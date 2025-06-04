一站式財務整合神器 AI掃單自動分類儲存 輕鬆報稅記帳

在數碼營商年代，單據管理與報帳效率成為企業營運的關鍵。Quickstart 作為智能財務工具，全面結合 AI 掃描技術與雲端儲存方案，協助中小企、自僱人士及團隊用戶即時整理開支、管理報銷、生成報表與發票，讓業務升級邁向高效、自動化。



AI掃描單據內容 一鍵生成Excel與發票

Quickstart 配備先進的 AI 掃描技術，能自動識別各國單據的金額、日期及用途，支援中、英、日、韓、泰等語言。用戶只需拍攝單據，即可一鍵生成 Excel 報表或專業發票，節省大量人手輸入時間，平日繁瑣的記帳程序都變得輕鬆、簡單、快捷！

Quickstart 較早前參與了《香港01》舉辦的「企業人工智能升級轉型交流日」，現場反應熱烈。

報銷流程數碼化 集中管理更高效

平台設有主帳戶、助手及員工帳戶架構，特別適合有報銷需要的團隊使用。員工上傳單據後，主帳及助手帳戶可即時審批接受與否，一經通過便自動納入公司支出報表，助企業建立清晰、準確的報銷流程，亦免卻傳單據給人力資源部再整合的繁複，老闆一鍵即可查帳，輕鬆管理開支。

雲端保存單據 應對稅務查帳更安心

所有單據及記錄均儲存在雲端，無論身處本地或海外，均可隨時存取與匯出報表。即使稅局查閱七年前資料，用戶亦可一鍵下載完整記錄，資料不遺失，管理更安心。

員工交接無縫接軌 海外營運亦適用

Quickstart 支援多用戶登入及數據共用，即使員工更替或團隊跨地區營運，所有單據報銷、工作流程也可無縫交接，提升企業持續營運力。平台亦特別適合駐外地銷售人員使用，單據即拍即儲存，節省返港後整理工夫。

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