跨裝置升級體驗！實測Samsung全面AI生態圈提升生產力！

每日為工作奔波的打工仔，若想事半功倍，AI絕對是提升表現的「神隊友」。最近推出的Samsung Galaxy S26系列帶來升級的Agentic AI體驗，整合多個AI助理包括Google Gemini、Perplexity以及原生的Bixby，讓用戶以直觀操作如簡單語音指令進行複雜的多工處理，配合Samsung自家Galaxy AI的即時翻譯、照片生成式編輯、語言轉錄等多種實用AI功能，協助用戶解決日常大小事務；同時聯動Galaxy Book6系列手提電腦及Galaxy Buds4 Pro智能耳機讓整個使用體驗更無縫高效、各種不同的內容、文件等能夠於不同裝置間流轉，將辦公、創作或娛樂體驗提升到另一層次。



強大硬體支援頂尖AI運算

Galaxy S26 Ultra配備專屬的Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，以支援複雜的AI運算；Galaxy Book6 Ultra亦採用Intel 18A製程處理器，提供高達50 TOPS的NPU算力，是處理複雜數據與專業編輯的最佳拍檔。配合支援24-bit / 96kHz無損音質的Galaxy Buds4 Pro，透過Galaxy AI實現智能降噪與無縫切換，打造完整的AI生態圈。當這三款裝置互相協作時，能靈活應用於打工仔由朝到晚各個工作場景，讓原本繁瑣的日常工作變得簡單快捷。

Galaxy S26 Ultra配備專屬Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，效能全面提升以支援複雜的AI運算，其Privacy Display功能更為私隱加添保障。升級相機系統配備更大光圈，大幅提升吸光量，配合升級的黑夜亮攝功能，讓低光拍攝一樣細膩如畫。

Galaxy Book6 Ultra採用Intel 18A製程處理器，提供高達50 TOPS的NPU算力，是處理複雜數據與專業編輯的最佳拍檔。

Galaxy Buds4 Pro支援24-bit / 96kHz 無損音質，配合Galaxy AI實現智能降噪與無縫切換。

上午9:30：返工迫地鐵 私隱防線要緊

在擠迫的車廂中，處理客戶訊息或查看敏感資料時，最怕私隱被旁人窺視。Galaxy S26 Ultra配備首創的Privacy Display功能，透過像素技術控制光線散射以限制側面視角，令旁人無法看到螢幕內容，確保資訊安全，用戶更可設定使用銀行App、通訊App等特定應用程式時啟動，或設定於彈出通知訊息時才啟動，就算老闆在背後「監工」，或開會時有同事在旁，也不怕私隱被一覽無遺，避免出現尷尬情況。

上午11:00：會議連場 AI做筆記兼搜集資料

進行大型Brainstorming會議時，Galaxy S26 Ultra能夠簡單記錄內容，並透過Galaxy AI即時生成摘要及翻譯。利用儲存共享功能，無需插線或發送Email，即可直接在Galaxy Book6 Ultra上開啟摘要繼續編輯。此外，透過Agentic AI，用戶能夠以廣東話語音指令讓Gemini或Perplexity搜集資料，並將資料內容儲存到Samsung Notes當中，筆記內容亦會自動同步到電腦。用戶甚至可以透過Gemini Live功能，以相機鏡頭對準不同物品，直接用語音要求AI查閱資料。例如當用戶在街上看見有趣的景物或廣告時，只需透過Gemini Live即可迅速得到所需資訊，甚至進行後續操作，無需像以往般需費時開啟多個應用程式，操作更直觀方便。

下午3:00：拆解複雜報告 輕鬆修改圖表

面對數十頁的PDF報告，老闆要求提交摘要，可以透過Galaxy S26系列內建的Gemini進行快速分析，將關鍵數據以圖表及摘要呈現，再把分析結果放到Galaxy Book6 Ultra上作簡單教對，即可生成一份簡單報告。

在產品拍攝方面，Galaxy S26 Ultra升級的相機系統擁有更大光圈配合ProVisual Engine大幅提升吸光量並銳化細節，令影像更精緻細膩。若需「執相」，只需使用相片助手並輸入語音指令，例如「幫我將盆花變成紫羅蘭」，AI便會自動完成編輯，完成後即可發送給客戶。

下午5:00：跨裝置協作 溝通無間斷

當你戴著耳機專心用電腦趕報告時，若有來電突然響起，Galaxy Buds4 Pro的Auto Switch功能可自動將音訊從電腦切換到手機接聽，讓你無需除下耳機或手動配對。系統還配備Now Nudge功能，能夠因應用戶的使用習慣建議後續操作，例如選取文字時，AI會建議貼上或發送，或在對話內容中提及約會，AI會建議加入到行事曆。另外，Galaxy S26系列亦已支援AirDrop，能夠將圖片影片發送給更多不同裝置，徹底打破隔膜。

下午7:00：收工約食飯 AI幫你安排好

收工約朋友聚會，無需反覆切換App搵餐廳，直接用Gemini下達指令即可尋找心儀的餐廳，再叫Gemini進行預約，Gemini就能迅速找到餐廳電話並致電，用戶只需簡單和餐廳溝通即可完成預約。

Galaxy S26 Ultra、Galaxy Book6 Ultra與Galaxy Buds4 Pro之間的深度互聯，配合Agentic AI及Galaxy AI的各種應用，不但顯著提升工作效率，更為繁忙的生活帶來了便捷與安心。

網址：https://www.samsung.com/hk/

(資料及相片由客戶提供)