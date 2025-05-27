PS5主機特價限時優惠$2,590｜PS5 Pro減$390｜手掣耳機全部有折
PS5主機特價限時優惠減價、最平$2,590出機｜索尼宣布於5月28日至6月11日舉行PlayStation Days of Play慶祝活動！PS5 數位版主機限時減價至$2,590，其他全線PS5/PS5 Pro主機、遊戲、手掣、耳機配件都有限時優惠，PlayStation Plus 亦有全新內容。
PlayStation 5主機推出限時優惠
在「Days of Play」活動期間，去索尼合作零售商購買相關主機／遊戲／配件，都可以用優惠價出機，3款主機的折扣高達$390港元。(優惠期：2025年5月28日至6月11日）
PS5數位版主機：優惠價$2,590 原價$2,980
PS5主機：優惠價$3,390 原價$3,780
PlayStation 5 Pro主機：優惠價$5,390 原價$5,780
其他Days of Play優惠｜遊戲劈價低至「36折」
PlayStation VR2虛擬實境頭戴裝置：原價$3,380／限時優惠價$2,989/折扣達$391港元
Pulse Explore無線耳塞式耳機：原價$1,580／限時優惠價$1,349／折扣達$231港元
DualSense無線控制器：原價$588／限時優惠價$499／折扣達$89港元
DualSense Edge無線控制器：原價$1,580／限時優惠價$1,429／折扣達$151港元
Access控制器套件：：原價$708／限時優惠價$549／折扣達$159港元
多款熱門遊戲包括：《宇宙機器人》、《Helldivers 2》、《決勝時刻：黑色行動6》以及《EA SPORTS FC 25》DL版或實體版都有減價。
PlayStation Plus 6月份每月遊戲、額外遊戲更新
Days of Play直播又揭曉了慶祝期間推出的PlayStation Plus最新內容，包括即將登場的每月遊戲、遊戲目錄加碼作品、經典遊戲目錄新作、遊戲試玩等：
遊戲試玩
（將於5月28日開放給PlayStation Plus高級會員）
《Kingdom Come：Deliverance II》| PS5
《席德·梅爾的文明帝國 VII》| PS5、PS4
6月份每月遊戲
（6月份的每月遊戲，將於5月30日起提供給所有PlayStation Plus會員）
《NBA 2K25》| PS5、PS4（6月3日開放）
《鬼屋魔影》| PS5（6月3日開放）
《Bomb Rush Cyberfunk》| PS5、PS4（6月3日開放）
《天命2：最終形態》| PS5、PS4（5月30日開放）
遊戲目錄追加新作
（將在指定時間於遊戲目錄中開放給PlayStation Plus升級和高級會員）
《Another Crab’s Treasure》| PS5（5月29日開放）
《怒海戰記》| PS5（6月2日開放）
《天命2：經典收藏》| PS5、PS4（6月4日開放）
《Grand Theft Auto III》| PS4、PS5（6月10日開放）
經典遊戲目錄新作
（將於6月5日開放給PlayStation Plus高級會員）
《Myst》| PS5、PS4
《Riven》| PS5、PS4