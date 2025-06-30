中國近期鬧得熱烘烘的行動電源的大型召回風波，Anker與羅馬仕（Romoss）等知名品牌陸續被爆出部分行動電源存在安全問題，有潛在自燃與爆炸的風險，不得不展開緊急召回行動。可是，召回行動卻不太順利，運輸公司竟拒絕接單處理回收，原因是怕運輸過程中有電源起火。Anker竟然在網上教用家將尿袋浸鹽水，真的可行嗎？



召回行動之初，廠商希望買家將有問題的行動電源寄回原廠，再由廠商進行替換。然而，由於這些問題產品可能在運送途中發生自燃甚至爆炸風險，許多物流業者表明拒收相關物品，使得召回機制幾乎陷入癱瘓。Anker 的客服系統竟提出了一項創意解決方案：將行動電源泡在鹽水中24小時，並上傳相關照片作為證明，即視為完成召回手續，廠商會隨後寄出新的合規產品取代。

這種處理方式看似荒誕，但背後其實有實際作用。鹽水導電性強，可破壞電池內部結構，讓鋰電池失去儲電能力，從而降低後續風險。透過這種方式「主動報廢」產品，間接達到無害化處理的目的。

不過這項「泡鹽水認證」的做法也引來不少討論。一方面有網友調侃這根本是「全民 DIY 報廢大賽」，也有人質疑萬一泡水不當，仍有可能造成短路或局部起火風險。更現實的是，這種方案幾乎是將責任轉嫁給消費者，若在操作過程中產生任何安全事故，品牌是否願意負責，也是一大問號。此外，

只要翻找行動電源機身，就可以找到是否印有CCC或CE標籤

另外，由於行動電源的安全風波，國內的機場要求國內航線只能拿具「CCC」標籤的行動電源，才可以登機。可是，網路上竟然快速出現販售「3C貼紙」的淘寶商家，只要幾元人民幣就能買到貼紙自行黏貼在電池上，真假難辨。不過本地廠高向香港01解釋，中國對「CCC」標籤要求極嚴謹，只限絲刷上產品之「3C標誌」才算合格，不接受貼紙，大家別上當。

Anker 召回的行動電源型號：

A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689與A1257



羅馬仕召回的行動電源型號：

PAC20-272﹑PAC20-392﹑PLT20A

