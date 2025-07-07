2025年進入下半，Apple 秋季發布會也即將到來。根據各方消息來源，Apple 正準備在年一口氣推出超過十五款新產品，從旗艦級的 iPhone 17 系列到AirPods、Apple Watch、Mac等，全線產品線都有新消息。



iPhone 17系列

首先，眾所矚目的 iPhone 17 系列，其中包括標準版、全新定位的 iPhone 17 Air，以及兩款高階的 Pro 與 Pro Max。標準版 iPhone 17 將保留 iPhone 16 的外觀設計，核心升級為 A18 晶片，同時將前鏡頭提升至 2400 萬像素，螢幕略為放大至 6.3 吋，並有可能首次引入 120Hz 螢幕更新率，改善滑動和動畫的流暢度。而 iPhone 17 Air 將取代現行的 Plus 機型，主打極致輕薄，厚度僅有 5.5mm，配備 6.6 吋螢幕、A19 晶片與 12GB 記憶體，背後則僅搭載一顆 4800 萬像素鏡頭，依靠數位變焦取代多鏡頭配置。

至於 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 版本，將有重新設計的橫向鏡頭模組，三個皆為 4800 萬像素的主鏡頭組合、新一代 A19 Pro 晶片與更高階的散熱系統。尤其 Pro Max 的機身略為加厚，將容納更大容量的電池，進一步延長續航力。

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Apple Watch Ultra 3

除了手機系列，Apple Watch Ultra 第三代有望支援 5G 與衛星通訊功能，即使在無網路環境下也能收發信息；螢幕則導入廣角 OLED 面板，提升從不同角度觀看的亮度與清晰度。至於 Apple Watch Series 11，雖然設計改動不多，但預期搭載新一代 S11 晶片，讓操作更順暢。中階定位的 SE 系列也會迎來第三代產品，外型未必如傳聞般換成塑膠材質，但功能上會補齊近年來的升級缺口，為預算有限的用戶提供更具性價比的選項。

M5 Mac及iPad新機

Apple將同步為多款裝置升級至 M5 晶片，包括 iPad Pro、iMac、Mac mini 以及 MacBook Pro 系列。不過，這些產品在外觀設計上預計不會有太大改變，主要著重在運算效能與 AI 加速的提升。其中，iPad Pro 的 M5 晶片有望針對圖形運算與多工處理進行優化，更貼近專業工作者的需求。

Vision Pro 二代及輕量版

至於 Vision Pro 頭戴裝置也將升級至 M5 晶片，為了令其進入主流產品，未來幾年，Vision 系列還會延伸出 Vision Air 與二代 Vision Pro，進一步擴大應用場景與降低入門門檻。

在智能家庭用品與配件領域，Apple 也準備帶來數項更新。新一代 Apple TV 4K 有望加入自研的 Wi-Fi 與藍牙晶片，支援 Wi-Fi 6E 或 7，並提升處理效能，未來甚至可能整合 FaceTime 攝像頭，進軍客廳視訊通話市場。HomePod mini 第二代同樣會用上新無線晶片，聲音表現也將有所提升。AirTag 第二代預計擴大追蹤範圍達三倍，並改良揚聲器設計，減少被用於惡意跟蹤的風險。

AirPods Pro 3

在所有即將登場的新品中，AirPods Pro 第三代無疑是 iPhone 外最受矚目的產品之一。雖然外界對其推出時間仍有分歧，但今年年底發表的可能性不小。根據傳聞，AirPods Pro 3 將採用全新外型設計，主打更舒適的配戴體驗，同時進一步強化主動降噪與環境聲模式，並導入更聰明的 AI 音訊處理技術，例如自動調整音量、優化語音清晰度等。

除了上述裝置，還有一些「黑馬產品」可能會在年底現身。Studio Display 2 傳出將於 2025 年底或 2026 年初亮相，採用 mini-LED 背光技術，畫質大幅提升。至於 Apple 長期謠傳的智慧家庭中控裝置 Home Hub，也可能首次公開亮相，它將結合 HomePod 的聲音技術與類 iPad 螢幕的操控界面，整合智慧家庭控制、視訊通話與個人化 Siri 功能，有望成為家庭中樞的全新形態。