時打敗了不少主機的效能測試，Raider 18 HX AI A2XW輕易跑到14608分，平均幀率達84.5FPS，畫質開到極高都完全無問題，基本上面前目前所有大作都能推到最高畫質。

總結來說，MSI Raider 18 HX AI A2XW是一款完美解釋高效能的手提電腦。無論是 24 核 CPU、RTX 5090 顯卡、64GB RAM、雙 PCIe 5.0 SSD 或是高亮度 Mini-LED 螢幕，全都堆疊出一部幾近無懈可擊的PC替代品。

對於需要極致效能來處理 3D 建模、8K 編輯、AI 模型運算或 AAA 級遊戲的用戶來說，MSI Raider 18 HX AI 無疑是一部可以信賴的電競機。

MSI Raider 18 HX AI A2XW規格



系統：Windows 11 Home

中央處理器：Intel Core Ultra 9 285HX 24Cores Up to 5.5Ghz NPU 13TOPS

顯示卡：GeForce RTX5090 Laptop GPU GDDR7 24GB

記憶體：DDR V 6400 64GB ( 32GB * 2 )

儲存： 2TB PCIe 5.0 + 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD

螢幕：18" UHD+, MiniLED, 120Hz, DCI-P3 100%, 1000 nits

保養：3年



價格：$48,999（MSI網上商店優惠價 $51,999）



購買連結：https://hkstore.msi.com/products/raider-18-a2xwjg