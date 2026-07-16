香港電訊AI防火牆　以AI防禦AI新攻擊　讓中小企專注業務發展

人工智能（AI）技術發展迅速，企業在享受嶄新科技所帶來效益的同時，亦正面對前所未有的網絡安全挑戰，尤其對資源有限的中小企而言，一個看似微不足道的網絡漏洞隨時成為黑客入侵企業系統的缺口。



近年，不少黑客利用AI技術生成高度逼真的釣魚郵件或進行深偽（Deepfake）詐騙。過去就曾有騙徒利用AI 實時換臉技術，偽造企業高層視訊開會，導致企業損失逾2億港元，反映AI驅動的網絡攻擊已走入現實，企業尤其是中小企必須提高警覺。要有效應對新一代AI網絡安全威脅，引入AI防禦系統是企業網絡安全發展的大趨勢。

根據香港生產力促進局轄下香港網絡安全事故協調中心今年初發表的的調查報告顯示，有七成中小企未有設立專職網絡安全人員，設有專職網安人員的中小企僅佔26%，低於大企業的59%。在資源及AI相關認知相對不足的情況下，中小企在使用AI工具時普遍缺乏清晰規範，防禦力亦有待加強。

面對日漸嚴峻的網絡安全挑戰，企業開始關注AI防火牆。

全新AI防火牆方案 為中小企網絡安全把關

面對日益嚴峻的網絡威脅，香港電訊與香港應用科技研究院（應科院）合作，推出專為中小企而設的AI防火牆方案，將應科院專利人工智能入侵偵測防禦系統(IDPS)整合至香港電訊2500M商業寬頻服務之中，讓中小企能持續獲得最新的安全防護，實現「以AI防禦AI」。方案在傳統防火牆的基礎上，加入識別、入侵防禦、網頁過濾和防毒保護進階保護功能，可主動偵測並攔截可疑活動。方案亦會因應實際網絡使用及最新威脅情況，自動更新並應用合適的防火牆規則。

此外，方案結合AI防火牆與路由器二合一設計，並提供Wi-Fi功能，對於缺乏資源的中小企而言，是一個低門檻而容易應用的AI防禦工具。中小企不必再額外購買昂貴的獨立設備。即使缺乏專業IT知識的中小企亦能使用，由香港電訊管理及持續監控，提供技術支援及安裝。

AI防火牆有效保障各行各業

根據生產力局及私隱專員公署早前一項有關本港企業網絡保安準備指數及AI安全風險的調查顯示，多個行業的網絡安全水平仍然偏低。當中，製造、貿易和物流業（50.7 點）以及專業服務業（46.0 點）繼續停留在「具基本措施」的網絡安全準備水平，與大企業的「具管理能力」級別（60點以上）仍有差距。零售和旅遊業（45.3 點）則為所有行業中指數最低。

AI防火牆對各行各業而言，均有實用的重要性。

不少中小企或低估網絡安全的重要性，因而尚未採取完善的網絡防護措施。事實上，引入AI防火牆能有效協助各行各業的中小企提升防禦能力，保障業務運作安全，促進中小企持續穩健發展。

以飲食業為例，現時不少餐廳已採用自助點餐服務。若相關系統未有定期更新及防護，便有機會成為黑客入侵的缺口，甚至出現將顧客導向釣魚網站的情況，讓黑客有機可乘，藉此竊取信用卡資料或帳號密碼等，使顧客蒙受金錢損失。相反，中小企透過使用AI防火牆，在顧客使用Wi-Fi及POS系統時防止可疑連線入侵，減低客戶資料外洩風險，同時減低企業因網絡事故引致聲譽受損或法律責任。

在製造、貿易和物流業方面，因涉及供應鏈管理、倉儲系統及跨境數據傳輸，企業高度依賴網絡連線。當中小企的供應鏈網絡遭到入侵，不僅有可能直接破壞其商業數據的機密性，更有可能會導致整個生產線或物流停擺。提早部署並使用AI防火牆，就能有效降低系統被入侵及營運中斷風險。

對於提供專業服務如會計、顧問公司等企業，網絡安全更是至關重要。這類業務直接關係到客戶的高度敏感資料，若遭遇網絡攻擊，可能會導致業務癱瘓、法律糾紛或財務損失。AI防火牆可以保障這類企業在電郵及文件傳輸上的安全，同時降低員工誤開釣魚郵件或惡意附件的風險。

另一方面，對於高度依賴網絡的電商平台和網店而言，網絡安全更是業務發展不可或缺的一環。顧客在在網上購物時，往往需要提供姓名、地址與信用卡等高度敏感的個人資料。部署AI防火牆除了可保障顧客的資料安全，更可防止網站或後台帳戶被入侵，有效防止網上商店被迫中斷業務、訂單處理受阻，或客戶資料庫遭竊取，確保業務能持續運作。

網絡安全不僅是保護商業機密和客戶私隱的重要防線，亦是維護企業信譽、客戶信任及業務持續營運的重要基石。隨著AI技術日益成熟，企業在提升營運效率及競爭力的同時，亦必須積極提升防禦能力，應對網絡安全挑戰。

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數據來源：香港企業網絡保安準備指數及 AI 安全風險調查2024

（資料及相片由客戶提供）