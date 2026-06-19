Grade10 Fest Summer 2026直擊｜大量稀有卡現場睇﹑拎免費卡包

全港最大型收藏卡盛事《Grade10 FEST Summer 2026》再度登場，活動將於 6 月 19 日至 21 日一連三日，在香港灣仔合和酒店舉行，正值端午節及父親節長周末，預計會吸引大量卡迷、收藏家及親子家庭到場。

適逢寶可夢 30 週年，現場不但有珍稀寶可夢卡牌展覽，亦設有沉浸式打卡場景、爆卡比賽、Oripa 互動遊戲、現場拍賣會，以及多個海外及本地人氣收藏單位參展，對近年熱衷 PTCG、運動卡及潮流收藏品的玩家來說，絕對不能錯過。



全港最大收藏卡盛事回歸

今屆最大焦點之一，是適逢寶可夢 30 週年。大會將以寶可夢收藏文化為核心，呈現多個與寶可夢回憶相關的展區及活動，讓資深玩家與新一代卡迷都能找到共鳴。

Grade10 Fest Summer 2026直擊（陳錦洪 攝）

寶可夢作為老﹑中﹑青三代都能共鳴的 IP，其中「穿越時光之旅」沉浸式展覽，精心重現三個黃金年代的經典場景，帶大家重溫寶可夢多年來陪伴玩家成長的時刻。對曾經由 Game Boy、動畫、卡牌一路玩到今日的粉絲來說，這個展區相信會充滿「回憶殺」。

場內中心位置亦會以道場為主題打造，不只是拍照打卡位，亦會安排現場表演及簽名活動，令整個展場更有主題樂園感覺，而不是單純卡牌交易會。

十張寶可夢珍稀卡牌展出

對收藏家來說，最吸引的自然是珍稀卡牌展覽。《Grade10》將展示十張極具份量的寶可夢珍稀卡牌，呈現寶可夢收藏卡多年來不同經典時刻。包括有原畫師有田滿弘親筆簽繪的初版噴火龍﹑全球唯一認證的初代比卡超原型卡等。

（陳錦洪 攝）

相比單純在網上看相，現場展出能讓卡迷更直接感受卡牌品相、設計及收藏氛圍。對正在入門 PTCG 的玩家來說，這亦是一次認識高端收藏世界的機會。

不只買／賣 現場有多個活動﹑比賽互動

今屆活動亦有不少互動比賽。其中的「WeWa 爆卡大作戰」，參加者需要在台上即場爆卡，並鬥快完成分類，過程既考反應，也考對卡牌的熟悉程度。活動有機會贏取總值超過 $500,000 的 Pokémon 珍藏卡牌，獎品規模相當矚目。

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Clove Oripa 命運一擊

日本卡牌買賣平台 Clove 亦會在今屆活動帶來「Clove の Oripa：命運一擊」互動環節。Clove 特別挑選 20 張人氣卡牌，並將於 6 月 20 日星期六在台上進行互動遊戲送出卡牌。同時，場內有不少攤位推出活動，參加即可免費獲得卡包，當中包括Clove。就算入場沒有買到心頭好，光是拿免費卡包都能滿載而歸。

桃氣女孩Peach Girls收藏卡

今屆 Grade10 FEST 不只集中在寶可夢及傳統收藏卡，亦加入更多娛樂及跨界內容。台灣人氣啦啦隊「桃氣女孩」Peach Girls 將於活動中首度發行收藏卡。桃氣女孩部分成員草莓、詩函、茉莉、宛宛、瑄瑄及艾麗，更會親臨現場與卡迷互動。對喜歡偶像、啦啦隊文化或娛樂收藏卡的粉絲而言，這會是另一個入場亮點。

現場送評PSA﹑CGC等

不只可以買賣／交換卡牌，更可以把自己收藏的各款卡，在現場交給CGC或HobbyX，由專家幫忙觀察卡況，再送到評鑑機構評級。一次活動就能滿足到卡牌收藏者所有的要求。

（陳錦洪 攝）

活動資料及入場時間

《Grade10 FEST Summer 2026》於 2026 年 6 月 19 日至 21 日，在香港灣仔堅尼地道 15 號合和酒店 16 樓 Grand Ballroom 舉行。門票$40起，亦可選購限量VIP證，在專屬通道特快入場！

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