MSI 4月優惠懶人包，手提電腦＋掌機最值得買推薦｜春天正是升級裝備的最佳時機！無論你是追求高效工作的專業人士、熱愛遊戲的玩家，還是需要隨時隨地連線的行動族群，MSI 香港 4 月推出多款人氣產品優惠，讓你用更超值的價格入手理想裝備。



以下為你精選本月最值得關注的三大重點優惠 👇

🎯 1. Stealth A16 AI+ A3XWIG（RTX 5080）｜全能首選

如果你想找一台同時兼顧專業工作與高效能遊戲的手提電腦，Stealth A16 AI+ A3XWIG（RTX 5080） 絕對是首選。

✨ 亮點特色：

- 搭載 NVIDIA® GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 輕鬆應對 3A 大作與高效創作需求

- 輕薄設計，兼具質感與攜帶性

- AI 效能加持，提升工作效率與多工處理

✔ 適合族群：

- 需要一機完成工作 + 娛樂的上班族

- 創作者 / 設計師

- 追求效能與外型兼具的玩家

🎁 春日限定加碼：購買即送價值 $4999好禮 👉 直接升級你的高速遊戲與居家網路體驗

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🎮 MSI Cyborg 15 B13WFK RTX5060｜高性價比遊戲首選

想用親民價格入手 RTX 50 系列顯卡筆電？這款絕對是 4 月最值得關注的型號之一。

🔥 限時優惠價：$7,999（使用優惠碼）



搭載 RTX 5060 顯示卡，無論是主流遊戲還是日常多工處理，都能提供流暢體驗，是入門到進階玩家的理想選擇。

✔ 適合族群：學生 / 遊戲玩家 / 性價比取向用戶

✔ 優勢亮點：最新顯卡、價格親民、效能均衡

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🕹 MSI Claw 8｜掌上遊戲新體驗

隨著掌機市場熱度持續升溫，MSI Claw 8 帶來更自由的遊戲方式，讓你隨時開玩。

4月限定｜豐澤優惠進行中



無論是在通勤途中或外出旅行，都能享受高效能遊戲體驗，真正做到「隨時隨地開玩」。

✔ 適合族群：行動玩家 / 通勤族 / Steam 玩家

✔ 優勢亮點：高便攜性、PC 遊戲支援、隨開即玩

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🌸 更多 4 月限定優惠｜立即選購

除了以上精選產品外，MSI 香港官方旗艦店亦同步推出多項春日限定優惠，包括：

－ 指定機款折扣優惠

－ 限量贈品活動

－ 最新Prestige 輕巧系列與Business精選推薦

👉 把握 4 月限時機會，立即入手最適合你的MSI裝備！

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