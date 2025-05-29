AI時代|BytePlus擴展香港團隊 助企業突破數碼困局打造升級新動力

生成式AI自2023年掀起全球科技革命，香港企業必須加速數碼轉型以應對挑戰。在這場技術浪潮中，國際級雲計算與AI解決方案供應商BytePlus於2023年第四季度起正式擴展香港團隊，將香港視為全球戰略的重要樞紐。BytePlus於5月15日首度與《香港01》攜手合辦BytePlus Day，並以「AI雲技術未來探索」為主題，分享本地企業升級轉型案例，協助中小企全面擁抱AI新時代。今次專訪到BytePlus港澳台總經理黃皓（Ryan Huang），深入探討香港企業在數碼轉型中的挑戰與機遇，以及BytePlus如何憑藉四大核心優勢，成為本地企業順利轉型的重要夥伴，助其穩步應對轉型激流。



香港企業轉型困境 人力、技術與數據壁壘

香港作為國際商業中心，憑藉成熟的金融與服務業基礎，擁有一定競爭力，同時亦持續探索數碼轉型的新路徑。但在數碼轉型方面仍面臨多重挑戰。黃皓指出，人力資源短缺是首要難關：「AI時代需要大量算法工程師，但香港在這方面的人才相對稀缺。」許多企業嘗試從內地或海外招聘，卻因高成本及文化差異難以迅速組建團隊。

面對全球各地層出不窮的AI服務平台，以及快速迭代的大模型技術，企業在技術選擇上常感到眼花繚亂，進而陷入「選擇困難症」。大模型技術更新頻率高，每3至6個月便有新進展，而香港企業在穩健運營的基礎上還需適應快速變化的技術趨勢，這對大部分企業都是一個不小的挑戰。「香港企業擔心選錯技術，可能導致回報率不高、效率低下等問題。」此外，香港市場本地使用者規模較小，技術驗證環境受限，缺乏足夠的數據支持，令企業不敢輕易嘗試新技術，最終可能拖慢了數碼轉型的進程。

第三個挑戰來自數據孤島化的普遍存在。黃皓強調：「許多香港企業的數據仍分散在傳統系統中缺乏整合，難以驅動AI應用。尤其在金融與零售行業，客戶數據割裂問題依然存在，限制了AI時代下對數據價值的充分發揮。」

黃皓表示，在數碼轉型的過程中，香港企業可能起步會較慢，但一旦找到合適的方法，採用的速度往往會非常快。雲計算是企業數位化轉型的基石，而香港企業在這方面的採用率已相當高，為AI時代的技術轉型奠定了堅實的基礎。數位化是邁向AI應用的第一步，企業需要先將所有資訊，包括傳統的本地數據中心資料，遷移到雲端，並完成基礎的數位化設置。這些基礎設施和數位資產是推動AI應用的關鍵。如果沒有完整的雲端資料整合和數位化基礎，想直接實現AI技術的大規模應用是非常困難的。「我們希望成為香港企業的數碼轉型夥伴，無論是大型企業還是初創公司，都能在我們的技術生態中找到適合自己的解決方案。」

BytePlus四大核心優勢︰

BytePlus四大核心優勢 重塑本地企業技術生態

(一) 靈活多雲架構 兼顧風險管理與成本

香港企業對數據安全的要求極高，BytePlus於2024年10 月正式在香港上架本地數據中心，提供跨平台多雲解決方案，包括計算、儲存、網絡數據庫等一系列雲基礎設施服務，並通過靈活的「多雲」方案讓香港企業多一個新的雲平台選擇，靈活平衡成本與合規需求。「我們的多雲方案讓企業在不同雲平台之間進行選擇和整合，根據資料安全及應用負載優化（如模型推理）等不同需求，將現有的雲平台與Byteplus雲基礎設施打通，實現降本增效的多雲架構。企业客户也能混合使用本地雲與公有雲，例如金融客戶可將敏感數據存於本地雲，其餘業務則使用公有雲，既符合監管要求，又能降低基礎架構成本。」目前此模式已成功應用於香港多家金融服務公司大型銀行，確保業務連續性與數據安全並行。

(二) 世界級音視頻技術 提升用戶互動體驗

基於字節跳動的技術積累，BytePlus將實時音視頻互動技術與虛擬主播，AI等功能整合至雲平台。「我們的實時音視頻互動技術曾幫助主題樂園打造卡通人物互動直播，極大提升了直播的趣味性和觀眾參與度；我們的低延遲技術能支持千萬級規模的直播活動，讓互動暢通無阻，幫助本地電視台在直播帶貨中大幅提升了觀眾的停留時長。」此外，BytePlus的大型語言模型（LLM）亦融入音視頻場景，支持即時生成高質量文本內容，例如直播文案或互動，進一步提升用戶參與度與互動體驗，亦為商業場景創造直接價值。同時，BytePlus也提供智能的UGC (User Generated Content)工具和模版，幫助企業快速構建自己的UGC平台，促進平台用戶之間訊息的個性化生成及分享。BytePlus提供的模版已經覆蓋市場需求的七成能力，企業可以在此基礎上加入自己的獨特元素，例如品牌的專屬UI、浮水印等，實現自由平台的個性化訴求。例如，BytePlus與香港線上餐飲平台合作時，他們只需要在現有範本上添加自己的UI設計，就能快速完成UGC平台的部署上線，讓平台上的用戶自由分享在香港搜尋到的美食及評論。

(三) 大模型家族 引爆創新潛力

不同於單一模型供應商，BytePlus打造了涵蓋大語言、視覺、语音、音樂等多模態技術的自研大模型家族，並支持混合第三方模型API調用。「作為首間在亞太區提供包括支持Deepseek， Skylark等主流模型的MaaS model API 調用的雲平台公司，客戶可靈活組合模型應用，例如用我們的語言模型完成問答，再結合第三方模型生成圖像等。」黃皓補充，已有來自本地大灣區的獨立音樂人已利用其音樂生成模型快速創作歌曲及配樂，金融企業亦將多模型應用於智能客服，構建知識庫（BytePlus能提供基於多模態的RAG解決方案），智能解決大部分常見查詢，效率大幅提升。此外，BytePlus的大型語言模型（LLM）亦融入音視頻場景，支持即時生成高質量文本內容，例如直播文案或互動，進一步提升用戶參與度與互動體驗，亦為商業場景創造直接價值。

(四) 預製範本數據工具 賦能行業應用落地

借助字節跳動的大數據及推薦算法經驗，BytePlus也將自研的端到端數據服務帶到了香港，推出了一系列預製範本數據工具，如CDP客戶數據平台、BI資料分析工具、Bytehouse高並發數據倉庫等。這些數據服務不僅有更友好的用戶操作界面，更極致的性價比，還與最新的大模型技術進行了集成，讓企業運營人員無需掌握專業的SQL查詢等技能，輕鬆訪問運營數據和製作可視化報表，提升整體運作效率。同時，部分服務也無縫對接了頭部社交媒體平台的數據接口，為香港企業拓展包括大灣區在內的新興業務，提供了更多可能，不僅降本，還能增效。

BytePlus以靈活的技術與生態支持，助香港企業在數碼轉型浪潮中穩步前行。於5月15日圓滿舉行的BytePlus Day｜AI雲技術未來探索，為中小企業提供了一個探索真實AI解決方案的機會，活動當日向業界人士介紹了LLM、MaaS與RAG技術的強大功能，現場展示了智能客服、內容創作輔助、數據分析洞察等功能，並分享如何安全地駕馭LLM的力量。

BytePlus黃皓認為多模態技術的成熟與成本下降將成為AI發展的關鍵：「未來，用戶拍一張紅酒照片，AI即可識別產地、生成文案並推薦音樂，這種多模態融合將成為常態。」

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(資料及相片由客戶提供)