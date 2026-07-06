首屆LEAP East創科盛會倒數5日　匯聚頂尖資本　共拓跨境科技商機

距離2026年全球焦點科技盛事僅剩最後幾天！備受全球創科界及投資者關注的 LEAP East 盛會將於今年7月8日至10日，首次移師亞洲並強勢登陸香港會議展覽中心。隨着活動進入開幕前的最後倒數階段，這場科技界旗艦活動，正為亞洲與中東的創新生態搭建最直接的交流與投資橋樑。



活動登記連結

龐大資本陣容 精準對接融資需求

對於本地及亞洲的科技企業與初創團隊而言，今次大會最具吸引力之處，無疑是其極具規模的資本陣容。超過200位來自創投、私募股權、私人銀行及機構投資領域的頂尖投資者將出席LEAP East，包括沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）、麥格理資本（Macquarie Capital）、阿里巴巴創業基金、創新工場、戈壁創投及白星資本等。投資者合計管理的資產規模（AUM）接近2萬億美元，當中更有近1萬億美元的資本可靈活部署於新興增長領域。此外，逾150家來自亞洲、中東及全球的高增長初創公司將同場亮相。大會特設的投資者項目與配對環節，將為尋求融資與跨國發展的企業，提供與決策者直接面談的黃金機會。

超過200位來自創投、私募股權、私人銀行及機構投資領域的頂尖投資者將出席LEAP East。

科技巨頭分享實戰經驗 洞察商業轉化趨勢

除了資本層面的深度對接，LEAP East 亦是業界洞察前沿科技商業轉化的重要窗口。大會邀請了多位跨國企業領袖親臨主舞台，拆解最核心的行業實戰經驗。

屆時，Adobe 亞太及日本區總裁 Ben Goodman 將分享企業如何利用創意智能實現全球規模化發展；海柔創新創辦人陳宇奇將探討自主物流的未來前景；八達通集團行政總裁應天麒會剖析電子支付在智慧城市架構中的關鍵角色；樂天醫療總裁 Minami Maeda 則將分享深科技與生命科學的融合創新。這些具高度前瞻性的行業探討，將為與會的專業人士及企業高管提供極具價值的策略洞見。

多國展館展出前沿技術 拓展高階國際人脈

為立體展現全球科技實力，活動現場將設立英國、印度、巴基斯坦及中國浙江等多個國際展館，集中展示各地在數碼與科技領域的核心競爭力。這不僅讓與會者能夠一站式飽覽各國的前沿技術，更為企業搭建拓展高階國際人脈、尋找跨國合作夥伴及建立全球供應鏈的交流平台。

LEAP East將設立英國、印度、巴基斯坦及中國浙江等多個國際展館，集中展示各地在數碼與科技領域的核心競爭力。

把握最後機會 探索跨國商機

隨著人工智能、醫療保健、綠色能源與金融科技高速發展，跨區域的資源整合已成為企業保持競爭力的關鍵。LEAP East將提供一個將前沿技術、優質資本與實際商業場景結合的專業交流空間。歡迎各位有意拓展跨國業務、尋求融資機遇或了解最新產業趨勢的業界人士把握機會，共同參與這場推動跨境創新的科技盛會。

LEAP East

日期：2026年7月8日至10日

地點：香港會議展覽中心

官方網頁

（資料由客戶提供）