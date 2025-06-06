iPhone 17 Ultra華強北驚現？｜iPhone 17 系列預計會在2025年9月公布，但近日在Facebook上竟出現疑似iPhone 17 Ultra（Pro）的實體機，而且在機背鏡頭旁更有一個螢幕，可以用來睇時間、日期、打電話、換歌等，難道iPhone 17 Ultra的實機已經流出市場？



Facebook傳出一條聲稱是iPhone 17 Ultra的影片，在描述中更提到是華強北限定版。在影片中主要展示了機背設計，一如傳聞中的頂部橫幅相機鏡頭組，不過特別的是在三鏡頭旁邊有一個螢幕，類似Galaxy Fold的機背螢幕設計，可以用來操作一些比較簡單的功能，如睇時間、打電話、接聽電話等。

而最令人震驚的並不是機背螢幕，而是在影片後半段竟展示，在這部「iPhone 17 Ultra」下半部分居然能掀蓋打開，最離譜的是用來放兩粒2A電作為電源。心水清的網民看到這當然明白，這部機的真偽，可能會認為只是外型類似 iPhone 的玩具，並由兩粒2A電推動機背小螢幕。

1有網民提出，認為這是AI生成的影片，主因是從影片的手機厚道看來，根本放不下兩粒2A電，而細心睇影片中的手勢動作，和電池蓋開合的縫合度都不太自然。沒想到現時AI生成影片的強大，甚至可以令「開箱片」以假亂真。