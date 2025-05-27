PS5主機特價限時優惠減價、最平$2,590出機｜索尼宣布於5月28日至6月11日舉行PlayStation Days of Play慶祝活動！PS5 數位版主機限時減價至$2,590，其他全線PS5/PS5 Pro主機、遊戲、手掣、耳機配件都有限時優惠，PlayStation Plus 亦有全新內容。



PlayStation 5主機推出限時優惠

在「Days of Play」活動期間，去索尼合作零售商購買相關主機／遊戲／配件，都可以用優惠價出機，3款主機的折扣高達$390港元。(優惠期：2025年5月28日至6月11日）

PS5數位版主機：優惠價$2,590 原價$2,980

PS5主機：優惠價$3,390 原價$3,780

PlayStation 5 Pro主機：優惠價$5,390 原價$5,780

PS5主機特價限時優惠$2,590｜PS5 Pro減$390｜手掣耳機會籍全打折

其他Days of Play優惠｜遊戲劈價低至「36折」

PS5主機特價限時優惠$2,590｜PS5 Pro減$390｜手掣耳機會籍全打折

PlayStation VR2虛擬實境頭戴裝置：原價$3,380／限時優惠價$2,989/折扣達$391港元

Pulse Explore無線耳塞式耳機：原價$1,580／限時優惠價$1,349／折扣達$231港元

DualSense無線控制器：原價$588／限時優惠價$499／折扣達$89港元

DualSense Edge無線控制器：原價$1,580／限時優惠價$1,429／折扣達$151港元

Access控制器套件：：原價$708／限時優惠價$549／折扣達$159港元

多款熱門遊戲包括：《宇宙機器人》、《Helldivers 2》、《決勝時刻：黑色行動6》以及《EA SPORTS FC 25》DL版或實體版都有減價。

PlayStation Plus 6月份每月遊戲、額外遊戲更新

Days of Play直播又揭曉了慶祝期間推出的PlayStation Plus最新內容，包括即將登場的每月遊戲、遊戲目錄加碼作品、經典遊戲目錄新作、遊戲試玩等：

遊戲試玩

（將於5月28日開放給PlayStation Plus高級會員）

《Kingdom Come：Deliverance II》| PS5

《席德·梅爾的文明帝國 VII》| PS5、PS4

6月份每月遊戲

（6月份的每月遊戲，將於5月30日起提供給所有PlayStation Plus會員）

《NBA 2K25》| PS5、PS4（6月3日開放）

《鬼屋魔影》| PS5（6月3日開放）

《Bomb Rush Cyberfunk》| PS5、PS4（6月3日開放）

《天命2：最終形態》| PS5、PS4（5月30日開放）

遊戲目錄追加新作

（將在指定時間於遊戲目錄中開放給PlayStation Plus升級和高級會員）

《Another Crab’s Treasure》| PS5（5月29日開放）

《怒海戰記》| PS5（6月2日開放）

《天命2：經典收藏》| PS5、PS4（6月4日開放）

《Grand Theft Auto III》| PS4、PS5（6月10日開放）

經典遊戲目錄新作

（將於6月5日開放給PlayStation Plus高級會員）

《Myst》| PS5、PS4

《Riven》| PS5、PS4