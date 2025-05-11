iPhone 慳電方法｜在日常使用中，許多 iPhone 用家可能未曾察覺，手機電量倒水可能是與 Wi-Fi 設定有關。日本 iPhone 達人「ろん」提醒大家一個容易忽略的細節：當你離開家門、進入無線網路範圍稀疏或不穩的環境時，若未主動關閉 Wi-Fi，iPhone 將會不斷搜尋附近可用的 Wi-Fi 熱點。這項看似無害的背景動作，其實會大幅增加電池消耗。



穿梭在咖啡店、地鐵站或百貨商場，手機頻繁跳出「可用 Wi-Fi」的提示，雖然系統設計是為了方便連線，但在訊號不穩或根本不需要連網的狀況下，這些「自動搜尋」不僅無助於提升使用體驗，反而拉低了電池續航表現。iPhone 的作業系統會以一定頻率主動掃描附近的無線網路，這些掃描過程雖小，卻累積出可觀的電量消耗。

對此，iPhone 達人「ろん」提供了一個解決方法—善用 Apple 內建的「捷徑」App中的「自動化」功能，讓 iPhone 能在你回到家時自動開啟 Wi-Fi，在外出時自動關閉。這項設定不僅能節省電力，更能讓用家省去反覆開關 Wi-Fi 的麻煩。

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具體做法如下：首先開啟捷徑 App，點選底部的「自動化」標籤，再點選右上角的「+」新增一則自動化流程。當系統提示選擇觸發條件時，點選「抵達」，然後選擇家中的地址作為觸發位置。設定完成後，再點選下一步，在動作清單中加入「設為 Wi-Fi 開啟」的指令即可。這樣一來，每當你回到家，iPhone 就會自動開啟 Wi-Fi；相對地，也可以設定當「離開」家時自動關閉 Wi-Fi，完全不需手動操作。

值得注意的是，這項設定雖然對一般使用者非常方便，但並不適用於所有情境。例如需要使用 CarPlay 導航的車主，或是 Apple Watch 依賴 Wi-Fi 傳輸的用家，在外出時關閉 Wi-Fi 可能會造成不便。因此在開啟這類自動化設定前，最好先評估自身的使用需求與日常習慣，確保便利與節電兩者兼得。

日本iPhone達人傳授iPhone的自動化功能，可以在抵達家中時自動開啟Wi-Fi。（X @Daisaku_Samon）

日本iPhone達人傳授iPhone的自動化功能，可以在抵達家中時自動開啟Wi-Fi。（X @Daisaku_Samon）

除了 Wi-Fi 自動管理這個實用技巧，若想要進一步延長電池續航，還有其他兩個不花錢、無痛操作的慳電妙招，一樣能有效減少不必要的耗電行為。

首先是關閉「背景 App 重新整理」功能。這項功能原意是讓 App 在未打開的情況下仍可於背景更新資料，例如社群平台同步訊息、新聞App推播更新。但對於大多數App來說，這些背景操作不僅非必要，也會額外消耗處理器資源與電力。尤其是同時安裝多個即時更新型 App（如天氣、社群、股票軟體）時，iPhone 就會不知情的情況下頻繁喚醒App進行同步。

另一個省電妙招則是調整「螢幕亮度與自動鎖定」設定。很多人習慣將螢幕亮度開到最大，或是讓手機在閒置時維持過長的開啟時間，這些都會導致電力快速流失。只要稍微將亮度拉低，整體使用時間就能明顯拉長。可以進入「設定」>「螢幕與亮度」，啟用「自動調整亮度」，讓系統根據環境光源自動調整螢幕明暗；同時將「自動鎖定」時間設為 30 秒或 1 分鐘，讓手機在無操作時快速鎖屏，也能進一步減少能源浪費。