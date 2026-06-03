豐澤優惠減價活動「豐癲至 Dope 價」2026年6月3日至7月7日舉行，推出限時大減價，全場超過200款家電及智能產品低至36折，包括$1,890 窗口式冷氣，LG洗衣機減幅高達HK$2,800。



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豐澤大減價有什麼必搶超抵家電推介？

準備迎接炎熱夏天，這次減價季最吸引的大概就是冷氣機。豐澤牌 3/4 匹窗口機不用$1,890就能入手，足足省了$1,600。如果想購買變頻冷氣，第一週限定的飛歌 3/4 匹變頻窗口機只售$3,198，直接降到近半價。

FORTRESS 豐澤牌3/4匹R32淨冷窗口式冷氣機｜豐癲至DOPE價HK$1,890

PHILCO 飛歌3/4匹R32變頻可遙控淨冷窗口式冷氣機｜豐癲至DOPE價HK$ 3,198

大型家電抵買之選！9公斤智能洗衣機大減$2,800

打算更換大型家電的話，LG的9公斤前置式智能洗衣機大減$2800，特價後只需$3790。想換電視也有好選擇，三星50吋4K AI電視特價$6999，還免費附送價值近三千元的 HW-B450 Soundbar。最後當然少不了吸塵機，Dyson V8 Slim特價$2590，大牌子電器有這個降幅確實非常划算。

LG 樂金Vivace 9公斤1200轉前置式洗衣機｜豐癲至DOPE價HK$ 3,790

LG的9公斤前置式智能洗衣機大減$2800，特價後只需$3790

SAMSUNG Neo QLED QN90F 4K AI 智能電視／送soundbar｜至DOPE價HK$6,999

想換電視也有好選擇，三星50吋4K AI電視特價$6999，再送HW-B450 Soundbar

DYSON 戴森V8 Slim™ Fluffy 無線吸塵機｜豐癲至DOPE價HK$ 2,590

Dyson V8 Slim 吸塵機特價$2590

其他特價品一覽：

豐癲至 Dope 價活動特別玩法：「每週最抵撐推介」及「聰豐品牌日」

除了激抵優惠，今次活動還有一些特別優惠玩法：一連5星期每周更新「最抵撐推介」優惠，每星期各有不同的特價品；另會聯同 22 大品牌推出「聰豐品牌日」重點谷指定品牌特價品，首週品牌包括：HP、HONOR、Philips 及 SIEMENS。此外，送貨升級推「12 雙送」，最快即日落單，即日送達，以及售後升級至「30 日包退包換」。

豐澤優惠減價活動「豐癲至 Dope 價」特價品一覽

「聰豐品牌日」首週品牌精選特價品一覽｜HP、HONOR、Philips 及 SIEMENS