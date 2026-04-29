Loewe Leo 開箱試｜很多人想買高階頭戴耳機，第一時間會想起蘋果 AirPods Max 2，欣賞它的金屬機殼夠質感。如果你都喜歡這個風格，但又想尋找更冷門的高階款式，德國影音品牌 Loewe 最近推出了 Loewe Leo 頭戴式藍牙耳機，定價過萬港元，擺明主攻對音質和用料有極高要求的朋友。



Loewe Leo頭戴式藍牙耳機｜德國風AirPods Max 2金屬殼配AI全景聲（鍾世傑 攝）

【Loewe Leo 無線降噪耳機 功能表】

單元： 50mm OCE 振膜動圈單元

藍牙版本： Bluetooth 5.3

支援音訊格式： SBC, AAC, LC3, LC3+

音效技術： 空間音訊 (Spatial Audio)、杜比全景聲 (Dolby Atmos)

降噪功能： 智慧自適應降噪 (Adaptive ANC)

續航力： 最長 65 小時（關閉降噪）；45 小時（開啟降噪）

特色功能： 即時 AI 語音翻譯、Mimi Sound 個人化音效、多點連接

防水防塵： IP53

定價：$12,800港元（查詢：OPUS CP｜9723 5623）

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同為金屬物料｜風格卻各走極端

這款耳機跟 AirPods Max 2 一樣主打金屬質感，框架採用陽極氧化鋁，質感極佳亦十分堅固耐用。操作面上，Max 2 使用了一粒類似Apple Watch 錶冠的迷你小轉盤，走極簡路線。而 Loewe Leo 卻剛好相反，左／右耳各有一個非常顯眼的巨型金屬轉盤，一邊可以左／右方向無限轉動、另一邊則是輕推左／右方後會有回彈手感，各自用作跳歌／音量調節。

Loewe Leo 跟 AirPods Max 2 一樣主打金屬質感，框架採用陽極氧化鋁，質感極佳亦十分堅固耐用。（鍾世傑 攝）

Loewe Leo 跟 AirPods Max 2 一樣主打金屬質感，框架採用陽極氧化鋁，質感極佳亦十分堅固耐用。（鍾世傑 攝）

Max 2 使用了一粒類似Apple Watch 錶冠的迷你小轉盤，Loewe Leo 左／右耳各有一個非常顯眼的巨型金屬轉盤。（鍾世傑 攝）

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頭帶與耳墊用料｜一冷一暖別具心思

頭帶及耳墊部分，AirPods Max 2 選擇了輕輕清爽的熱塑性聚氨酯 (TPU) 透氣織物，富有科幻感又不失華麗，至於Loewe Leo就走回傳統取向，使用金屬面+小羊皮內襯，磁吸式耳墊同樣使用小羊皮，戴上頭舒服之餘，亦透出一股奢華感覺。不知你喜歡那個取向？

Loewe Leo 使用金屬面+小羊皮內襯，磁吸式耳墊同樣使用小羊皮，戴上頭舒服之餘，亦透出一股奢華感覺。（鍾世傑 攝）

智能耳機功能體驗：內置AI語音翻譯

大家對蘋果耳機的生態系統都很熟悉，AirPods Max 2 切換裝置的確方便，完整支援 iPhone 的「即時翻譯」功能，硬要比較的話根本沒有任何對手。其他品牌耳機要在iPhone 平台下生存，最重要是做好專用 app，Loewe Leo 在這方面做得非常好，首先它的專用程式設計非常精美易用，更加入不少AI新玩法，它內置 Leo AI 專屬語音助手，更支援即時 AI 翻譯功能。支援多點連接和配戴偵測，平時在電腦和手機之間來回切換聽歌看片，反應爽快直接，完全照顧到日常工作和娛樂需要。

Loewe Leo 的專用程式設計非常精美易用，更加入不少AI新玩法，它內置 Leo AI 專屬語音助手，更支援即時 AI 翻譯功能。（鍾世傑 攝）

高音質藍牙耳機規格：支援杜比全景聲與空間音訊

買得這個價位的耳機，音質絕對是關鍵。蘋果耳機的空間音訊表現一向出色，而 Loewe Leo 就在這基礎上提供更多音色微調空間。耳機配備 50mm 特大動圈單元，支援 Dolby Atmos 杜比全景聲和空間音訊，看電影的包圍感十分立體。它更支援高規格的 LC3 和 LC3+ 藍牙解碼，輕鬆應付高解析度音樂。配合專利的 Mimi Sound 個人化功能，耳機會自動根據你的聽力特徵調音，還原最真實的音樂細節。

Loewe Leo 耳機配備 50mm 特大動圈單元，支援 Dolby Atmos 杜比全景聲和空間音訊。（鍾世傑 攝）

Loewe Leo 也可以駁USB-C to 3.5mm耳機線，直接使用內置DAC聽歌。（鍾世傑 攝）

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配件種類｜一繁一簡

Apple AirPods Max 2 基本設計與1代無異，連那個走極簡主義的保護套也是同款，別少看它物料簡單、好像包裹不到整個耳機，其實內置感應，一收入套就會自動藍牙斷線，非常聰明。至於Loewe Leo的配件則是非常豐富，除了基本的保護硬盒，還有一個更輕巧的小羊皮袋子，方便外出使用。

Loewe Leo 基本的保護硬盒（鍾世傑 攝）

Loewe Leo的 輕巧的小羊皮袋子，方便外出使用。（鍾世傑 攝）

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各自各精彩｜如何選擇看你個人口味

利申一句，定價$4,599 的 Apple AirPods Max 2 本身絕對是一隻物有所值的藍牙耳機，而 Loewe Leo 則定價$12,800，針對音樂發燒友，外觀形像的取向亦各有不同，此文沒有任何Round Up 比較的成份，只是希望以更大眾化、認知度更高的 AirPods Max 2 帶出 Loewe Leo 的多種功能，給用家多個選擇。