原來風筒都要清潔？解釋無力﹑過熱問題　日專家教3步清潔方法

原來風筒都要清潔？｜曾否發現風筒用一段時間之後，風力突然變弱？又或者吹一段時間會發熱，甚至有一陣焦味？不少人以為是風筒老化，但事實上，這種情況往往是因為風筒無清潔所致。根據日本家電清潔專家建議，風筒就如冷氣機一樣，都需要定期打理，否則會影響性能，甚至縮短使用壽命。



其實，風筒每日都會吸入大量空氣來吹乾頭髮，而空氣中的灰塵、頭髮碎都有機會殘留。這些微細雜質會慢慢積聚在風筒後方的吸風口位，令風道阻塞，導致風力變弱，冷熱風變得不穩定，甚至造成內部零件過熱。長時間積聚，不單止會令風筒效率下降，還有機會出現電線過熱、摩達負荷過高甚至短路起火等嚴重安全問題。

風筒外表乾淨不代表不用清潔，有時內部已經積滿灰塵都不知。尤其是夏天用風筒次數較多，加上室內環境本身塵埃多，風筒吸入口隔塵網最容易變成「灰塵收集器」，如果不定時清理，就等於每日都用一部半塞住風口的風筒吹頭，不但風力差，更會令髮絲接觸不穩定熱風而變得毛躁乾裂。

日本家電專家指出，只要用簡單三個步驟，每月幫風筒清理一次，就可以明顯改善風力問題，延長壽命之餘亦更安全。首先，記得所有清潔前都要先拔掉電源插頭，確保安全。第一步針對吸風口位，一般位於風筒後方，呈網狀設計。可以用乾身的牙刷、細毛刷，甚至舊牙刷，輕輕掃走表面灰塵。如家中有吸塵機，可用小吸頭吸出網眼中的積塵，效果更理想。

第二步，針對吹風口。有啲人以為風筒出風位不會入塵，其實吹頭時，如果沒定期清潔，細微灰塵都會卡在出風網之間，影響風流順暢度。要清理這部分，專家建議將風筒調至「冷風」模式開啟，同時用棉花棒輕輕喺出風口邊緣掃拭。注意不要用太大力，避免將棉花棒插得太入，以免損壞內部金屬葉片。

第三步為機身外殼除污，尤其是手柄握位。長期使用會沾上手油、護髮品或髮蠟殘留，令機身變得油膩。可以將微濕抹布擰乾後，噴少量中性清潔劑（如萬用清潔劑或天然潔淨劑），輕輕擦拭機身各部分，尤其是按鈕與接縫位，再用乾布抹乾，保持外觀乾爽清潔。