MSI Titan 18 HX AI開箱　RTX5090超勁效能　Cherry鍵盤完美體驗

MSI Titan 18 HX AI 開箱！一向以「性能猛獸」著稱，在高階電競手提電腦市場中自成一格。這款手提電腦並非為了日常攜帶設計，而是針對那些追求極致效能、甚至將手提電腦當成PC替代品的玩家。2025 年的新款 Titan 18 HX，再次將旗艦級電競手提電腦的定義推向全新高度，尤其搭載了 NVIDIA RTX 5090 顯示卡及 Intel Core Ultra 9 285HX 處理器，成為目前市面上規格最誇張的手提電腦之一。



外觀極具電競味

打開MSI Titan 18 HX AI的包裝，首先映入眼簾的是它龐大的體積。18 吋的機身本就在手提電腦中較罕見，MSI 更進一步在結構與散熱上做足功夫，整台機身厚達 1.26 吋，重量逼近 8 磅，單看體積就知道它從來不是為了「輕便」而生，但取而代之的是極限性能和帶給玩家的安全感。不同於某些輕薄旗艦手提電腦採用一體成型鋁合金，Titan 18 HX 的外殼為鎂鋁合金，手感紮實、造工細膩。機背設計有明顯的散熱延伸平台，不但容納了龐大的散熱系統，也為多個連接埠提供更多配置空間。

玩家需要的 18"大螢幕

MSI Titan 18 HX AI 的 18 吋的 mini-LED 面板在插電使用時，其 SDR 模式下的平均亮度達到驚人的 680 尼特，實測峰值亮度更達 717 尼特，即使在明亮環境下觀看依然清晰可見。當手提電腦轉為電池供電時，亮度會降至約 456 尼特，雖然略有下滑，但依然屬於大多數手提電腦在 SDR 模式下的高階水準，足以應付一般室內光源或戶外陰影環境的使用需求。

而亮度只是表面，這塊 mini-LED 螢幕真正令人讚嘆的是其卓越的對比與色彩表現。由於採用區域控光技術，它能夠呈現近乎 OLED 級別的黑位效果，亮部和暗部的過渡銳利而清晰，顏色層次豐富。實際觀看時，黑色背景與彩色圖像的銳利對比，營造出強烈的沉浸感。顯示的亮度分佈相當平均，沒有明顯亮斑或局部過曝問題，也未觀察到令人困擾的背光漏光現象。這對經常進行圖像處理或喜愛觀賞電影的使用者來說，是一大福音。

在 HDR 表現方面，Titan 18 HX AI 擁有 VESA DisplayHDR 1000 認證。在實測條件下，使用 10% 白色測試窗口時的峰值亮度高達 1,153 尼特，完全符合高階 HDR 顯示的標準。這種亮度在播放支援 HDR 的影像內容時，能展現更高動態範圍，讓光影細節更為豐富真實。即便在全黑畫面上，滑鼠游標也僅出現輕微的光暈，整體黑位依然深邃純淨，視覺干擾相當有限。

SteelSeries+Cherry加持的電競級鍵盤

MSI Titan 18 HX AI 的鍵盤與觸控板設計在外觀與功能之間取得了一種微妙的平衡，搭載SteelSeries 與 Cherry 合作開發的超低行程機械鍵盤，光是提到SteelSeries 和 Cherry 兩個品牌，電競玩家一定不陌生。使用 Cherry MX Ultra-Low Profile 軸體。這類軸體在保留機械鍵盤手感的同時，也能讓手提電腦保持合理的厚度。實際打字或遊玩時，可以明顯感受到按鍵回饋紮實、下壓行程深且具段落感，遠勝於傳統薄膜鍵盤，對於需要大量輸入的用家與重度遊戲玩家而言，這無疑是一大福音。

對於電競玩家來說，RGB 炫彩效果也非常重要，Titan 18 HX 提供四段式亮度調整，且每個按鍵皆可透過 SteelSeries GG 軟體進行自訂燈效，無論是動態燈光還是個人化設計都十分靈活。當按下 Fn 鍵時，所有次要功能也會以高亮方式顯示，進一步提升實用性與辨識度。

別具一格的觸控板

至於觸控板部分，MSI 在 Titan 18 HX 上使用的是一塊尺寸達 13 公分 x 8.5 公分的觸覺回饋式觸控板，且內建 RGB 燈光，隱藏於掌托之中。這項設計在視覺上十分前衛，讓整體機身更具科技感。此外，雖然支援 Windows Precision 手勢操作，例如三指切換應用或四指切換桌面等操作。

硬體效能方面，Titan 18 HX 真正展示了 PC 級手提電腦的實力。配備的 Intel Core Ultra 9 285HX 處理器與 RTX 5090 Laptop GPU，組合可提供高達 270W 的總效能輸出。這組配置跑遍當前主流遊戲皆能保持高幀率。以《Cyberpunk 2077》為例，即使在 4K 原生解析度下，搭配 DLSS 與 Frame Generation 功能仍能流暢遊玩；

而《Red Dead Redemption 2》在 Ultra 設定下也能維持約 66FPS 的平均表現。Titan 18 HX 能將 RTX 5090 發揮得比輕薄型手提電腦更完整，證明散熱與供電的穩定性。相較其他 RTX 5090 手提電腦，Titan 18 HX 憑藉更高的功耗限制與更大的機身散熱空間，幀率表現普遍高出 10% 以上。

當然，極致效能也伴隨著一些犧牲。首先是電池續航，Titan 18 HX 擁有 99Wh 的大電池，但也僅能提供約 2 小時的基本使用時間。這其實並不令人意外，畢竟這類產品原本就不是為便攜而設計。值得慶幸的是，這塊電池為可替換式設計，便於日後維修與更換。

支援插頭豐富

在 I/O 設計上，Titan 18 HX 幾乎涵蓋了玩家所需的一切：電源孔、HDMI 2.1、2 個 Thunderbolt 5、3 個 USB-A 3.2 Gen2、SD 讀卡槽、耳機孔等通通到位。更讓人驚豔的是 Thunderbolt 5 的應用潛力，可支援單線串接雙 4K 240Hz 螢幕，展示出前所未有的外接顯示效果。

MSI Titan 18 HX AI 擁有強大的硬件性能，RTX 5090 加上 Intel Core Ultra 9 285HX 處理器，面對未來數年的 3A 級大作也完全沒有問題，特別是明年將推出的《GTA 6》。對於不太懂砌機，又想一步到位擁有一部能駕馭所有遊戲最高效能的主機，MSI Titan 18 HX AI可能是 2025 年的最佳選擇。

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