MSI Claw 8 EX AI+香港預購優惠｜8吋大屏配超大電池規格全面升級

MSI Claw 8 EX AI+香港預購優惠｜近年流動電競遊戲的普及，手提遊戲機成為玩家隨身娛樂首選。然而，以往產品在續航力與螢幕上的限制影響了體驗。最近MSI Claw 8 EX AI+於香港登場，它正是全新世代旗艦電競手提遊戲機，憑藉大螢幕、長續航及強悍配置，為流動遊戲帶來新標準。新機已經開始進行預購，不單可以有更優惠的價格入手，而且更可以免費獲取「Lucky 龍仔」盲盒！



8吋大螢幕畫面流暢細緻

MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM 電競手提遊戲機，配備了更大的 8 吋觸控螢幕。這片螢幕採用 16 比 10 比例，解像度達 1920 x 1200，支援 120Hz 可變更新率以減少畫面延遲，搭配 500 尼特亮度，讓用家在不同光線下都能獲得流暢逼真的色彩與沉浸視覺體驗。

新機首發搭載最新英特爾 Arc G3 Extreme 處理晶片，配備 14 個運作單元及 14 個線程，最高頻率達 4.7 GHz，AI 效能達 46 TOPS，配合 32GB 記憶體與 1TB 硬碟，輕鬆運行各類遊戲大作。為解決續航限制，機身內置高達 80Whr 超大電池。機身手柄貼合人體工學，左右搖桿與板機均採用霍爾效應技術以避免漂移。

MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM 電競手提遊戲機 直接預購優惠連結（按此）

預購特惠享折扣送限定禮

官方由 2026 年 6 月 23 日至 7 月 30 日推出第二波限時預購。新機原價港幣 $14,999 元，預購限量優惠價港幣 $14,499，大減$500。是次優惠活動由豐澤獨家承辦，買家除可獲得專屬禮包外，更獲加碼贈送限量一套 4 款的「 Lucky 龍仔．入波王系列」盲盒。

預購用家可憑收據於 2026 年 8 月 3 日至 8 月 14 日，憑預購收據到指定中心換領公仔。地點位於葵涌大連排道 58-66 號樂聲工業中心 B 區 9 樓 B 室。辦公時間為星期一至五上午 10 時至下午 6 時（下午 5 時 40 分結單），星期六上午 10 時至下午 1 時（下午 12 時 40 分結單），星期日及公眾假期休息。