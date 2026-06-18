AI騙案｜勿亂傳身份證相　隨時被利用借錢﹑擔保　簡單落水印教學

AI騙案 2026｜申請服務、處理金融業務、登記網上帳戶，甚至租屋或求職時，都可能被要求提交身份證副本或相片。不過，身份證載有姓名、相片、身份證號碼及出生日期等重要資料，一旦把未經處理的清晰原圖傳給其他人，便有機會被複製、修改或轉交第三方使用。踏入 AI 時代，不法分子更可能利用證件相片製作逼真的人臉影像，冒充事主進行身份驗證。無論傳送電子相片還是交出影印本，都應清楚寫明用途並加上水印，避免證件被挪作其他用途。



身份證原圖流出 風險不只私隱外洩

不少人收到對方要求後，會直接用手機拍攝身份證，再透過即時通訊軟件或電郵傳送。這種做法雖然方便，但一張完整而清晰的身份證相片，已包含大量可用作身份核實的資料。

如果相片落入不法分子手中，對方可能利用相關資料申請網絡帳戶、冒名登記服務、開設銀行帳戶，甚至製造虛假交易或債務文件。事主可能直到收到追數通知、帳戶異常提示，或者被相關機構聯絡時，才發現身份已被盜用。

因此，即使收件人聲稱相片只作核實用途，也不代表可以完全放心。傳送前應確認對方身份、機構名稱和實際需要，並盡量避免把毫無標記的身份證原圖交出。

AI 可利用證件相製作逼真人臉影像

過往騙徒取得身份證相片後，主要會利用上面的個人資料冒名申請服務。隨着生成式 AI 和換臉技術發展，證件相片亦可能被用來製作動態人臉影像。

不法分子可以根據清晰正面相片，生成眨眼、點頭、張嘴或轉動頭部等畫面，再嘗試應付部分網上服務的人臉驗證程序。雖然不同平台的安全機制各有差異，不能代表所有人臉辨識都會被突破，但身份證相片配合其他外洩資料，確實會令冒認身份的風險增加。

一旦成功冒充事主，騙徒便可能進一步註冊帳戶、轉移資金，或以事主名義進行其他操作。因此，身份證相不能當成普通生活相片處理，更不應隨便上載至公開平台。

提交身份證相前先問清楚用途

有機構要求身份證副本，不等於必須立即交出完整正反面原圖。傳送前應先了解收集目的、保存方式、使用期限，以及是否真的需要看到所有資料。

如果對方只需要核對姓名或部分身份資料，可詢問能否遮蓋不相關內容。若對方透過私人即時通訊帳戶收取身份證相，而非正式公司電郵、官方 App 或加密上載頁面，更應提高警覺。對於來歷不明的網店、社交平台賣家、陌生招聘人員或自稱中介的人士，不宜因對方催促而提交證件。若無法核實對方身份，最安全做法是暫停傳送。

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身份證相加水印有甚麼用？

水印不能保證證件相片完全不會被盜用，但可以清楚限制相片的使用範圍，亦會增加修改及挪用的難度。

例如提交身份證副本作租屋用途，可在相片上寫明「只供某物業租約身份核實使用」，並加入日期。若該相片日後被用於申請借貸或開設其他帳戶，圖片上的水印便會與實際用途不符，令不法分子較難直接使用。

水印應覆蓋身份證部分位置，但不要完全遮住機構真正需要核對的資料。文字亦不應只放在空白背景，否則很容易被裁走。

手機簡單加水印教學

第一步：使用相簿的標記功能



iPhone 用戶可以在「相片」App 開啟圖片，按「編輯」，再進入「標記」功能（筆圖示），利用文字工具加入水印。

第二步：寫清楚用途、收件人和日期



水印內容不宜只寫「副本」或「只供參考」，因為限制範圍太模糊。較穩妥的寫法，是清楚列明用途、收件機構及日期，例如：「只供 XX 公司辦理登記使用」／「只供 XX 銀行於 2026 年 6 月 17 日核實身份使用」

第三步：把文字橫跨證件主要位置



水印應橫跨身份證相片及部分重要資料，而不是只放在證件旁邊的空白位置。文字可以設成半透明，讓對方仍可核對資料，同時增加移除水印的難度。

紙本影印件同樣要加用途

除了電子相片，紙本身份證影印本亦有被挪用的風險。提交前可在影印本空白位置手寫用途、收件人和日期，並讓文字適度橫跨證件內容。手寫內容可分成數行，清楚表明「只供指定機構及指定事項使用」。結尾可畫上一條長橫線，避免有人在原有句子後面增補其他內容。

例如可以寫成：

「只供 XX 公司」

「辦理租約身份核實使用」

「日期：2026 年 X 月 X 日————」

傳送後也要保留紀錄

交出身份證副本後，應保存對話、電郵、上載頁面截圖，以及對方要求提交資料的原因。萬一日後出現身份被盜用的情況，這些紀錄可協助釐清相片何時及交給哪一方。

若申請已完成，可向機構查詢身份證副本會保存多久，以及能否在不再需要後刪除。手機內的身份證原圖亦不宜長期放在沒有鎖定或沒有備份保護的相簿中。如果發現身份資料懷疑被冒用、收到不明借貸或帳戶通知，應盡快聯絡相關機構，並考慮報警處理。