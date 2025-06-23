香港五大口岸5G網速實測｜迎接暑假出行熱潮 邊間5G表現最好

香港五大口岸5G網速實測｜暑假將至，不少人已開始規劃海外或內地旅遊，享受輕鬆的假期。然而，無論是出發前的行程確認、登機證辦理，還是旅途中的即時通訊、娛樂需求，以至使用支付寶等電子支付服務，穩定且高速的流動網絡已成為不可或缺的支援。尤其在各個出入境口岸，旅客對網絡速度與穩定性的要求更高，以確保在關鍵時刻能順暢連線。記者精選香港五個主要口岸，包括落馬洲口岸、香園圍口岸、中港客運碼頭、港珠澳大橋口岸以及香港國際機場，透過實地測試，比較香港四大流動網絡供應商的5G網絡速度表現，究竟最後那一個5G表現最好最穩定？



落馬洲口岸

作為香港與內地之間重要的陸路口岸，落馬洲每日處理大量跨境旅客。網絡表現對於需要即時通訊或查閱資訊的旅客至關重要。是次實測顯示，SmarTone在落馬洲口岸的5G表現尤為突出，下載速度達到759 Mbps，上載速度亦錄得95.3 Mbps，網絡表現較其他網絡商理想，就算遇到假期時的出入境人流高峰，相信都足以應付，而網絡商Y則僅錄得63.7/15.1Mbps 的下載/上載表現。

落馬洲口岸

香園圍口岸

香園圍口岸作為連接香港與深圳的最新陸路通道．可於上水乘搭巴士直達地，附近亦有充足的日泊停車場，是不少市民北上時選擇的關口。在接近過關的位置作測試，SmarTone在此口岸依然保持領先地位，下載速度達213 Mbps，上載速度達63.5 Mbps，為旅客提供了高效便捷的網絡體驗，而其他網絡商在此區的表現略遜一籌，尤其在上載方面，均測得低於30Mbps 的表現。

香園圍口岸

中港客運碼頭

位於尖沙咀的中港客運碼頭是乘船往返內地及澳門的主要樞紐，尤其在等船期間，網絡穩定性對於登船前後的行程安排和消閒睇片娛樂都有莫大影響。

測試數據揭示，SmarTone在中港客運碼頭的表現最為理想，下載速度高達544 Mbps，上載速度更錄得108 Mbps，表現強勁，而其他網絡商表現就相對一般。

中港客運碼頭

港珠澳大橋口岸

港珠澳大橋作為連接香港、珠海及澳門的超級工程，其香港口岸的5G網絡覆蓋對於自駕或乘坐穿梭巴士的旅客來講都十分重要。

是次實測顯示，SmarTone再次以286 Mbps的下載速度和71.1 Mbps的上載速度領跑。SmarTone在港珠澳大橋口岸的理想表現，對於經此路徑前往大灣區的旅客而言，要打開支付二維碼，又或者上網瀏覽金巴資訊，都會更流暢方便。

港珠澳大橋口岸

香港國際機場

香港國際機場作為全球最繁忙的機場之一，相信大家都不會陌生，夏日不論是外出渡假，又或是參加遊學團，在辦理登機手續到候機期間，都離不開網絡支援。

實測結果顯示，SmarTone在香港國際機場的5G下載速度高達563 Mbps，上載速度亦達75.9 Mbps，其表現依然穩健。SmarTone在機場的表現拋離其他對手，其中一個原因。是SmarTone早前已進行於機場的3.5GHz黃金頻譜擴容升級，可提供更多網絡資源，確保在出入境高峰時段，旅客在機場都可以流暢地用5G處理各項事務，又或者以電子支付購物，享受無縫的數碼生活。

香港國際機場

同場加映：SmarTone實際打機、睇片、上載短片速度效果

SmarTone在多個口岸無論上載及下載速度表現都有理想效果，而實際效果又如何呢？今次以打機（PUBG）、睇YouTube、Netflix下載一集動畫以及上載一條4K 30s的短片上YouTube Short的時間。

連線打PUBG時的表現十分流暢，latency延遲更低至20ms，射擊手感反應完全感受不到延遲，打得夠爽。

連線打PUBG時的表現十分流暢，latency延遲更低至20ms，射擊手感反應完全感受不到延遲，打得夠爽。

睇YouTube 電影《F1》trailer時，即使畫質調至 4K，也十分快便成功load到影片，前後拖曳快速播放也幾乎無須等待載入

連線打PUBG時的表現十分流暢，latency延遲更低至20ms，射擊手感反應完全感受不到延遲，打得夠爽。睇YouTube 4K電影《F1》trailer時，十分快便成功load到影片，幾乎不用等載入時間。然後再利用Netflix下載最新一集動畫，只需要13.86s，同樣非常快速。最後，將一條30s的4K影片上載至YouTube Short的時間，只需11.12s，同樣是一瞬間便完成，SmarTone實際使用時的網速令人非常驚喜。

利用Netflix下載最新一集動畫，只需要13.86s，同樣非常快速

一條30s的4K影片上載至YouTube Short的時間，只需11.12s

總結：優選網絡商助您輕鬆出遊

綜合本次各個出入境口岸的5G網速實測結果，雖然各大電訊商在各個口岸的表現不一，但總結實測結果，發現只有SmarTone在所有測試地點都有穩定及高速的測試成績，做到5G全面覆蓋的同時，在上下載速度都測出明顯優勢。值得留意的是，SmarTone在上下班時段或假日等人流高峰期，都仍然可於各主要關口提供穩定流暢的上網效果，其中一個原因，是SmarTone有著人均頻譜全港最多的優勢，配合近年推展的3.5GHz黃金頻譜擴容工程，讓用戶可以使用更多網絡資源輕鬆上網。