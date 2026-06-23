【 Harman Kardon Luna 2 藍牙喇叭 x Aura Studio 5 水母燈開箱評測 】近年大家在挑選喇叭時，不再只看冷冰冰的規格數據，反而更注重外觀能否融入家居、營造「儀式感」。音響名牌 Harman Kardon 哈曼卡頓全新推出的 藍牙喇叭 —— Harman Kardon Luna 2，正是一款聲靚燈更靚的佳作。它不僅內置了滲透感極強的 RGB 氛圍燈（Ambient Light），更能與品牌人氣經典「水母燈」Aura Studio 5 完美連動，為私人空間重塑出夢幻的光影美學。想知道這款 Harman Kardon 喇叭評價如何？讓我們一起來看看這篇開箱實測。



Harman Kardon Luna 2 的聲學美學與精巧設計

哈曼卡頓香港區總代理 Dealmaker Enterprise Limited 過去引入多款 Harman Kardon 爆款熱賣「水母燈喇叭」，全新帶來香港的新作－－ 輕便無線喇叭 Luna 2 也滿注光影魔法，尺寸小巧一手能掌握，底部設有一整圈可漸變色彩的氛圍燈。

機身織物由 100% 再生聚酯纖維製成，框架包含 85% 再生塑膠，鋁材部分則使用 90% 再生鋁，體積雖小卻極具質感。不論是已在使用 Harman Kardon 的香港忠實粉絲，或是追求一款有顏值、有靚聲的藍牙喇叭，Luna 2 都值得你留意。

Harman Kardon Luna 2 建議零售價： HK$1,499

顏色選擇： Classic Black、Ice Mint、Warm Sand

全新輕便無線喇叭 Harman Kardon Luna 2 機身小巧、滿注光影魔法。

有態度、更有「角度」：Harman Kardon 藍牙喇叭規格與特色

除了顏值在線，在規格方面又是否夠出色？ Harman Kardon Luna 2 無論是外觀與聲學設計也盡顯心思，從其精巧的發聲佈局配以柔和的底座燈光來看，這款音響不再是冰冷的電器，而是一件為家增添儀式感的時尚百搭擺設。

斜向上發聲的前置喇叭： Luna 2 搭載了精心調校的雙路揚聲器系統， 20mm 高音單元經過精妙的聲學角度計算，實際進行 Harman Kardon Luna 2 試聽時，聲音能非常清澈通透地直達耳中。

斜向上發聲的前置喇叭： 經過精妙的聲學角度計算，實際聆聽時，聲音能非常清澈通透地直達耳中。

斜向下射的機背低音單元： 機背更內置了一個 62mm x 82mm 的大型低音單元，總輸出功率達 40W RMS，並以 AI Sound Boost 演算法即時優化驅動單元的表現，確保底音清晰低失真，更刻意利用檯面反射來增強低音的厚實度與層次感。

斜向下射的機背低音單元： 刻意利用檯面反射來增強低音的厚實度與層次感。

Harman Kardon ONE｜一App控制聲光變化

Luna 2 的操作非常簡單，只需下載官方手機應用程式「Harman Kardon ONE」，即可調校聲效、自定義 EQ 設置、韌體更新，以及遙控轉換喇叭燈效的顏色／變色速度／明亮度，讓入門用家也能毫無壓力地將家裡變成專業級的光影沈浸空間。

下載官方手機應用程式「Harman Kardon ONE」，即能按照清晰的圖片介面直觀操作。

在App內除了可以調校聲效，又能遙控轉換喇叭的氣氛燈效的：顏色／變色速度／明亮度。

經典人氣之作：Aura Studio 5 幻彩水母燈的療癒力量

看過新貨 Harman Kardon Luna 2 評測，不得不提品牌的招牌人氣作 Harman Kardon Aura Studio 5。下班回家關掉大燈，柔和光線隨音樂律動，從機頂投射到牆上閃爍流動。放在桌面宛如水族館中優雅發光的水母，讓人沉浸在 360 度環繞音樂與光芒中，緊繃一整天的精神馬上放鬆下來。瞬間打破了傳統喇叭的科技冷酷感，難怪這水母型喇叭能夠成為 Harman Kardon 的經典之作，在海內外都大受女性用家歡迎。

Aura Studio 5 透明氣流音箱配上360 度水波紋混合漸變色氣氛燈，放在桌面就像一隻在水族館中優雅發光的水母。

實柔和的光線隨著音樂律動投射到牆壁上，瞬間打破傳統喇叭的科技感。

結合 Aura Studio 5 波紋氣氛燈效｜有效提升睡眠品質

Aura Studio 5 同樣可配合「Harman Kardon ONE」使用，更可在 App 內播放大種治癒心情的背景聲效，機頂的 360 度水波紋氣氛燈效會隨著森林、海洋、壁爐等大自然白噪音發出隨機的閃爍／流動光效，科學證明可降低壓力荷爾蒙、減緩心率，幫助大腦減輕焦慮、提升睡眠品質。

Aura Studio 5 配合「Harman Kardon ONE」使用，更可在 App 內播放大種治癒心情的背景聲效。

你亦可以機身按鍵轉換燈光顏色。

+ 1

Luna 2 x Aura Studio 5 打造聲光交織的加成效果

想進一步將家居氛圍推到極致？Harman Kardon 新一代無線喇叭引入 AI 音效優化技術，更支援 Auracast™ 技術配對功能，可無上限連結同品牌的無線喇叭：比如以 Aura Studio 5 負責在客廳中央提供源源不絕的雄厚低音與全屋水波紋光影，而 Luna 2 則可以彈性擺放，甚至擁有 IP67 防水防塵機身，不論你走到屋內哪個角落，都能被無縫包圍在治癒聲光之中。

筆者最推薦就是結合靈動輕巧的 Luna 2 ，以及波紋氣氛燈水母喇叭 Aura Studio 5 一起使用。

實際連線步驟也非常簡單，首次連結時只需按app內圖文指示點擊幾下、即能輕鬆串聯。

實際連線步驟也非常簡單，首次連結時只需按app內圖文指示點擊幾下、即能輕鬆串聯。

想簡單一點，兩支 Luna 2 本身還可以開動Stereo連線模式，變成左／右聲道的對箱喇叭，即時拉闊音樂聲場。

Harman Kardon 哈曼卡頓 香港區官方總代理

Dealmaker Enterprise Limited 匯易達企業有限公司

電話查詢：（852） 3511 6518

Facebook：Harman Kardon HK

官方網頁：https://dealmakerenterprise.com/zh-hant/

電郵查詢： cs@dealmakerenterprise.com

親臨香港家居博覽 2026｜現場感受 Harman Kardon 氛圍美學

Harman Kardon香港區官方總代理 Dealmaker Enterprise Limited 將會參與2026年6月25-28日舉行的「香港家居博覽 2026」（In Home Expo 2026），到時現場將有實體產品展示。筆者強烈建議大家去現場攤位親自操作、親耳到場進行 Harman Kardon 喇叭試聽，實地感受那種光影滲透的治癒氛圍，體驗如何透過音樂與燈光，為自己的居家生活注入不一樣的靈魂。

活動名稱：香港家居博覽 2026（In Home Expo 2026）

舉行日期：2026年6月25-28日

開放時間：週四至週六 12:00-21:00 / 週日 12:00-19:00

舉行地點：香港會議展覽中心