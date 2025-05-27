HONOR 400 Pro實測｜AI人像拍攝、修圖夠驚喜，超大電長續航

HONOR 400 Pro實測｜HONOR去年推出的200系列屬中階手機，但其出眾的人像拍攝功能已吸引不少用家入手。HONOR近日推出同屬數字系列的最新力作 HONOR 400 Pro，筆者率先實測，發現這款新機雖然屬中階價格定位，卻配置了足以媲美旗艦級的手機性能、超強大的AI拍攝及修圖功能，還有超大容量電池，為追求高性價比手機的用家帶來莫大驚喜。



一拎HONOR 400 Pro上手，其堅固但纖薄輕巧的機身質感便令人留下深刻印象。它擁有了業界公認的SGS五星防摔防壓耐用度評級，更搭載了支援Netflix HDR認證的5000nit高亮度屏幕，無論觀看影片或日常瀏覽，色彩與細節呈現皆屬上乘。

HONOR 400 Pro機身拎上手機身十分堅固但纖薄輕巧

最強三鏡拍攝

而它最引人注目的，莫過於其在攝影功能上的突破，新機配備2億像素AI高清主鏡頭，配合HONOR潛心研發的人像拍攝演算法，實測下來，確實能輕易捕捉生活中的精彩瞬間。特別是在人像攝影方面，其表現更是令人驚艷，無論是膚色還原、背景虛化，抑或是光線處理，都展現出極高的水準，每一張照片都充滿了藝術感。

HONOR 400 Pro 的旗艦級三鏡頭相機系統包括2億像素超清AI主鏡頭、5000 萬像素遠攝鏡頭及1200萬像素 112°超廣角鏡頭。

試相：利用人像抓拍模式可以完美捕捉人物的動態及表情，影像生動逼真。

試相：AI人像拍攝模式可令人物細節更清晰豐富

自拍試相：利用5000萬像素前置人像自拍鏡頭，美顏效果亦見自然。

試相：2億像素廣角鏡頭拍攝效果，無論細節及顏色都非常出眾。

試相：夜間拍攝時，雜訊不多，影像仍然十分清晰突出。

HONOR 400 Pro長焦實拍

24mm廣角拍攝

48mm 中距離拍攝

68mm長焦拍攝

135mm長焦拍攝仍可以看到清晰細節

HONOR 400 Pro實測，高性價比旗艦AI三鏡攝影助手

AI執相大升級

除了人像和風景拍攝能力出眾，HONOR 400 Pro更引入了不少創新的AI魔法修圖功能，為用家帶來了更多元和趣味十足的圖片創作可能性。記者實試了各項AI修圖功能，當中5個最為實用及好玩，這些創新AI功能能夠滿足用家多元需求：

AI圖片建立影片：將靜態照片轉化為動態影片，增添故事感；記者在不同場合拍攝相片，都只需一鍵即可將其生成約5秒的影片，影像活靈活現。

影片示範：https://youtube.com/shorts/D62tgmfQ2vc

AI一鍵消除：系統智能識別並移除照片中路人或玻璃反光，無需手動修復；最方便是可以一鍵便將背景路人全刪，毋需要逐一選擇，而且自動路人辨識十分準確，修圖後的效果亦非常自然。

一鍵AI路人移除功能

一鍵AI路人移除的效果非常不錯，令相片主角更突出。

AI擴圖：可以擴充相片背景，並自由調整畫面比例（如3:2轉9:16），AI會自動補足背景細節。大家可以自由擴充相片背景最多至200％，而最實用是將16：9橫倒的相片轉為9：16的直倒相片。

將16：9的橫倒相片擴圖為一張直倒相片

AI超清：透過AI智能提升朦朧舊照片的像素與色彩，令其煥發新生。筆者試將一張舊照轉化為高清相片，效果驚艷。

AI菲林模擬人像：內置KP160、KE100及NN400等6種菲林風格濾鏡，從文藝清新到復古電影感，一鍵切換氛圍。

試相：AI菲林模擬人像（KG200）

試相：AI菲林模擬人像（CC200）

試相：利用抓拍功能快而準確拍攝出街上不同風景

試相：拍攝出街上不同風景

旗艦級處理器 打機娛樂體驗流暢

性能方面，儘管HONOR 400 Pro定位中階，但卻搭載了旗艦級的Snapdragon 8 Gen 3處理器。誠然，這枚晶片或許並非今年最頂級的「Elite」級別，但其在實際表現卻令人驚喜。無論是進行大型3D遊戲，還是同時處理多項任務，HONOR 400 Pro皆遊刃有餘，流暢度與回應速度令人滿意。更令人振奮的是，其在安兔兔跑分測試中錄得了接近200萬的分數。對於一款定價僅約四千餘元的中階手機而言，這樣的性能表現已是相當出色，無疑是高性價比手機的不二之選。

新機利用安兔兔跑分，取得近200萬高分，勝過同價位的很多產品。

續航力持久 跨平台互傳

續航力一直是智能手機用家關心的焦點，HONOR 400 Pro在這方面也交出了一份令人滿意的答卷。新機內置了一塊容量高達6000mAh的超大容量電池，配合AI智能省電系統，提供了超乎想像的持久續航力。記者早前旅行期間，從早上八時起便開始馬不停蹄地使用手機進行拍攝、導航及瀏覽社交媒體，直至晚上十時，僅用了六成電量。即使由早到晚頻繁使用此手機，其續航力依然強勁，對於經常外出或頻繁使用手機者而言，這絕對是一大福音。而且它支援iOS和Android跨系統無線傳輸，只需要在iPhone或iPad上安裝「HonorConnect」應用程式後，就可以快速無線傳送相片、影片或文件，終於打破系統限制。

只需要在iPhone安裝「HonorConnect」應用程式，便可以與HONOR 400 Pro進行無線檔案傳送。

總結

總結而言，今代HONOR 400 Pro無疑是一款誠意十足的產品。以4千多元的定價格，但卻擁有接近市面上旗艦級手機的性能、三鏡高清拍攝以及超強大實用的AI魔法修圖功能。尤其在人像拍攝及續航力方面，更是展現出超越同價產品的卓越表現。既追求高性能和出色攝影功能，而預算又有限的用家而言，新機無疑是一個值得考慮的選擇。

HONOR 400 Pro售價：HK$4599（12GB+512GB，三色可選）

HONOR 400 Pro有幻夜黑、海風藍、攬月銀機身顏色可供選購

開售禮遇：由5月29 日至6月30日，購買HONOR 400 Pro可獲送HONOR Watch 4（價值HK1,099）＋HONOR Care Pro＋免費貼膜服務（一年包前後蓋共4次）