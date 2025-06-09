比亞迪 x 和諧汽車｜慶祝回歸現貨優惠高達$39000｜$701秒變$7000

比亞迪（BYD）夥拍和諧汽車（Harmony Auto）隆重推出限時優惠，以慶祝香港回歸，為有意選購電動車的市民帶來前所未有的購車禮遇 。



此次推廣活動由即日起至6月18日，為期不久，意在鼓勵市民把握良機。其中一項矚目優惠為「$701秒變$7,000^」專屬禮遇，客戶只需支付港幣$701，即可兌換價值港幣$7,000的現金折扣 。此舉無疑大幅降低了購車門檻，讓更多人得以體驗電動出行的便捷與環保。

此外，針對指定型號現貨，比亞迪與和諧汽車更提供高達港幣$39,000的閃購優惠 。這項優惠極具吸引力，對於追求性價比的買家而言，無疑是入手的黃金機會。

🚗 為慶祝回歸來臨 限時鉅惠（即日起至 6 月 18 日）

✓ 專屬禮遇 ▸ 支付 $701可兌換 $7000 現金折扣

✓ 現貨閃購 ▸ 指定型號現貨優惠高達$39,000*

仲唔快啲過黎 比亞迪 x 和諧汽車 陳列室揀選心儀座駕！

預留優惠：連結按此

歡迎親臨感受和諧汽車專業細緻的服務，享受與別不同的獨有購車體驗。

我們堅守以客為先，務求為大家帶來最優質、最放心的購車體驗！

*需於 2025 年 6 月 18 日完成出牌手續

^優惠受條款及細則約束，詳情請向銷售顧問聯絡。

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【比亞迪 ｜和諧汽車網頁】https://bit.ly/4chqrL3

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