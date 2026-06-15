2026電競手提電腦推薦｜不只打機　AI﹑創作效能兼備 4款新機推介

提起電競手提電腦，很多人第一時間會想到打機、RGB 燈效和厚重機身。不過，去到 2026 年，電競手提電腦的定位已經不再只是打機專用。相比一般文書手提電腦，電競機最大分別在於配備獨立顯示卡，除了能推動高畫質遊戲，亦能應付影片剪輯、3D 創作、圖像生成、本地 AI 運算等高負載工作。

對創作者、學生、AI 玩家和需要一部高性能主力機的用家來說，新一代電競手提電腦反而可能是更全面的選擇。今次整理 4 款 2026 年值得留意的新機，包括雙螢幕多工旗艦 ROG Zephyrus Duo、頂級效能怪獸 ROG Strix Scar 18、輕薄便攜的 ROG Zephyrus G14，以及高性價比入門選擇 ASUS TUF Gaming F16。

電競手提電腦已不只是用來打機

傳統文書手提電腦主打輕便、續航和日常工作，通常適合上網、文書處理、視像會議和串流影片。不過，當用家需要剪 4K 影片、處理大量相片、製作 3D 模型、玩大型遊戲，甚至在本機運行 AI 工具時，單靠處理器和內置顯示卡，往往未必夠力。

ROG Zephyrus Duo

電競手提電腦最大的優勢，是配備獨立顯示卡。這類 GPU 不只是讓遊戲畫面更流暢，也可以加速創作軟件和 AI 運算。換言之，電競機其實是一部高效能流動工作站，只是同時保留了遊戲能力。

這亦解釋為何近年不少影音創作者、設計師、3D 用家甚至 AI 開發者，都會選擇高階電競手提電腦作為主力機。它不只是娛樂工具，而是集遊戲、創作和運算於一身的全能設備。

獨顯電競手提電腦三大實用用途

首先當然是遊戲體驗。高階獨立顯示卡可以帶來更高幀率、更細緻畫質和更好的光線追蹤效果。配合高刷新率螢幕，玩家在射擊、賽車、動作遊戲中可獲得更流暢反應，畫面延遲亦更低。

第二是專業創作。影片剪輯、調色、3D 渲染、動畫製作和相片批次處理，都可以受惠於 GPU 加速。對 YouTuber、剪片師、攝影師或設計工作者來說，強勁的顯示卡不只是「快一點」，而是可以大幅縮短輸出時間，提升整體工作效率。

ROG Zephyrus Duo

第三是本地 AI 運算。近年不少 AI 圖像生成、語音處理、模型推理和創作工具，都可以利用顯示卡在本機運行。相比把所有資料交到雲端，本地運算在速度、私隱和穩定性上都有吸引力。對想嘗試進階 AI 工具的人來說，有獨立顯示卡的手提電腦會有明顯優勢。

ROG Zephyrus Duo：雙螢幕多工利器

ROG Zephyrus Duo 是今次 4 款產品中最具未來感的一部。它主打全球首款 16 吋輕觸式雙螢幕電競手提電腦，最大特色是在主螢幕以外加入第二屏幕，讓用家可以同時處理更多工作。

ROG Zephyrus Duo

對創作者來說，雙螢幕設計非常實際。例如剪片時，主螢幕可用來預覽影片，副螢幕則可放時間軸、素材庫或控制面板；直播時，主螢幕打機，副螢幕查看聊天室、OBS 或系統監控；做功課或工作時，亦可一邊寫文件，一邊參考網頁或 AI 回覆。

規格方面，ROG Zephyrus Duo 配備 Intel Core Ultra 9-386H 處理器，顯示卡最高可選 RTX 5090，記憶體最高 64GB，儲存方面最高支援 2TB 5.0 PSSD，並設有兩個插槽。螢幕採用 3K Nebula HDR OLED 面板，支援 120Hz 更新率、Pantone 認證及 1100nits 亮度，對剪片、修圖和內容創作都相當吸引。同時具備 1824 TOPS 的 NPU 運算能力，可用於本地 AI 應用。

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雖然具備雙螢幕和高階規格，但機身厚度僅 1.95cm，令它不再是傳統印象中又厚又重的效能機。加上具備 5 種使用模式，用家可因應工作、遊戲、展示或多工需要切換不同形態，靈活性比一般電競機高得多。

散熱方面，ROG Zephyrus Duo 採用 ROG 智能散熱技術，結合內建均溫板、雙風扇和石墨烯散熱片，以維持長時間高負載下的穩定表現。面蓋亦配備 Slash Lighting 動態燈效，可顯示流動燈光效果，保留 ROG 機種一貫的個性化風格。

ROG Strix Scar 18

ROG Strix Scar 18：320W 效能霸主

如果追求極致效能，ROG Strix Scar 18 會是今次最重火力的一部。它定位是 18 吋頂級旗艦電競手提電腦，主打 320W 效能輸出，明顯是為重度玩家、專業創作者和需要長時間高負載運算的用家而設。

ROG Strix Scar 18

ROG Strix Scar 18 配備 Intel Core Ultra 9-290HX Plus 處理器，顯示卡最高可選 RTX 5090，記憶體最高 64GB，並可擴充至最高 128GB。儲存方面設有兩個插槽，最高配備 1TB 4.0 PSSD x 2，對大型遊戲庫、影片素材和創作專案來說有更大彈性。

正如開首提到，一部高效能的電競手提電腦不單止在遊戲表現上出色，高效能 CPU和 RTX 5090，能夠有效處理 AI 的工作負載，例如模型推理、資料處理和開發任務，適合開發人員和高階用定使用。

螢幕是另一大賣點。ROG Strix Scar 18 採用 18 吋 ROG Nebula 4K 240Hz Mini LED 螢幕，並具備 Pantone 認證。這是全球首款 18 吋 4K 電競手提電腦，並首度加入 ELMB 技術，官方指動態清晰度提升高達 16 倍，即使高速畫面亦能維持銳利，減少拖影。

ROG Strix Scar 18

對玩家來說，4K 240Hz 螢幕可以兼顧畫質和流暢度；對創作者來說，Mini LED 面板和色彩認證亦有助剪片、調色和圖像處理。它不是單純追求跑分，而是一部由螢幕、效能和散熱一齊堆到頂的旗艦機。

ROG Strix Scar 18 亦加入最新 Q-Latch 底蓋設計，用家可免工具升級 RAM 和 SSD，對想日後擴充容量的人非常方便。機身亦設有 AniMe Vision 顯示器，可製作個人化動畫，令外觀辨識度更高。

散熱方面，這部機採用 ROG 智能散熱、三風扇散熱技術、全覆蓋式均熱板和三層式散熱器設計，目的就是讓 RTX 5090 級別顯示卡和高階處理器可以長時間釋放效能。若你想要一部近乎桌面級體驗的手提電腦，ROG Strix Scar 18 會是最直接的選擇。

ROG Zephyrus G14：輕薄便攜效能機

不是所有用家都想買 18 吋大機。若你需要一部可以每日帶出街，但又不想犧牲太多效能的手提電腦，ROG Zephyrus G14 會更合適。

ROG Zephyrus G14 採用 14 吋 CNC 鋁製機殼，重量僅 1.58kg，主打極輕便機身。相比傳統電競手提電腦，它更接近高效能輕薄筆電的定位，適合學生、流動工作者、創作者和需要經常帶機外出的玩家。

規格方面，ROG Zephyrus G14 配備 Intel Core Ultra 9-386H 處理器，顯示卡最高可選 RTX 5080，記憶體最高 64GB，儲存空間為 1TB 4.0 SSD。螢幕採用 3K Nebula HDR OLED，支援 120Hz、Pantone 認證及 1100nits 亮度，在 14 吋機身內提供高質素顯示效果。

這部機的價值在於平衡。它未必像 ROG Strix Scar 18 一樣追求極限輸出，但勝在機身細、重量輕、螢幕質素高，同時仍有強勁獨立顯示卡。對需要在咖啡店、學校、公司與家中之間切換工作環境的人來說，這種配置比單純追求最高規格更實際。

機身面蓋同樣配備 Slash Lighting 動態燈效，可呈現流動燈光效果。散熱方面，ROG 智能散熱技術結合高效能散熱管、三風扇技術和改良排氣口設計，官方指氣流提升達 11.4%，有助維持更穩定的長時間效能表現。

另外，EasyLift 螢幕專利轉軸設計可讓用家單指輕鬆開合，提升日常使用便利性。這些細節令 Zephyrus G14 不只是效能機，也是一部真正適合每日使用的高階筆電。

ASUS TUF Gaming F16：耐用可靠高 CP 值之選

如果預算不想去到 ROG 旗艦級，但又想要獨立顯示卡和可靠效能，ASUS TUF Gaming F16 就是較貼地的選擇。它定位是高 CP 值電競手提電腦，主打耐用、可升級和穩定表現。

ASUS TUF Gaming F16 最高配備 Intel Core i7-14650HX 處理器及 RTX 5070 顯示卡，螢幕為 FHD 165Hz，記憶體為 16GB，最高可升級至 64GB，儲存方面配備 1TB SSD，並設有兩個插槽。

雖然規格未必像 ROG 高階機般誇張，但對大部分主流遊戲、日常剪片、學習 AI 工具和內容創作來說，RTX 5070 已經有一定實力。FHD 165Hz 螢幕亦足以應付主流電競遊戲，對入門玩家而言相當實用。

TUF 系列另一個賣點是耐用。這部機通過 MIL-STD-810H 美國軍用標準測試認證，代表它在日常使用中可承受更多挑戰，對經常帶機外出或希望電腦用得更長久的人來說有一定吸引力。

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散熱方面，TUF Gaming F16 採用全尺寸散熱片、雙導熱管和雙風扇設計，幫助機身快速降溫，保持效能穩定。雙 NVMe SSD 插槽和記憶體升級空間亦令它更具未來彈性，用家日後可按需要增加容量。

鍵盤方面，1.7mm 鍵程配合特大觸控板，令打字和日常操作更舒適。對學生、文書用家和入門創作者而言，它不只是打機用，也可以兼任日常主力機。

4 款機點樣揀？

如果你最重視多工工作和創作流程，ROG Zephyrus Duo 會是最有特色的選擇。雙螢幕設計非常適合剪片、直播、寫文、做研究和同時開多個工具，用法明顯比一般電競機更靈活。

如果你追求最強效能和最頂級視覺體驗，ROG Strix Scar 18 會是旗艦答案。18 吋 4K 240Hz Mini LED 螢幕、RTX 5090、強大散熱和可升級設計，適合重度玩家、3D 創作者和高負載運算用家。

如果你想要高效能但又要每日帶出街，ROG Zephyrus G14 會更平衡。1.58kg 輕薄機身配合 RTX 5080 級別顯示卡，對流動創作者和學生來說非常吸引。

如果你想以較合理預算入手一部耐用、有獨顯、可升級的高效能機，ASUS TUF Gaming F16 會是較實際的選擇。它未必最炫技，但規格、耐用度和升級空間都適合長期使用。

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