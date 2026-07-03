全新日產Elgrand e-POWER香港首展 專訪專家解構新一代MPV美學

日產Elgrand e-POWER第四代 香港首展｜MPV豪華多用途車一直都備受不少車迷追捧，全新第四代日產Elgrand e-POWER早前選擇香港作為日本以外的首個全球展出地點，更為車迷帶來極大驚喜。新車新作結合第三代e-POWER系統、e-4ORCE電子四輪驅動及日式傳統美學設計，為用家帶來寧靜舒適的高級駕乘體驗。



全新日產Elgrand e-POWER第四代 於香港圓方商場首展。（梁鵬威 攝）

全新e-POWER免除充電煩惱

全新Elgrand e-POWER首次將日產自家電氣化動力引進豪華多用途車級別，新車搭載最新第三代e-POWER系統，提供百分百電動馬達驅動的駕駛體驗，並完全免除外接充電煩惱。而新車內置一台專為發電而設的1.5升渦輪增壓引擎，為電池及電動馬達提供電力，能輸出340ps馬力及500Nm扭力，帶來媲美純電動車般即時且線性的加速快感。

新車搭載最新第三代e-POWER系統，提供百分百電動馬達驅動的駕駛體驗。（梁鵬威 攝）

第三代系統採用全新輕量化五合一模組化摩打系統，將電動摩打、逆變器、減速器、發電機與增速器整合。不單大幅縮減動力部件體積，為車廂騰出更寬敞實用空間，並有效減低系統運作時的微小震動，令行車過程更寧靜舒適。

新車全新動力設計令行車時更舒適寧靜。（梁鵬威 攝）

中後座的位置非常寬敞。（梁鵬威 攝）

e-4ORCE提升MPV行車舒適度

新車配備先進的e-4ORCE電子四輪驅動系統，透過前後雙電動摩打佈局，對四輪扭力分配與制動力進行精準微調。在車輛加速、減速或過彎時，系統能有效抑制車身前後俯仰及左右側傾現象。即使在崎嶇路面或頻繁煞車的市區路段，車廂動態依然保持平順自然，大幅減低用家及乘客暈浪或不適的機會。在隔音與濾震方面，車輛配備主動降噪系統，主動抵銷路面噪音與引擎高轉聲浪，結合強化底盤架構，為車內乘客營造出寧靜舒適的私人空間。

就算同時使用第三排座椅時，尾廂的空間仍然十分大。（梁鵬威 攝）

日產Elgrand e-POWER首席產品專家中村智志先生。（梁鵬威 攝）

專家解構底盤嶄新懸掛技術

為了更深入了解最新一代日產Elgrand e-POWER研發理念，特別專訪了日產Elgrand e-POWER首席產品專家中村智志先生。中村先生在訪問中詳細分享了新車在工程技術與設計哲學上的突破。中村先生指出，全新Elgrand e-POWER在動力、底盤與安全系統方面都使用了嶄新的技術，研發團隊的目標非常明確，就是要打破傳統機械結構帶來的種種限制，將車輛的操控表現與行駛穩定性提升至前所未有的層次。

中村先生特別強調了主動式智能動態懸掛系統的應用，他表示這是全球首創應用於此級別車型的主動型智能懸掛技術，對於提升豪華多用途車的乘坐質感起著決定性的作用。這套系統並非單純依賴傳統的機械避震彈簧，而是透過內建的高精度感應器，持續不斷地監測路面狀況與車輛的行駛動態。當車輛駛過不平坦的路面時，系統會以極快的速度主動調節懸掛的阻尼反應，從而更有效、更細緻地吸收來自路面的顛簸與震動。中村先生更解釋道，不論是在城市低速穿梭還是長途高速巡航，這套系統都能讓車廂維持平穩從容的動態，有效減低長途旅程帶來疲勞感，為用家開啟令人心動的非凡旅程。

中村先生（右）期待與香港合誠汽車總經理張偉文先生（左）通力合作將新車推廣大眾車迷。（梁鵬威 攝）

融入日本傳統美學與專屬款待之道

除了前瞻的汽車科技，全新Elgrand e-POWER在設計上亦展現出深厚的文化底蘊。中村智志先生在專訪中提及，日本傳統美學和哲學是這款旗艦車型設計的根基。整個設計團隊以不朽日式未來主義作為主要的設計語言進行雕琢，力求將先進的電動化技術與日本深厚的文化傳承完美融合，為車輛塑造出兼具現代豪華與前衛科技感的獨特風貌。

最新日產Elgrand e-POWER大改款後，車尾線條更有科技感。（官方提供）

中村先生以車頭的設計為例，詳細解構了傳統工藝的現代演繹。新車最引人注目的莫過於其巨大的散熱鬼面罩，上面採用了源自日本傳統木作工藝組子紋樣。這種精緻的立體幾何圖案並非生硬地貼上，而是完美流暢地由車身面板一直延伸至頭燈組件，營造出極強的視覺張力。這種充滿層次感的圖案編排更巧妙地呼應在專屬的鋁合金輪圈造型以及車廂內部尊貴的座椅縫線紋路之中，令整部車由內到外都散發著一體化的高級質感與匠心工藝。

車頭最引人注目當然是巨大的鬼面罩，採用了源自日本傳統木作工藝組子紋樣，非常獨特。（梁鵬威 攝）

在探討用家體驗時，中村先生分享了設計團隊如何將日式款待之道的哲學深深融入車輛的互動程式之中。他表示，真正的豪華不僅僅在於乘坐的那一刻，而是從用家接近車輛的一瞬就已經開始。因此，工程團隊特別為新車設計了一套專屬的動態外觀迎賓燈光序列。當用家與乘客帶著車匙靠近車輛時，系統便會自動啟動這套充滿儀式感的燈光效果向他們致意。這種細膩的設計心思，讓用家在尚未踏入車廂之前，便能預先感受到專屬且尊榮的個性化款待體驗，徹底昇華了豪華MPV的體驗。