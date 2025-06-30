ASUS Vivobook S16 開箱測試｜大螢幕輕巧AI文書機　性價比之選

隨著 AI PC 時代的全面展開，ASUS 推出了主打 AI 應用與高效能兼備的全新 Vivobook S 系列手提電腦，而本次的開箱的 Vivobook S16，不僅是一款設計簡約、重量輕巧的 16 吋文書機，更搭載 Intel Core Ultra 7 處理器及Windows 11家用版，具備長達20小時續航力，展現出不同凡響的日常工作處理能力，讓人眼前一亮。

第一眼看到 ASUS Vivobook S16，便會被它那沉穩的金屬霧灰機身吸引。這種外觀設計不浮誇卻極具質感，無論是出現在辦公室還是咖啡廳角落，都散發著簡約的氣質。機身線條俐落，厚度與重量都控制得宜，即使是 16 吋的螢幕尺寸，也只是1.59cm纖薄，不會讓人覺得攜帶上有太大負擔。

翻開螢幕，迎面而來的是一塊 16 吋 FHD+ IPS 螢幕，採 16:10 比例，解析度清晰銳利，畫面比例更加適合瀏覽文件與多工操作，尤其在處理 Excel 表格、閱讀長篇報告或進行多視窗分割時，空間感更為充裕。螢幕邊框採用超窄設計，屏佔比達 89%，讓整體視覺沉浸感大幅提升。加上低藍光硬體認證及防眩光塗層，即使在明亮環境下工作，也不會產生刺眼反光。支援Dolby Atmos音效認證及ASUS Audio Booster技術，不只是文書處理，在影音娛樂上也能應付得當。

鍵盤部分，Vivobook S16 採用 ASUS ErgoSense 鍵盤設計，鍵距恰到好處，打字回饋扎實而靜音，長時間打字也不易疲勞。再搭配符合螢幕長寬比的加大智能觸控板，不僅操作靈敏，更加入多種智慧手勢，例如滑動調整音量、亮度，甚至支援影片前進、倒退等功能，讓操作更加直覺高效。加上180° 螢幕轉軸設計，日常文書處理更具彈性。

在效能方面，Vivobook S16 搭載 Intel Core Ultra 7 225H 處理器，結合內建 Intel Arc 顯示晶片與 NPU AI 晶片，無論是文書處理、簡報製作，甚至輕量級圖片編輯與影片觀賞，都能輕鬆應付。16GB DDR5 記憶體與 1TB SSD 儲存空間配置，對大多數使用者而言已是綽綽有餘，在多工執行下依然保持順暢不卡頓。

+ 1

其中最吸引人的亮點之一，莫過於 AI 功能。機身配有專屬 Copilot 按鍵，僅需一按，即可啟動內建的 Microsoft AI 助理，快速查詢資料、整理會議摘要、撰寫郵件等，大幅提高工作效率。NPU 晶片也讓背景作業如圖片修復、噪音消除等 AI 任務分工更加智慧化，主系統效能得以釋放至真正重要的應用層面。

連接埠配置上，Vivobook S16 同樣給得誠意十足。左側包含 USB-C、HDMI、USB-A、音源孔等多個主流接口，方便外接螢幕、滑鼠或充電設備；右側則保留額外的 USB-A，對於習慣使用滑鼠或外接SSD的用家來說，相當貼心。此外機身兩側配置散熱孔與喇叭開口，實測散熱效果良好，長時間使用也不覺悶熱，內建喇叭音量足夠，觀影娛樂有一定水準。

另一項令人滿意的設計是 70Wh 的大容量電池。官方標榜最長可達 20 小時續航，在實際使用中，即使開啟 Wi-Fi、進行文件處理與線上會議交替，也能維持一整天不插電的生產力。而 IR 紅外線鏡頭與實體鏡頭遮蔽片也為用家帶來了更多隱私與安全性保障。

對於主力以日常文書、學生筆記、簡報簡編為主的消費者而言，Vivobook S16 提供的規格與功能早已綽綽有餘，加上 ASUS 強打 AI 特色，在不提高售價的前提下也讓這款機型變得更有吸引力。整體來說，Vivobook S16 是一款兼具設計感、效能與 AI 實用性的全方位手提電腦，特別適合經常移動、需要長時間續航與靈活工作環境的用戶。