炎炎夏日，風扇成為家中最不可或缺的電器之一，無論與冷氣搭配使用起相輔相成作品、又或是單獨使用對抗悶熱，都能節省高昂電費。不過是否也有過這樣的經驗：明明風扇運轉正常，但怎麼吹都覺得不涼爽呢？很多人以為是機器老舊或風力太弱，是時候買新機，但事實上它可能只是太髒了，只要根據本文介紹進行清潔，風力就會回升。



隨著使用時間，風扇的葉片、保護網罩與機身上會堆積大量灰塵和髒污，尤其長時間沒有清潔的情況下，更容易形成厚厚一層污垢。這些灰塵會直接影響風流方向和效率，使得原本應該涼爽的風變得悶熱而沉重。此外，風扇運作時還會將積在表面的塵埃重新吹散到室內空氣中，對過敏體質或呼吸道敏感者造成額外困擾。

日本的知名生活清潔達人「山田家のズボラ主婦」（IG@yamadake_zubora）近日就分享了一個簡單又有效的風扇清潔方法，強調不需專業工具，只靠家中常見物品就能輕鬆完成。

首先，最重要的是安全意識。在開始清潔風扇之前，務必要拔掉電源插頭，確保風扇完全停止運作，避免在擦拭時意外觸電。接著的第一步，就是處理風扇的外層網罩，這通常是塵埃最多的區域。她建議使用一塊普通的清潔用海綿，並拿出𠝹刀或剪刀，在海綿表面縱橫各割出約一公分間隔的切口，使其呈現格子狀。

這樣改造後的「格紋海綿」，能夠完美貼合風扇保護網的縫隙結構，邊擦邊深入清潔每一根橫桿與直桿，遠比濕布擦拭來得高效，也能有效避免刮傷金屬表面。若是發現灰塵已經附著太久、變得油膩或結塊，那麼單靠乾擦就難以清除，此時可搭配「鹼性電解水」來處理。只需將電解水噴灑於布巾上，針對髒污明顯處擦拭，就能迅速瓦解長期積累的灰塵，讓風扇重現乾淨光澤。

除了外部的金屬網罩與葉片，風扇機身也是藏污納垢的地方，特別是機座與後方的出風區域容易被忽略。利用同樣方法搭配電解水進行擦拭，也可達到清潔效果。完成上述步驟後，若時間允許，可將葉片拆下以濕布清洗並晾乾，最後重新組裝，便能讓風扇煥然一新，吹出乾淨的涼風。