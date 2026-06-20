生物計算崛起：當計算開始回到生命本身｜蘇仲成會長 AiX Society

近年，科技界出現了一個頗具震撼性的詞彙：生物計算（Biocomputing）。若僅從字面理解，這似乎只是把「生物」與「計算」兩個原本屬於不同範疇的概念拼接在一起；但若深入觀察，便會發現這並非單純的概念包裝，而是人工智能與計算科學發展至今，逐步逼近的一個全新邊界。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

傳統電腦建立在矽晶片、電流與邏輯閘之上，其優勢在於高速、精確與可複製性。它擅長處理明確規則下的運算，亦能以極高效率執行大量重複性任務。然而，人類大腦並不依賴這種線性、機械式的運作方式。大腦是由數以百億計的神經元與突觸構成的複雜網絡，能夠在極低能耗下完成感知、學習、記憶、推理與創造等高度複雜的功能。正因如此，科學家愈來愈常提出一個根本問題：既然人類一直在用電腦模仿大腦，為何不直接從大腦本身出發，建立新的計算模式？

這正是生物計算的核心思想。

從模仿大腦，到使用大腦

生物計算的概念並不新鮮。早期的相關研究，已包括以 DNA、RNA、酵素或細胞反應作為資訊處理的媒介；而近年最受關注的方向，則是將活體神經元與電子系統結合，形成所謂的生物電腦。這類系統並非傳統意義上的通用電腦，而是一種結合生物組織與電子介面的實驗平台，旨在探索神經元如何接受訊號、產生回應，以及如何在刺激與學習中形成某種可觀測的計算行為。

澳洲初創公司 Cortical Labs 所推出的 CL1，正是這一領域最受矚目的案例之一。根據公開報導，該系統將實驗室培養的人類神經元與矽晶片結合，使活體細胞得以參與資訊處理與模式學習。這種做法之所以令人矚目，不單因為它打破了人們對「電腦」的固有理解，更因為它為未來計算架構提供了一種全然不同的想像：計算不再只是機器模擬生命，而是生命本身成為計算的一部分。

第一原理思維的回歸

如果從更深層的思想層面來看，生物計算的出現，其實是一種典型的第一原理思維。人類在發明技術時，往往會先建立一套抽象模型，再不斷優化、修補與延伸；但在某些情況下，真正的突破並不來自優化，而來自重新審視問題本身。

電腦的誕生，原本就是為了模仿人類大腦的某些能力，例如記憶、運算與決策。可是，當我們發現大腦的運作方式遠比傳統電腦更為高效與靈活時，便應該反過來思考：若最終目標是接近人類智能，那麼最合理的道路，是否就是直接從人腦的結構與機制中尋找答案？

這種反向思維，正是當代創新最重要的精神之一。它提醒我們，創新未必等於把舊有方法做得更快、更大、更便宜；有時候，真正的創新是回到事物的起點，重新理解自然界早已存在的解決方案。生命在數十億年的演化中，早已發展出極其高效的資訊處理機制。大腦的神經網絡、細胞之間的互動、訊號的塑造與重組，無不蘊含著人類尚未完全理解的原理。生物計算所挑戰的，正是這條由「模仿自然」走向「直接利用自然」的技術路徑。

技術上的現實限制

然而，理想與現實之間仍存在巨大距離。生物計算雖然概念新穎，卻遠未成熟。人類神經元並非插上電源即可運作的元件，它們需要穩定的培養條件、精密的訊號接口、適當的營養環境，以及極其嚴謹的實驗控制。更重要的是，活體細胞具有高度脆弱性，壽命有限，且容易受到外部環境影響。這意味著，若要將其發展為可靠的計算平台，必須先解決大量工程與生物學上的難題。

此外，倫理問題亦無法迴避。當人類開始使用腦類器官、神經元組織，甚至更複雜的活體材料作為計算載體時，便自然會引發一系列深層疑問：這些系統是否具備某種程度的感知能力？它們是否可能產生類似意識的反應？如何界定其使用邊界？如何監管其研究與應用？這些問題並非科幻式的想像，而是未來生物計算走向實際應用時必須正面處理的核心議題。

計算的未來，不只屬於機器

生物計算之所以值得關注，不僅因為它是一項新興技術，更因為它重新定義了我們對「智能」與「計算」的理解。長期以來，人類習慣把計算視為機器的專利，把生命視為自然的領域；然而，當科技進一步深入生命本身，這兩者之間的界線便開始變得模糊。

在某種意義上，生物計算不是要取代傳統電腦，而是要補足傳統電腦無法處理的部分。它可能不適合執行大規模、標準化、重複性的運算，但或許能在感知、適應、學習與複雜模式辨識等領域，提供全新的可能性。若未來技術能夠在穩定性、可維護性與倫理監管方面取得突破，生物計算或許會成為人工智能之後另一個重要轉折點。

更深層而言，這場技術演進所帶來的啟示，並不僅止於工程層面。它要求我們重新思考：人類是否一直以來都將計算理解得太狹窄？我們是否過度依賴機械式、線性化的思維，而忽略了生命本身的複雜性與智慧？若答案是肯定的，那麼生物計算的價值，便不只是提供一種新型硬件，而是迫使人類重新審視自己對智能、生命與創造的基本定義。

結語

從更廣闊的角度看，生物計算並不是一個單純的科技新聞，而是一個關於思想方法的問題。當人類試圖發明更強大的工具時，真正值得追問的，也許不是「能否做得更像」，而是「是否應該直接回到原點」。如果電腦最初是為了模仿人腦而誕生，那麼如今當技術足夠成熟之時，我們是否應該進一步思考：與其不斷以機器去複製生命，不如直接讓生命參與計算？

這種思路看似大膽，甚至帶有某種顛覆意味，但它正是創新的本質所在。真正的突破，往往誕生於對既有框架的重新理解之中。生物計算所代表的，或許不只是下一代電腦的雛形，更是人類對「智能」這一概念的再次定義。它提醒我們，未來的計算世界，可能不再只是由機器構成，而是由生命、技術與思想共同編織而成。