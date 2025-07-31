理光Ricoh InnoAI中心啟用　與中小企共創實用價值　發展AI生態圈

人工智能的浪潮正以前所未有的速度席捲全球，改變每個行業的遊戲規則。理光（香港）有限公司早前於數碼港隆重舉行Ricoh InnoAI中心啟動典禮，標誌著其在亞洲推動人工智能生態圈的重大里程碑，並展示理光以「中心 + 平台 + 共創 + 生態」為核心的AI創新策略。發布會後，理光香港常務董事莊禮基先生以及理光首個教育界合作夥伴，天主教郭得勝中學韓思騁校長，一同剖析了在AI熱潮下，企業與機構如何跨越期望落差，將AI真正轉化為提升效率的實用工具。



典禮由（左起）理光香港總經理余家傑先生、理光香港常務董事莊禮基先生、香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士及香港數碼港管理有限公司首席企業發展官朱美恩女士共同主禮，並邀請多位合作夥伴出席。

Ricoh InnoAI中心啟動典禮午宴。

Ricoh InnoAI中心啟動典禮午宴。

走出AI期望落差 輔助角色的定位

當今市場對AI充滿想像，認為單靠一個大型語言模型（LLM）便能解決所有商業難題。莊禮基坦言，這種想法往往導致巨大的期望落差。他強調，成功的AI應用，要切實地融入工作流程，解決實際問題。理光在開發AI應用時的核心理念，是將AI定位為輔助而非決策者，避免潛在風險。「我們不想用AI去代替人做判斷。AI自主性有一個潛在風險，一旦出現微小的錯誤，這個錯誤就會像放大鏡一樣被迅速放大，造成連鎖反應，讓最終的偏差越來越大。究竟要從哪個環節開始介入呢？這是我們經常思考的問題。」

教育界先行者 AI減行政重擔 為私隱把關

作為Ricoh InnoAI計劃在教育界的首個合作夥伴，韓思騁校長與其團隊在過去數月，親身體驗如何將AI融入繁瑣的學校行政工作中。韓校長分享：「我們創建了十幾個AI agent，較常用的有五個。」這些AI助手主要應用於處理文書工作，例如草擬家長信、編寫學生評語等，大大節省了老師的時間。

天主教郭得勝中學韓思騁校長。

韓校長特別欣賞理光AI平台賦予用戶的自主權以及其運作的透明度。「這個平台讓我可以進行客製化設定和調整，我能夠控制我所提供的數據以及它產出的結果，而且準確度相當高。每次系統都會清晰列明該次輸出是基於哪些原始文件生成，讓我能清楚追溯其資訊來源。」

為了兼顧數據安全與AI效能，理光的平台採用了靈活的混合架構。它既提供理光自家訓練的私有小模型，專門處理敏感資料、保障數據安全，同時也透過「檢索增強生成」（RAG）技術，在必要時安全地連接外部的大型語言模型，讓用戶無需在數據私隱與強大功能之間作出妥協。

在天主教郭得勝中學的實際應用中，校方會根據工作任務的性質，將涉及私隱或校內機密的內容，交由理光的內部模型處理；而在需要搜集公開資訊或進行創意寫作等非敏感工作時，則會調用外部模型的強大功能。這種策略，讓學校在享受AI帶來便利的同時，亦能確保數據安全得到周全保障。

InnoAI平台核心 從知識管理到共創生態

莊禮基指出，Ricoh InnoAI策略的核心是「知識管理」。他解釋道：「管理企業最多的資源就是溝通，溝通源於資訊孤島（Silos）。這些資訊其實是公司的知識和資產，但隨著某些員工的離開，資產會自然流失。InnoAI Hub平台正是一個讓企業能安全地儲存、管理及應用自身數據與知識的系統。」

理光香港常務董事莊禮基先生。

為了降低中小企業的使用門檻，理光採取了「沙盒」試用模式，讓潛在用戶在投入前，能充分發掘AI在自身業務中的應用價值。莊禮基強調，這是一個讓客戶先找到適用場景，再考慮後續發展的過程。

這種共同成長的合作模式，在理光與天主教郭得勝中學的合作中得到了完美印證。雙方建立了緊密的雙向反饋機制，學校作為使用者，提供前線的操作體驗與需求；理光團隊則依此不斷對AI進行調整和優化，透過不斷磨合，共同進步。

培養AI無法取代的能力

談及AI對教育的長遠影響，韓校長的團隊認為，未來的教育重點，將是培養學生AI無法取代的能力，從知識的灌輸，轉向教導學生如何與AI協作，利用AI作為輔助工具，去探索和創造。莊禮基亦透露，「我們公司內部有個新興的工種叫『AI companion』。就像一個訓練員，專門帶著這個AI，給予它正當的培育，教它何謂好、何謂對，然後將結果帶給公司不同部門應用。」正正呼應未來人才需要具備的，是駕馭和引導AI的能力。

建構香港AI生態圈

展望未來，莊禮基認為香港AI生態圈的發展關鍵，在於創造更多真實的應用案例（Use Case）。他表示：「我覺得接下來的生態圈就是加快use case的發展，會更加有效將工具帶給不同的企業。」理光正透過其Ricoh AI Marketplace平台，將其成功開發的AI應用，分享給其他業界持份者，同時透過AI MFP智能應用及InnoAI青年賦能計劃，致力建構一個融合技術創新、人才培育與產業合作的AI生態圈。

(資料及相片由客戶提供)