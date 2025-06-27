MSI Claw 8 AI+電競手提機開箱｜打機+PC二合為一　120Hz螢幕一流

當把 MSI Claw 8 AI+ 拎上手時，第一時間想到的是：沒想到中的重。這部8吋的電競手提機不僅擁有嶄新的外型配色、改良的內部設計與出色的硬件，外型設計最令記者有驚喜。MSI Claw 8 AI+電競手提機開箱分享，原來隨時隨時可以玩到 Steam 遊戲，又可以快速處理文書的體驗是那麼美好。



MSI Claw 8 AI+ 首先最吸睛的莫過於那塊 8 吋 120Hz 的 IPS 螢幕，開機瞬間便能感受到視覺震撼力，因為以往玩過的手提機：PS Vita﹑Switch 都沒有如此龐大的螢幕。雖然這也讓它在便攜性方面略降低，但那額外的顯示空間實實在在帶來了沉浸感加乘，無論是高速動作遊戲還是細膩敘事冒險作品，都因此變得更加引人入勝。螢幕不僅尺寸優勢明顯，亮度、色彩與細節呈現也都達到了高階水準，就算在猛烈陽光下玩也清晰看到螢幕內容，幾乎無可挑剔。

打開包裝，Claw 8 AI+的整體機身質感也令人驚喜。它不再是過往那種略顯粗糙的原型感，而是一種經過深思熟慮的工業設計成果。厚實的機身雖然重量感明顯，但反而賦予了一種穩重與堅固的手感。手把部位的曲線貼合掌型，搭配新加入的Hall Effect防漂移搖桿、改良版肩鍵與扳機鍵，讓長時間遊玩過程變得更加舒適自然。

這次的搖桿採用防漂移 Hall Effect 設計，加上模組化搖桿可輕易更換，對於重度玩家來說是重要加分。而且，A/B 鍵的按壓回饋與手感也比前代來得紮實，不再容易因為機身邊緣而誤觸或滑手。

規格層面，搭載 Intel Core Ultra 7 258V 處理器，加上 32GB LPDDR5x 記憶體與 1TB SSD，基本上是目前手提機市場上堪稱旗艦級的規格陣容。若將其與市場上其他的電競手提機相比，Claw 8 AI+ 明顯在多工處理與大型遊戲執行方面優勢明確。

實測方面，MSI Claw 8 AI+在多款熱門3A大作中都展現了與頂級對手相當甚至略勝一籌的實力。例如在《黑神話：悟空》中，無開啟FSR情況下已可與市場上的旗艦機打成平手，一旦啟用FSR更能壓倒性領先數幀，穩定性亦顯著提升。

不過要推這樣的效能，自然得付出代價。Claw 8 AI+ 搭載 80Wh 電池，雖然容量不俗，但在全速運作下仍只能撐過約兩小時左右。若只是瀏覽網頁或處理文書作業，續航可達三至四小時。

即使如此，MSI Claw 8 AI+還是極佳的電競手提機選擇，讓玩家打破位置﹑設備性能的限制，隨時隨地暢玩電腦 3A 大作。不論是去旅行﹑辦公時間﹑公共交通工具上都可以隨時打開 Claw 8 AI+ 投入遊戲世界之中。

MSI 推出夏日優惠，由即日起至 7 月 31日期間，手提電腦﹑電競手提機 $3,999 起，折扣高達 7 折。正想入手的話，趕快進入 MSI 活動官網了解：https://msi.gm/S3A019D3