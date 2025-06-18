Switch 2 遊戲推薦｜咚奇剛Bananza 7.17推出！附7~10月必玩作品

Switch 2 遊戲推薦｜Nintendo 剛剛在直播中公開了 Switch 2 另一隻大作《咚奇剛 Bananza》（Donkey Kong Bananza）的遊戲內容，並公開將會在 7 月 17 日發售。這不僅是咚奇剛系列的新篇章，更是 Nintendo Switch 2 主機開路的首波主打作之一。繼承了經典系列的 3D 動作風格，同時加入大量創新元素，這次的冒險比以往更狂野、更有「節奏感」。



故事以一場意外揭開序幕，舞台設定在閃耀著神秘金光島上。島上的地下世界埋藏著黃金香蕉。咚奇剛準備享受這場盛宴時，中途出現搶奪香蕉的神秘組織「博伊德公司」。途中他結識了神秘歌手保琳（Pauline），與咚奇剛展開的聯手旅程。

《咚奇剛 Bananza》在玩法上打破以往固定套路，讓玩家能操作咚奇剛自由進行衝撞、跳躍、投擲，甚至鑽地、滑行等各式新動作。讓他一拳貫穿土層，或是可騎著撕裂地面碎片馳騁地底。這些新招式在解謎與探索中扮演關鍵作用。

本作的最大亮點之一，是「香蕉能量變身系統」。透過收集名為「Banandium Gems」的黃金香蕉能量，保琳可以引發咚奇剛的特殊變身。無論是力大無窮的「狂暴咚奇剛」、敏捷如風的「斑馬咚奇剛」、還是能飛行與空投炸彈的「鴕鳥咚奇剛」，每種型態都具備獨特技能與應用場景，讓玩家能針對關卡特性切換能力，靈活應對。

遊戲支援單人與單機雙人合作模式，透過分享Joy-Con 2手掣，玩家可以分別操作咚奇剛與保琳。在合作模式中，保琳不只是單純輔助角色，她可以釋放聲波攻擊，或利用Nintendo Switch 2手掣的新滑鼠功能針對畫面特定位置施放技能。甚至即使朋友沒有購買，也能透過GameShare功能進行共玩，再搭配GameChat即時語音或影像交流。

探索方面，本作充滿豐富的蒐集要素。除了黃金香蕉能量寶石外，還有形狀如香蕉片的「Banandium Chips」與閃閃發光的「Banandium Gold」。玩家可透過戰鬥挑戰、解謎關卡、障礙賽等方式獲得資源，並至商店兌換技能升級、角色服裝甚至換毛色。此外，還能在地底挖掘化石，於時尚商店換取造型服飾，讓咚奇剛與保琳以風格十足的形象展開探險。

熟悉的角色也將陸續登場，像是老牌角色Cranky Kong與夥伴Rambi將再次與玩家見面。而與敵對勢力「博伊德公司」的角色，包括陰沉的Grumpy Kong、神秘的Poppy Kong等也將阻撓玩家前行。這些角色不僅豐富劇情，也在玩法上引入變化，打造一場層層堆疊的地下奇幻旅程。

任天堂亦為此作推出專屬amiibo，包含全新咚奇剛與保琳模型，7月17日同步開售。使用這些amiibo可解限定服裝與強力技能，更可掃描舊有角色amiibo以獲取獎勵金幣或素材。

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