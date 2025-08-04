U-MAC Program2025｜史上最高折扣！MacBook Pro平$4,600入手

U-MAC Program 2025 /Back To School／大專生買手提電腦優惠｜U-MAC Program 2025已經推出，今年更是 U-Mac 推出以來最高折扣的一次，比起 Apple 的 Back to School 更抵！以下分享各款 MacBook﹑iPad 的優惠，以及各個院校的優惠時間。



U-MAC Program 2025 參與院校及優惠日期

U-MAC Program 2025 一次過推出共 16 款 MacBook 、iPad 優惠，包括最新的 M4 MacBook Air 、M4 iPad Pro。與往常一樣，U-MAC Program 參與的大專院校共有 13 間，而每間院校的優惠開展時間有所不同。

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U-MAC Program 2025 合資格院校：

已開始優惠計劃

－香港城市大學

－香港教育大學

－香港中文大學／香港中文大學專業進修學院

－香港理工大學

－香港理工大學專業及持續教育學院

－香港大學

－職業訓練局



未開始優惠計劃

－香港恒生大學（8月5日開始）

－香港浸會大學（8月8日開始）

－香港都會大學（8月15日開始）

－嶺南大學（未有日期）

－香港科技大學（未有日期）

－香港大學專業進修學院（未有日期）



其他優惠

使用 U-Mac Program 優惠的話，可以享有高達 67 折購買 Mac 或 iPad 的 AppleCare+ 服務，同時購買 Mac 可獲得 $200 優惠 以購買指定配件。另外，也可以在優惠期間，拿現時的裝置 Trade In 換購 Mac 或 iPad，最高可達 $8,400 的舊換新優惠。