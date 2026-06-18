第27屆DigiCon6大賞圓滿結束　港動畫猛將衝出國際發光發亮

近年香港的數碼娛樂及動畫產業發展蓬勃，本地創作者的實力亦受到國際認可。被譽為亞洲區最具影響力的動畫短片創作比賽之一的「DigiCon6 ASIA大賞」，早前於Premiere Elements舉行了「第27屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽頒獎典禮。這個由香港數碼娛樂協會與日本東京廣播電視控股股份有限公司（TBS控股公司）攜手合辦的盛事，一直致力發掘並表揚本地優秀的動畫創作人才。今屆比賽共接獲91份參賽作品，競爭相當激烈，充份展現了計劃在推動本地動畫界發展、促成良性競爭方面的巨大成功。



Morph Workshop團隊憑作品《樹妮妮》奪得殊榮，他們表示獲獎不但讓更多人認識其獨特風格，更對團隊帶來極大的肯定。

踏上國際舞台 與亞洲精英碰撞火花

「DigiCon6 ASIA大賞」亞洲總選已於2025年11月在日本東京順利舉行，集結了包括中國香港、日本、韓國、泰國等14個亞洲地區的頂尖作品。這個比賽不但為本地創作者提供了一個殿堂級的展示平台，更是拓展國際視野的絕佳跳板。勇奪今屆香港區「金獎」的作品是來自Morph Workshop的《樹妮妮》。其創作者在訪問中坦言，DigiCon6是香港極具知名度及份量的獎項，獲獎與參賽不但讓更多人認識他們的風格，更是對團隊極大的肯定。他們在代表香港到日本交流時收穫甚豐，不但在當地的交流活動中結識了東南亞各地出色的藝術家，互相交換聯絡及拍片交流，更在見識到韓國動畫師的優秀作品後激發了團隊的競爭心，並在技術上互相切磋學習。此外，作品特別融入了432Hz頻率的聲音設計，獲得日本觀眾大讚觀看過程極具享受、感覺舒服，這也印證了團隊在音樂與畫面配合上的堅持是正確的。

牛角包工作室憑《嗡嗡嗡》獲獎，創作者在參賽過程中首次以導演身份領導團隊，並從業界前輩的指導中獲得深刻啟發。

全方位培育人才 助創作者突破樽頸

除了推動國際交流，比賽過程中的大師指導與經驗傳授，對新晉動畫師的專業發展至關重要。奪得「最佳藝術獎」的《嗡嗡嗡》（牛角包工作室製作）創作者表示，這次比賽促成了他首次嘗試以導演身份領導團隊，從中累積了寶貴的管理經驗。他更提到，在製作過程中得到不少業界前輩的指點，這些獨特見解為他帶來了意想不到的啟發，讓他知道如何將故事說得更好，對日後爭取製作長片動畫有莫大幫助。

而榮獲「最佳故事獎」的《遙途》（焦慮出口製作）創作者亦深表認同。他認為獲獎後能到日本進行海外交流是最寶貴的經驗，能在當地拿到不同創作者的聯絡方式，對未來尋求合作極具幫助。此外，他指比賽附設的「大師講座」及工作坊，讓參賽者對整個產業有更深入的認識。在觀摩過無數海外優秀作品後，他感到非常亢奮，更大大提升了創作信心，渴望在未來嘗試更多未曾涉獵的動畫領域與技巧。

焦慮出口憑《遙途》獲獎，創作者認為赴日交流的經驗最為寶貴，在觀摩海外優秀作品後大大提升了未來的創作信心。

業界鼎力支持 延伸活動延續動畫狂熱

這項盛事之所以取得空前成功，除了創作者的努力外，亦有賴業界的推動。香港數碼娛樂協會主席彭子傑在典禮上大讚本地動畫人才及作品水平持續提升，充分展現業界不斷增強的實力與潛力。

為了讓公眾及業界人士進一步感受動畫魅力並促進文化交流，大會已於5月28至29日順利舉辦了一系列延伸活動。當中《亞洲大師論壇》特別邀請了兩位來自中國內地的星級亞洲動畫大師——四川大學藝術學院設計系副教授及動畫導演李文愉，以及北京電影學院動畫學院教授及動畫導演陳廖宇親臨香港，與大眾分享創作歷程及心得，並以不同角度探討動畫業界的新動向與未來發展趨勢。

此外，大會亦舉辦了《香港區比賽及亞洲總選得獎作品放映會》，現場展出今屆香港區金獎《樹妮妮》、日本區金獎《手》及日本區最佳藝術獎《dipolar bipolar》等多部優秀得獎作品。當日多位來自日本及香港的導演與製作人均親臨現場，聚首一堂與觀眾面對面交流製作心得，並由本地及海外專家為所有放映作品進行點評，讓大眾在欣賞高水平動畫的同時，也能深切體會到創作者背後的匠心與巧思。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑於頒獎典禮上致辭，讚揚本地動畫人才及創作作品水平每年持續提升，充分展現了業界不斷增強的實力與潛力。

搭建國際橋樑 期待港產動畫繼續發光發亮

「第27屆DigiCon6 ASIA大賞」不只是對本地動畫精英的一次重要肯定，更成功為他們搭建了一道連接國際舞台的橋樑。透過高水平的比賽、大師級別的指導以及難得的海外交流機會，香港的年輕創作者得以擴闊視野、提升技術並建立無比的創作自信。隨着業界的鼎力支持與創作者們的不斷突破，相信未來定必會有更多充滿本土特色與創意的港產動畫作品衝出國際，在世界舞台上繼續發光發亮，締造更多無限可能！

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