MSI 40週年一系列融合美學與頂級工藝限量筆電現身Computex 2026

全球高效能筆電領導品牌MSI微星科技於Computex 2026揭開全新筆電與掌機陣容！在邁入40週年之際，MSI特別打造一系列融合美學設計與頂級工藝的限量版筆電。同時，新一代Claw 8 EX AI+電競掌機領先搭載最新Intel® Arc™ G3 Extreme 處理器，全新進化登場。MSI再度將尖端技術帶入大眾視野、拓展AI PC產品版圖，全新系列產品在外型美學與強悍效能之間取得完美平衡，無論是隨身遊戲、專業創作或日常工作，都能提供卓越的使用體驗。



MSI微星科技於Computex 2026揭開全新筆電與掌機陣容

MSI Computex 2026筆電與掌機重點新品

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic 40週年典藏特仕版：紀念MSI邁入40週年的旗艦精工鉅作，搭載Intel® Core™ Ultra 9 處理器290HX Plus與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7筆電 GPU，擁有媲美桌機的頂天效能。



Claw 8 EX AI+：全球首款搭載 Intel® Arc™ G3 Extreme處理器的電競掌機，輕巧便攜的掌機也能提供順跑新世代3A遊戲的絕佳體驗。



Prestige 14 Flip AI+ 梵高特仕版：MSI 匠心系列最新力作，將美學靈魂注入尖端科技，在輕巧隨行中成就藝術與效能的極致交匯。



全新筆電陣容： Katana 、Venture 系列，以及區域限定的 Crosshair 16 HX MLG 魔龍姬限定版，滿足遊戲與生產力的各種不同需求。



Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic 典藏特仕版：MSI 40週年紀念精工鉅作

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic 40週年典藏特仕版代表MSI筆電工藝的最高境界，設計靈感源自稱霸北天星空的「天龍座」(Draco)，象徵永恆力量與令人震撼的王者氣息。

作為慶祝MSI成立 40 週年而生的限量機款，Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic 40週年典藏特仕版完美展現品牌對極致創新與卓越設計的堅定承諾。機身採用精密金屬蝕刻技術，雕琢出細膩複雜的紋理，並結合陽極氧化製程將色彩直接嵌入金屬表面，不僅提升耐用度，更能交織出動態的光影反射美感。

效能方面，Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic 40週年典藏特仕版搭載最新 Intel® Core™ Ultra 9 處理器 290HX Plus 與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7筆電 GPU 。這款效能媲美桌機的筆電，專為追求極致效能的玩家、創作者及專業人士打造，集結頂規旗艦配置，包括領先業界的18 吋 4K 240Hz Mini LED 螢幕、單鍵 RGB 全彩背光機械鍵盤、觸覺回饋的 RGB 觸控板，以及先進的均溫板強效散熱技術，堪稱效能、設計與工程學的巔峰之作。為提供使用者全面的尊榮體驗，Titan 18 HX 史詩天龍座40週年典藏特仕版更隨附專屬配件套裝，包含電競滑鼠、滑鼠墊及收藏紀念幣，是專為追求極致效能與美學細節的使用者量身打造的旗艦首選，目前已在港限量上市。

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Titan 18 HX 史詩天龍座40週年典藏特仕版代表MSI筆電工藝的最高境界

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic 特仕版 重點特色

－MSI 40 週年旗艦筆電：以北天星座「天龍座」為靈感，結合精密金屬蝕刻與陽極氧化工藝，展現卓越設計美學。

－專屬收藏配件： 包含電競滑鼠、滑鼠墊及收藏紀念幣，提供全面的尊榮體驗。

－旗艦效能： 搭載 Intel® Core™ Ultra 9 處理器290HX Plus 與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7筆電GPU，配備 4K 240Hz Mini LED 螢幕、單鍵 RGB 機械鍵盤、觸覺回饋觸控板及先進均溫板散熱技術，提供不妥協的巔峰表現。

Claw 8 EX AI+：電競掌機全面進化

Claw 8 EX AI+ 是全球首款搭載 Intel® Arc™ G3 Extreme 處理器的電競掌機，這也是 Intel 第一款專為掌上型遊戲裝置打造的平台，不僅帶來圖形效能上的顯著躍進，讓使用者能在掌機上享受卓越的 3A 遊戲體驗，同時保有優異能效，以支撐長時間的遊玩需求。藉由最新Intel Xe 繪圖架構與XeSS 3 的多幀生成技術，Claw 8 EX AI+能實現穩定的高幀率遊戲表現，確保視覺流暢無殘影、操控零延遲。

為滿足長時間的行動遊玩需求，Claw 8 EX AI+ 採用8 吋 120Hz VRR螢幕，在各類遊戲中都能呈現流暢畫面。全新機身設計結合優化的人體工學握把，握感更佳，並導入玩家夢寐以求的霍爾效應搖桿與觸發器，搭配手感細膩靈敏的肩鍵與方向鍵，讓每一場戰鬥操控都能精準到位，打造更具沉浸感的遊戲體驗。Claw 8 EX AI+同步導入全新高階線性馬達，提供極速反應與逼真的觸覺回饋，精準模擬各種細膩質感，讓遊戲中的每一個觸感都栩栩如生，且更加節能。

Claw 8 EX AI+ 是全球首款搭載 Intel® Arc™ G3 Extreme 處理器的電競掌機

軟體體驗也迎來全面進化，Claw 8 EX AI+ 完美相容直觀的 Xbox 模式，支援快速啟動與無縫續玩功能。全新設計的「快速設定」選單介面，玩家可輕鬆調整「多幀生成」與「幀數控制」等主要功能，即時優化效能表現。

外觀設計方面，Claw 8 EX AI+ 採用獨特的「虛無紫」配色，以大膽前衛的現代設計語彙，重新定義頂級電競掌機的美學標準。產品預計將於下週一（15/6）正式於香港開放預購。

更多優惠及預購資訊，請密切留意 MSI HK 官方 Facebook 及 豐澤官方 Facebook。

Claw 8 EX AI+電競掌機 重點特色

新世代效能核心：採用 Intel® Arc™ G3 Extreme 處理器，解鎖最新 Arc 架構的強悍動力。



沉浸視覺體驗：8 吋 120Hz VRR 顯示器，提供極致流暢、無撕裂的影像表現。



精準操控：全新人體工學設計，搭配霍爾效應搖桿與觸發器，操控精準到位。



真實觸覺回饋：高階線性馬達加持，細膩模擬遊戲中每一絲觸感與震動。



智慧軟體優化：導入 XeSS 3 與多幀生成技術，結合 Xbox 模式讓遊戲切換無縫銜接。



Prestige 14 Flip AI+ 梵高特仕版：藝術啟發靈感、匠心成就創意

MSI匠心系列最新力作，Prestige 14 Flip AI+ 梵高特仕版隆重登場。MSI匠心系列將尖端科技與細膩工藝完美結合，Prestige 14 Flip AI+梵高特仕版的設計靈感來自於梵高的經典名作《星夜》與《隆河上的星夜》，前者情感奔放且富有動態美，後者則平靜沈穩且具思辨氣息，MSI將這兩幅作品對於夜空的經典詮釋巧妙融入於Prestige 14 Flip AI+的視覺設計中，透過光影的流轉交織，將藝術名作以現代科技產品的語言重新詮釋，搭建起藝術與科技之間的橋樑。

Prestige 14 Flip AI+梵高特仕版推出《星夜》(上)與《隆河上的星夜》兩個版本

優雅外觀下，Prestige 14 Flip AI+梵高特仕版搭載最新 Intel® Core™ Ultra處理器(系列3)，將藝術美學與強悍效能、全天候電池續航力完美結合，是一款專為日常工作打造、兼具行動力與生產力的極致筆電。Prestige 14 Flip AI+梵高特仕版《星夜》與《隆河上的星夜》，預計今年第四季在台限量販售。

Prestige 14 Flip AI+梵高特仕版 重點特色

MSI匠心系列最新力作：靈感來自梵高的經典名作《星夜》與《隆河上的星夜》，將藝術美學與光影層次完美融入現代科技設計。



極致工藝的日常實踐：匠心工藝設計結合日常多元用途，展現MSI對工藝設計與創作者需求的不斷追尋。



卓越行動生產力： 搭載最新 Intel® Core™ Ultra處理器(系列3)，輕巧便攜機身中蘊藏強悍效能與全天候續航力。



全新筆電陣容：Katana 、Venture 系列，Crosshair 16 HX MLG 魔龍姬限量版

MSI同步在Computex 2026推出全新筆電陣容，包括Katana 、Venture 系列，以及Crosshair 16 HX MLG 魔龍姬限量版，滿足多樣化的遊戲與工作需求。

經典再進化，Katana 系列傳承MSI龍魂精神，以煥然一新的外觀設計與效能導向架構，為主流玩家打造最穩定可靠的強悍動力與身歷其境的遊戲體驗。

Katana 系列傳承MSI龍魂精神，以煥然一新的外觀設計與效能導向架構全新登場

專為全能生活打造，Venture 系列升級搭載最新 Intel® Core™ Ultra 處理器(系列 3)，為日常運算需求提供最均衡的解決方案。Venture 系列擁有紮實的散熱設計，無論在文書處理、影音娛樂到輕量數位創作之下，皆能展現穩定且高效的運算表現。

Venture 系列擁有紮實的散熱設計，為日常運算需求提供最均衡的解決方案

Crosshair 16 HX MLG 魔龍姬限定版採用獨特的星芒白色調，細緻的珍珠塗層在光影流轉間，隱約透出如火焰般的紅潤色澤，設計主軸為MSI原創虛擬角色魔龍姬：妮雅，這位充滿熱情、勇敢且擁有強烈正義感的龍族守護者，她的赤焰意志化為鮮明的紅色元素，為產品注入了獨一無二的個性。

效能方面同樣強悍，Crosshair 16 HX MLG 魔龍姬限定版搭載最新 Intel® Core™ Ultra 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 50 系列筆電 GPU，能輕鬆駕馭 3A 遊戲大作、專業內容創作及多工處理需求。

Crosshair 16 HX MLG 魔龍姬限定版設計主軸為MSI原創虛擬角色魔龍姬：妮雅

深耕 AI PC 領域，MSI領航運算新格局

隨著全新筆電與掌機陣容發表，MSI持續拓展 AI PC 產品版圖，為遊戲、創作與專業領域帶來實質的效能提升，同時結合優雅精緻的美學工藝設計。透過優異的尖端技術整合與系統調校能力，為使用者帶來更敏捷、高效且靈活多變的運算體驗。