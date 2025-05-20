iPadOS 17.7.8更新緊急推出　解決App閃退、YouTube 重複登入問題

iPadOS 17.7.8更新緊急推出｜Apple 上周針對三款無法升級至 iPadOS 18.5 的舊款 iPad，推出了 iPadOS 17.7.7版本，以修復 29 個漏洞。但近日又緊急推出 iPadOS 17.7.8 版本，原因是上個版本出現多個嚴重錯誤，包括YouTube 多次要求重複登入。



iPadOS 17.7.7 原本是 Apple 為舊款 iPad 所準備的重要安全更新，涵蓋多達 29 個漏洞修復，當中包括 15 個涉及遠端程式碼執行的安全隱患、8 項有可能導致個人資料外洩的漏洞，以及 6 個可能被用來進行權限提升的漏洞。這些漏洞大多是潛在的資安風險，若不即時修補，一旦被惡意人士利用，後果將不堪設想。

然而令人意想不到的是，iPadOS 17.7.7 推出後，反而導致部分用戶出現 App 無法正常運行的狀況。據多位用戶反映，更新後的 iPad 裝置出現 App 不斷閃退、YouTube 需要重複登入帳號，甚至有App在開啟後直接要求重新註冊帳號的奇怪錯誤，干擾正常使用。

Apple 獲知此情況後，第一時間下架了 iPadOS 17.7.7 的更新檔案，暫停該版本的推送，避免更多使用者受到波及。Apple 於今日（5 月 20 日）正式釋出 iPadOS 17.7.8，作為 iPadOS 17.7.7 的修正版。修正了前述的 App 問題，因此建議用家盡快升級。

這次的 iPadOS 17.7.8 更新僅針對三款特定的舊機型推出，分別是：

iPad Pro 12.9 吋（第二代）

iPad Pro 10.5 吋

iPad（第六代）

