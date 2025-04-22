夏日恩物！Panasonic DC 摩打風扇 節能又慳位 寧靜清涼Get！

夏天天氣炎熱，家家戶戶都常備電風扇，無論是獨立使用或者搭配冷氣同時使用都能為室內環境降溫，又能降低冷氣耗電，是節能慳錢的好辦法。然而，傳統風扇體積較大，往屋裡一放，本就不大的空間顯得更為局促。相比傳統摩打風扇運轉時會發出嘈雜的噪音，Panasonic 新推出的直流電（DC） 摩打風扇，慳位、節能又寧靜，絕對是夏日涼風送爽兼慳電好幫手！



直流電（DC）摩打 寧靜節能雙贏

傳統風扇所使用的交流電摩打，依靠電流方向按一定頻率交替改變推動電機運轉，這導致電流切換時產生較大震動，發出較大噪音。交流電摩打運轉時能量損耗大的同時，亦相對嘥電。此外，為安置運轉機件，其體積通常較大，也相對較佔空間。而 Panasonic DC 摩打風扇採用的直流電摩打，電流方向恆定，運轉平穩，震動大幅降低，運行安靜無噪。其耗電少且能提供強勁風力，因運作原理簡約，設計更精巧，體積小巧不佔空間。搭配冷氣使用時，能加速室內空氣循環，使冷氣分布更均勻，進一步降低冷氣能耗，幫港人省下更多電費。

二合一靈活變身 小巧身形方便安置

香港房屋面積有限，Panasonic DC 摩打風扇的二合一設計應需而生。它能輕易切換為座枱式，放置書桌、茶几上送來涼風；也能變成座地式，立於角落，不佔過多地面空間，移動方便。以 F-19GNH 型號為例，7.5 吋（19 厘米）的纖細尺寸，相比傳統大扇葉風扇，可巧妙安置在沙發旁、床頭邊等角落，為小空間帶來涼爽。

廣域送風涼透全屋 多段風速自由調節

香港夏季悶熱，Panasonic DC 摩打風扇 F-19GNH 的廣域送風功能強大，能快速帶動室內空氣流動，讓涼風吹遍房間各角落。一家人在客廳相聚，無需圍繞風扇，都能享受舒適涼意。搭配冷氣使用，加速冷空氣擴散，使房間更快降溫。加上 Panasonic DC 摩打風扇的 3 種送風模式，正常、自然風、睡眠模式，完美匹配不同生活場景。正常模式風力均勻，適合日常活動；自然風模式自動變換風量，宛如海邊陣陣海風，舒適自然；睡眠模式運轉寧靜，風量自動調整至適合睡眠狀態，伴人安睡整晚。除了有不同送風模式選擇之外，更提供多段風速選擇，F-19GNH 型號有 12 段風速，F-30GLH 型號則有 6 段風速。清晨可調低風速感受微風，中午炎熱時調高風速享受強風，搭配冷氣時也能依冷氣強弱調整，達到最佳舒適度。

觸控遙控操作便捷 網罩拆卸清潔簡單

Panasonic DC 摩打風扇配備觸控屏幕與遙控器，坐在沙發或躺在床上，動動手指按遙控器按鈕，就能輕鬆切換風速、送風模式，無需頻繁起身調教。與此同時，不似坊間許多 DC 摩打風扇不能拆卸，導致清洗困難，Panasonic DC 摩打風扇網罩可輕鬆拆卸，簡單操作就能取下清洗，時刻保持風扇乾淨，吹出清新健康風，保障家人健康。

今夏想吹走悶熱，兼得寧靜涼風？即刻入手 Panasonic DC 摩打風扇，清涼舒適隨手可得！

產品詳情：

F-30GLH (30厘米/12吋)：https://bit.ly/41w6ETh

F-19GNH (19厘米/7.5吋)：https://bit.ly/3F712HX

（資料及相片由客戶提供）