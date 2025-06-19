Anker行動電源涉多宗爆炸緊急回收115萬個｜涉事型號尿袋香港有售｜全球知名的行動電源品牌 Anker，近日因產品安全問題而成為焦點。根據美國消費品安全委員會（U.S. Consumer Product Safety Commission，簡稱CPSC）公佈的資料，Anker正緊急召回超過115萬個型號為「Anker PowerCore 10000」（編號A1263）的行動電源。



這款問題產品的生產時間範圍自2016年1月1日到2019年10月30日，販售時間則從2016年6月至2022年12月底，足足跨越了六年之久。曾在Amazon、Newegg、eBay等主要網購平台販售。然而，這款行動電源卻被發現存在內部電池過熱的潛在風險，最嚴重時甚至可能導致起火或爆炸。根據CPSC通報，目前已知的事故包含19起火災或爆炸事件，以及2宗因燃燒而造成的輕微燙傷。

在去年，Anker也曾針對旗下某款藍牙喇叭與另一款行動電源進行兩次分別的召回行動，起因皆與火災風險有關。然而，與這次A1263的召回規模相比，先前的事件都顯得微不足道。此次超過115萬台的召回規模，涉及範圍廣泛，不只是美國地區，全球多個地區都是影響範圍，包括香港。

針對這次事件，Anker已主動提供補償方案。凡是持有受影響產品的用戶，可選擇免費獲得另一款更新型號的行動電源（A1388，容量同樣為10000mAh），或領取一張價值30美元的禮品卡作為補償。想確認自己的產品是否在召回範圍內，消費者需查看位於行動電源底部的序號，並透過Anker官方網站提供的回收登記表單進行申請。除了填寫資料，Anker也要求用戶上傳一張照片，清楚拍攝行動電源及其序號，並在照片上以永久性記號筆註明「recall」或「recalled」以及拍攝日期，作為證明回收的依據。

不僅如此，Anker也提醒消費者，切勿直接將這些存在安全疑慮的行動電源丟入一般垃圾桶。由於此類產品含有鋰離子電池，處置不當極可能引發爆炸、起火或環境污染等風險。最妥善的做法，是將產品送至有害廢棄物（HHW）回收中心進行處理。

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記者在香港的產品格價網店上，仍能找到同一款的行動電源，在香港部分商店仍有出售，小心不要誤買。而手頭擁有Anker PowerCore 10000（A1263）的話，先立即確認產品型號並停止使用，以免因小失大。同時也建議用家定期檢查常用的充電設備，留意是否存在膨脹、異味、過熱等異常狀況。

資料來源：Anker