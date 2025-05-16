夏日慳錢攻略｜4招教你揀高CP值冷氣機　安全節能又慳電費

最近氣溫日日高達30度，熱到日日都要開冷氣降溫！面對炎夏，必不可少的當然是開冷氣機，但市面上冷氣機款式眾多，型號、產品資訊繁複得讓人難以選擇，究竟如何才能入手一部適合自己又高CP值的冷氣機，夠涼又慳電費？下文為你整合4大攻略，助你選擇安全、節能、省電的最佳冷氣機！立即去文了解選購攻略，入手高效能又慳電的心水冷氣機，輕鬆、舒適地度過炎夏，減輕電費負擔吧！



1／認清能源標籤 1級最高效

要買高CP值冷氣機，認住機身能源標籤最重要。能源標籤分1至5級，1級為最高能源效益。按機電工程署認可實驗所的測試結果顯示，以窗口式冷氣機為例，1級能源標籤比3級節省多達11%能源，而擁1級能源標籤的分體式冷氣機，則可節省高達36%！

選擇能源效益高的冷氣機減低電力消耗，一方面可省電減開支，同時可保護環境。而坊間不少用家更稱，1級能源標籤的冷氣機於溫度控制、製冷速度等性能上更佳，運行噪音亦較低，使用體驗十分良好。

2／變頻冷氣恆溫節能

相比傳統定頻冷氣機，變頻冷氣機更高效兼節能！因變頻冷氣會按室內溫度自動調節壓縮機的輸出功率，剛開冷氣時，它會先以高速率運作，迅速達致預設溫度。當達致設定目標，它便會自動降低運行速度，以低速維持恆定溫度，減少不必要的電力消耗；傳統定頻冷氣於全開與關閉之間不斷切換，電力消耗大，定頻冷氣則於運作期間維持一定速度，以較低的能源消耗提供穩定且適量的冷氣，節能效果自然更佳。

3／ R32雪種冷氣更涼更慳電

新一代雪種R32近年愈來愈受歡迎，皆因其3大優點：更省電、更環保和更涼快。經消委會測試，使用R32雪種的冷氣機製冷效率更佳，而且R32雪種的全球變暖潛勢（GWP）較現行常見的雪種大幅降低，對環境影響較小。R32雪種既不會破壞臭氧層，亦擁有更佳能源效益，輕鬆一次滿足兩個願望。

4／ 揀有抽濕及暖氣功能之冷氣機

現今的冷氣機功能多多，許多產品更同時配備抽濕或冷暖功能，家中無需再額外添置電器，慳位又方便。回南天潮濕可開冷氣抽濕晾衣服，再者，香港濕冷體感溫度更低，室內保暖更顯重要，冷暖型冷氣機的雪種允許雙向流動，既能排熱，亦能吸入室外熱能輸出暖風，夏天涼爽、冬天溫暖，選購冷氣機前可考慮這類多功能設計款式。

逾 400 款型號冷氣齊集豐澤 兼有每週快閃優惠！

豐澤網店逾400款冷氣機，不但引入多款獨家型號任你揀，每星期更會推出各式快閃優惠，讓大眾以更優惠的價格入手心水產品。睇完攻略，想了解產品？以下為你精選既高能源效益，又具安全保障的8款冷氣機，助你揀選心儀的「夏日清涼伴侶」！

▼▼▼8 款精選！高CP值冷氣機▼▼▼

WHIRLPOOL 惠而浦 AWV09301R 1匹R32變頻淨冷 窗口式冷氣機，網店限定價$4,280（原價$5,990）

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CARRIER 開利 CHK09VFP 1匹 R32 變頻淨冷 窗口式冷氣機，特價$4,180（原價$6,820）

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FORTRESS 豐澤牌 FWAD10IR23 1匹 R32變頻淨冷窗口式冷氣機，特價$3,890（原價$5,590）

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GENERAL 珍寶 AKWB9NID 1匹 R32 變頻淨冷 窗口式冷氣機，現售$8,080。

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MIDEA 美的 MW-09CRF8E 1匹 R32 遙控變頻淨冷 窗口式冷氣機，淨機優惠價$4,208（原價$6,499）

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PHILCO 飛歌 PVR09R 1匹 變頻遙控窗口式冷氣機，易賞錢優惠價$4,380 (原價$6,890)

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TOSHIBA 東芝 RAC-07G3CVRG-HK 3/4匹 R32變頻窗口式冷氣，特價3,480（原價$5,480）

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樂聲牌 CS-YU9BKA 1匹變頻淨冷 分體式冷氣機，特價$5,308（原價$6,380）

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