Omnichat︱推出 Omni AI Agent Studio 賦能企業打造專屬 AI 團隊

亞太區領先的全渠道顧客體驗平台 Omnichat 正式推出 Omni AI Agent Studio，賦能企業無縫地建立、管理並整合 Omnichat 的原生 AI 代理以及第三方 AI 頂尖大型語言模型。此舉標誌著 AI 對話商務正從標準化方案，邁向一個允許品牌自由組合、高度客製化的開放式 AI 生態系統新時代。



Omnichat 推出重大功能升級 Omni AI Agent Studio，在整個顧客旅程中展現卓越效能。

支援第三方 AI 整合，實現極致客製化

隨著 AI 應用普及，企業對客製化與靈活性的要求日益增高。Omnichat 推出重大功能升級 Omni AI Agent Studio，建基於 Omnichat 強大的原生 AI 代理，在整個顧客旅程中展現卓越效能：

AI 客戶服務代理 (AI Customer Service Agent)：全天候精準應對來自所有渠道的顧客查詢，並提供個人化的解決方案。

AI 購物代理 (AI Shopping Agent)：透過提供度身訂造的產品推薦和簡化銷售流程，在客戶偏好的通訊平台上有效提升轉換。

AI 營銷代理 (AI Marketing Campaign Agent)：透過 AI 自動化輕鬆生成營銷策略、定義目標受眾並撰寫引人入勝的內容。

全新的 AI Agent Studio 賦能企業創建高度個人化的代理，透過利用企業自身的客戶數據，提供獨一無二的專屬推薦及服務。

全新的 AI Agent Studio 賦能企業創建高度個人化的代理，透過利用企業自身的客戶數據，提供獨一無二的專屬推薦及服務。平台的核心創新在於賦能企業打造專屬的（bespoke）AI 代理。透過連接多元化的頂尖大型語言模型（LLMs），例如 OpenAI 的 GPT 模型、Google 的 Gemini、Anthropic 的 Claude、Meta 的 Llama 4、Deepseek 及 AWS Nova，該平台允許將這些客製化的代理無縫整合至任何對話式工作流程中。這個開放而靈活的模式能有效賦能企業：

促進無縫人機協作：對於需要同理心或複雜解難的對話，AI 能即時將顧客轉介至真人客服，並向客服人員提供完整的聊天記錄和顧客檔案，以實現流暢且資訊豐富的交接。

創建高度客製化的 AI 團隊：結合 Omnichat 原生 AI 的優勢與專業大型語言模型的能力，以處理獨特或特定行業的任務。

確保技術策略與時並進：企業能輕鬆整合應用新興 AI 技術，確保其 AI 策略與時並進，避免被鎖定在單一的生態系統中。

Omnichat 創辦人兼行政總裁陳正達 (Alan Chan) 表示：「Omni AI Agent Studio 的推出，是我們發展 AI 代理的一個關鍵時刻。透過實現無縫的第三方 AI 整合，我們給予客戶極致的靈活性，去建立一個真正客製化的 AI 工作團隊，從而提升效率、實現個人化顧客體驗，並加速企業的數碼轉型。」

Omnichat 團隊持續推陳出新，最新 「Omni AI Agent Studio」結合 Omnichat 原生 AI 的優勢與專業大型語言模型的能力，賦能企業創建高度客製化的 AI 團隊。

市場真實應用實例

Omnichat 的技術實力，建基於其在亞太區獨有的多重官方合作夥伴身份，同時是 Meta 企業合作夥伴、LINE Biz-Solutions 技術合作夥伴及 AWS 合作夥伴，並與 WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和 WeChat 等當今最重要的即時通訊渠道進行無縫整合。Omnichat 也即將支援 KakaoTalk 和 TikTok 整合，強化其提供真正全渠道體驗的承諾。

香港大型餐飲連鎖集團美心集團旗下手機應用程式 Eatizen 美心薈整合了 Omnichat 的 AI 驅動平台。利用先進的機器學習技術，分析顧客的購買記錄、偏好及互動模式，從而實現高度精細的顧客分群。

憑藉其創新的 AI 對話商務方案，Omnichat 的 AI 代理已在各行各業展現其真實應用價值，協助眾多領先企業實現業務增長。以香港大型餐飲連鎖集團美心集團為例，該集團旗下手機應用程式 Eatizen 美心薈整合了 Omnichat 的 AI 驅動平台，利用先進的機器學習技術，分析顧客的購買記錄、偏好及互動模式，從而實現高度精細的顧客分群。此舉讓品牌能經由 WhatsApp 自動傳送度身訂造的優惠、提供主動式客戶服務及個人化推薦，旨在顯著提升顧客互動、轉換率及整體顧客終身價值，並已榮獲「AI+ Power Awards」的獎項肯定。

美心集團手機應用程式 Eatizen美心薈，整合了 Omnichat 的 AI 驅動平台，顯著提升顧客互動、轉換率及整體顧客終身價值，並已榮獲「AI+ Power Awards」的獎項肯定。

此外，香港一家領先的停車場營運管理公司亦已部署 Omnichat 的 AI 客戶服務代理，在 WhatsApp 上提供 24/7 支援和個人化問題解決方案。顧客現在可以要求 AI 代理提供指定區域內所有停車場的地點列表，即時獲取資訊，無需再費時瀏覽網站，體驗無比便捷。

Omnichat 的成功不僅體現在技術領先，更奠基於全球超過 5,000 個品牌的堅實信賴，當中包括 Dyson、OSIM、FILA、Benefit Cosmetics、Honda 及 Starbucks 等行業領導者。這些真實的成功案例，連同本年度榮獲的 Stevie Awards、MARKies Awards、AI+ Power Awards 及 Loyalty and Engagement Awards 等多項著名獎項，共同印證了 Omnichat 在市場上的卓越領導地位。

如需更多資訊，請瀏覽 www.omnichat.ai。