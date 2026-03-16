2026國產電動車攻港｜平價新勢力！10款性價比之王登場＋貸款比較

2026國產電動車攻港 10款性價比之王登場＋貸款比較｜在電動車浪潮席捲全球的今天，香港交通擁擠、停車位珍貴，香港人對車輛的需求漸漸從「豪華」轉向「實用」。2026年，中國國產電動車將成為市場焦點！中國品牌如BYD、MG、Wuling、NETA等，正以「平價、高續航、智能」的組合拳，準備攻陷香港。這些車款不僅售價從15萬港元起跳，更能繞過嚴格的「一換一」配額計劃（即舊車換新車的環保措施），讓預算有限的年輕白領、小家庭輕鬆入手。



為何2026年是國產EV的爆發年？首先，香港政府延長EV稅務優惠至2026年底，免稅額高達30.7萬港元，讓這些中國車的落地價更親民。其次，中國電動車產業鏈成熟，電池技術領先全球，CLTC/WLTP續航普遍達400km以上，足以應付香港的市區通勤。最後，從銷售數據看，2024-2025年國產車已佔香港EV市場逾半壁江山，例如BYD Atto 3銷量是Tesla Model Y的兩倍，證明本地消費者已從「崇洋」轉向「性價比」導向。這些平價車不僅是代步工具，還可能成為未來網約車的熱門選擇，預計2026年進口量將翻倍。

最抵Deal 將推介10款最值得入手的平價國產電動車，從最便宜的15萬起排序，每款皆附售價、關鍵規格及賣點， 睇完就去約試駕！

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Lingbox Box-R

1. Lingbox Box-R：香港最平EV王者，9.98萬起「玩具車」變身城市寵兒

起步價僅9.98萬港元（非「一換一」計劃），Lingbox Box-R堪稱2026年國產EV的「入門神器」。這款由中國凌寶汽車推出的微型電動車，尺寸僅3米多長，專為香港狹窄街道設計，轉彎半徑小到像遙控車。它被譽為「全港最低價新車」，續航205km（NEDC標準），足夠應付每日來回屋企同辦公室。

前輪驅動單電機，30kW馬力配18kWh磷酸鐵鋰電池，慢充只需3小時滿血復活。內裝簡單實用，4人座位加後排折疊，行李箱塞得下週末購物戰利品。安全配備雖基本（ABS防鎖死煞車），但對預算族群來說，已是超值。這類微型車在2025年已熱賣，2026年預計成為年輕上班族的首選，真正「平民EV」的開端。唯一缺點是高速巡航稍弱。

Leapmotor T03

2. Leapmotor T03：10萬出頭「小鋼炮」，靈活穿梭香港巷弄

售價約10萬港元（非「一換一」），Leapmotor T03是中國零跑汽車的明星微型車，2026年將以更低稅務優勢進軍香港。它是「未來網約車之選」，因為後排空間夠塞兩個行李箱，續航強，達403km（CLTC）。前輪驅動80kW永磁同步電機，扭力158Nm，0-100km/h加速雖不猛，但市區起步夠用。

關鍵賣點在於快充：30分鐘從30%充到80%，比喝杯咖啡還快！內裝有10.1吋觸控屏支援Apple CarPlay，備語音控制導航。顏色選擇多達5種，活潑的藍綠配色超吸睛。相比傳統油車，它零排放還省油錢，一年電費頂多幾千蚊。2025年T03在香港試水溫已獲好評，2026年配額放寬後，預計月銷破千。對單身上班族來說，這是「買了不後悔」的入門款，輕鬆搞定日常接送小孩或超市採買。

Wuling Binguo EV

3. Wuling Binguo EV：12.7萬「水滴美學」，可愛又實在的家庭小幫手

Wuling（五菱）宏光MINI EV的升級版Binguo EV，售價12.68萬港元起（非「一換一」），是2026年最親民的國產微型SUV。它被列為「15萬起攻港車款」之一，尺寸3.78米長，續航410km（CLTC高續航版），37.9kWh電池支援DC快充（35分鐘30-80%）。

賣點滿分：前置單電機50kW馬力、150Nm扭力，水滴形外觀可愛到像迪士尼角色，內裝4座加後排可折疊，變身貨車模式超實用。安全有碰撞預警和盲點偵測，適合新手媽媽開。想像在假期載全家去大嶼山野餐，電費比油車省一半！這款車2025年已進香港，2026年將加推智能版，月供低至2千蚊。缺點是後排稍擠，但對小家庭，這是完美平衡「可愛+經濟」的選擇。

AION ES

4. AION ES：13萬起「商用王牌」，空間大到像MPV的偽裝

GAC AION ES售價約13萬港元（非「一換一」），定位為入門家用轎車，2026年將成為網約車熱門。網民它「寬敞環保」，車身4.81米長、軸距2.9米，續航442km（NEDC），55.2kWh電池配136匹馬力、225Nm扭力。

賣點在空間：5人坐滿不擠，行李箱466L，適合全家出遊或司機拉客。快充支援0-80%只需40分鐘，內裝有12吋中控屏和無線充電。2025年AION系列銷量已追上BYD，2026年預計降稅後更猛。對預算有限的家庭，這是「大空間、低價」的夢幻組合，開起來安靜如圖書館，零排放還環保加分。

Dongfeng Nammi Box

5. Dongfeng Nammi Box：14.8萬「年輕派對車」，430km續航超耐操

東風汽車的Nammi Box售價14.8萬港元起（一換一計劃），標準版330km、Pro版430km（CLTC），是2026年最平價的緊湊型EV。以「Mahe E十合一電驅系統」效率91.9%聞名，前輪單電機70kW、160Nm，尺寸4米出頭。

DC快充30分鐘30-80%，適合香港快節奏生活。內裝現代，10.25吋雙觸屏支援CarPlay，安全有自適應巡航和盲點監測。顏色活潑，Pro版加皮革座椅，像開派對一樣有趣！這類車2026年將同步歐洲上市，香港版更親民。對年輕情侶，這是「省錢又時尚」的首選，續航夠兜半個香港島。

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Wuling AirEV

6. Wuling AirEV：14.9萬「迷你都市獵人」，輕巧到停邊都得

五菱AirEV售價14.89萬港元起（無需一換一），續航300km（CLTC），後輪單電機30kW、110Nm，尺寸僅2.97米長，像個「電動玩具」卻實力強悍。它是「城市友好設計」，後座可折疊變行李箱，4人座位夠用。

賣點在靈活：AC慢充7.5小時滿，內裝簡約現代，支援語音控制。開在銅鑼灣，輕鬆避開塞車！2025年已小量進港，2026年預計大賣，月供千五蚊。缺點是馬力小，但香港限速50km/h，這正好是優勢。對單身貴族，這是「買來玩」的快樂來源。

NETA Aya

7. NETA Aya：16萬「潮流ICON」，401km續航配大屏娛樂

NETA Aya售價16.04萬港元起（一換一），Lite版401km（NEDC），前輪70kW、150Nm，40.7kWh電池。它以「青春設計」上榜，5種潮流色如晴空藍，14.6吋大屏超吸睛。

賣點？335L行李箱加360度停車鏡頭，安全有車道偏離警示。內裝軟質材料舒適，Apple CarPlay讓導航零壓力。2026年智能版將加L2級輔助駕駛，預計熱賣。續航夠周末逃離市區。

ORA 03

8. ORA 03：16.9萬「復古帥哥」，300km續航內斂奢華

ORA Funky Cat的03版售價16.9萬港元起（一換一），300km（NEDC），前輪125kW、228Nm，48kWh電池。eZone專題讚它「復古現代」，加速猛如小跑車，39分鐘快充20-80%。

賣點在內裝：皮革座椅、10.25吋雙屏、無線充電，安全全套如碰撞警示。開起來像歐洲小車，時尚感滿分！2026年將推長續航版，香港市場定位年輕專業人士。對愛拍照的你，這是「街拍神器」，價錢卻親民到笑。

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BYD Dolphin

9. BYD Dolphin：17.98萬「家庭安全衛士」，410km續航科技滿載

BYD Dolphin售價17.98萬港元起（一換一），410km（NEDC），前輪70kW、180Nm，44.9kWh電池，30分鐘快充0-80%。2025年已成香港主力，2026年加「亞特蘭蒂斯灰」色。

12.8吋旋轉屏、DiLink系統語音控制，全景天窗加自適應巡航，安全如AEB自動煞車。空間4.29米，5人舒適。HKCD報導BYD9月銷冠，2026年預計續霸榜。對小家庭，這是「可靠+智能」的首選，省電到一年電費3千蚊。

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MG S6 EV

10. MG S6 EV：24萬「中型SUV黑馬」，530km續航歐洲同步

最後壓軸，MG S6 EV售價24萬港元起（RWD，一換一），530km（WLTP），77kWh電池，244ps馬力、350Nm扭力，7.3秒破百。ST Headline獨家報導，2025年11月香港歐洲同步上市，2026年將成中型純電SUV熱門。

賣點爆表：144kW快充38分鐘10-80%，內裝Nappa皮革、Alcantara座椅、12.8吋HD屏加AR HUD，360度鏡頭全覆蓋。AWD版27萬、461km續航更猛，5.1秒加速。尺寸4.71米，軸距2.84米，空間大到像7人車！2026年MG系列將挑戰BYD霸主地位。對升級族，這是「豪華感+平價」的終極選擇，開出去穩穩的歐洲風。

這些10款平價國產電動車從9.98萬到24萬，涵蓋微型到中型，續航300-530km，賣點從靈活代步到智能安全，總有一款適合你。中國品牌憑藉電池優勢和政策紅利，正重塑香港車市——從BYD的銷量王冠，到Wuling的親民可愛，未來網約車、家庭用車都將被它們征服。建議及早試駕，讓我們一起「電」力前行！

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