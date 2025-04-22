SD高達 G世永恆 攻略｜今日（22日）剛推出第一個活動，強敵來襲「紅色高達」關卡，可以透過活動關卡獲得GQuuuuuuX的紅色高達，以及駕駛員修治伊藤，對於沒有減防支援機的玩家可說是必打，而且很容易就可以突滿。



由即日起至5月3日，一共12日可以打「紅色高達」的強敵來襲活動，分開有Normal、Hard、Expert關卡，首次通關Normal即可得到第一隻紅色高達，另外三關的刷關獎勵即主要是紅色高達的武裝進化素材。

Expert關卡打法

Expert關取勝條件是擊敗紅色高達，中間有一部GQuuuuuuX，而其他的渣古基本上是作儲MP、行距離的工具。記者測試使用的隊伍是兩部攻擊機+兩部盾機+一部支援機（全100lv），第二隊甚至可以不放。

1第一回合可以把機體集中去攻擊渣古提高MP加攻，最後待機在紅色高達行完也打不到的範圍，而攻擊機必須要在兩部盾機的支援防禦範圍內，因為紅色高達的攻擊可以秒殺無突的UR。敵方回合，如果GQuuuuuux和紅色高達打攻擊機的話，必須分別用兩部盾機擋，要兩部盾機的原因就是避免其中一部機爆。

第二回合就可以用兩部攻擊機集中火力打紅色高達，有一個小技巧是將支援機行到能打中紅色高達的位置再直接待機，就可以無傷幫兩部攻擊機補傷害。兩部攻擊機的選舉可以是UR的所有攻擊機、SSR的全裝甲型ZZ高達、S高達、紅戰士、風靈高達（改修型）。