黑雨+一周連續落雨　家電廠教抽濕機乾衣大法　不同衣物掛法各異

在剛結束的黑雨與未來一週不斷降雨的日子裡，晾衫成為了市民最苦惱的家務之一。濕漉漉的衣物無法曬乾，不僅容易產生霉味，還可能滋生細菌，引發過敏或皮膚問題。Panasonic 日本官網針對這類潮濕氣候，提出了專業又實用的抽濕機乾衣法攻略。掌握這套方法，不但能快速乾衣，更能維持衣物質感與居家衛生，絕對是每個香港家庭雨季中的救星。



當天氣連續下雨，空氣中濕度動輒飆升至九成，唯有在室內晾衫。Panasonic 的調查顯示，超過五成受訪市民在雨天會選擇在室內晾衣，但大多仍停留在依靠窗邊通風或開風扇輔助。不過，根據家電業界實驗比較，單靠風扇與自然風乾效果其實相差無幾；真正能有效降低衣物水分、縮短乾衣時間的，是具備衣物乾燥功能的抽濕機。

使用抽濕機乾衣最講求的，並不是風力有多強，而是如何正確設置衣物與空間環境。首先，應確保衣物之間留有空隙，讓空氣能順利流通。如果堆疊太密，不僅乾得慢，還會留下悶臭味。抽濕機建議放置在衣物下方，因為濕氣通常聚集在下層，這樣更能提高除濕效率。若空間不足，將抽濕機放在側面近距離處也能達到不錯效果。吹風方向最好與衣物成一定距離（約40厘米），以免風力過強導致衣物移位。

不同類型衣物，也需要針對性地調整掛衫方法。例如牛仔褲這類布料厚實、口袋多的衣物，建議反轉後「筒狀吊掛」，風力集中送至內層空間，能大幅提升乾燥速度。至於較易變形的毛衣或針織衫，則適合使用平放網架晾乾，再配合從下而上的直吹風，防止衣物拉長變形。大毛巾則可以兩端錯開掛起，形成「拱門型圍繞式」晾法，並確保中間有空氣通道，讓除濕機的熱風平均穿透整塊布料。

+ 1

有些人會問：「家中已有冷氣機，是否也可取代抽濕機來乾衣？」其實冷氣機若具備「衣物乾燥模式」的話，也是非常理想的替代方案。例如某些型號具備高風速除濕功能，能同時提升室溫與風流強度，協助空氣中水分蒸發。不過要留意，冷氣的出風口通常設於上方，衣物應掛在出風範圍內，並在下方搭配風扇或循環扇增加對流效果，才能加快乾衣時間。

+ 12

根據專家建議，濕衣服若五小時內仍未徹底乾透，細菌繁殖率便會大增。想做到室內晾衣也能在5小時內乾透的話，首要條件是控制濕度，最好降至50%以下；其次是保持空氣流通，不論是打開窗戶換氣，還是用風扇配合對流；最後，溫度不必刻意提高，但應避免衣物晾在陰冷角落亦很重要。

資料來源：panasonic.jp