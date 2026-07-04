金孚汽車代理BAW M8新車發佈會　民族汽車傳奇強勢登陸香港

中國汽車界民族品牌的傳奇BAW（北京汽車製造廠，Beijing Automobile Works）正式進軍香港市場。金孚汽車宣佈成為BAW香港官方總代理，並於7月3日假沙田新城市廣場舉行盛大新車發佈會，隆重推出旗下MPV品牌——M8。發佈會全面介紹了M8「越級空間、越級舒享」兩大核心優勢，為香港公司及家庭用戶，提供「宜商、宜家、宜旅」的全天候出行方案。



金孚汽車宣佈成為BAW香港官方總代理，並於7月3日假沙田新城市廣場舉行盛大新車發佈會。當日嘉賓包括：（左起）Honey Punch - Keira、Honey Punch - Jacey、羅志賢先生、翟熙鵬先生、程繼頤小姐、羅上桓先生、張日明先生、Honey Punch - Colour、Honey Punch - Alma、Honey Punch - Chelsa、羅志勤先生。

金孚汽車有限公司董事羅志賢先生、BAW東南亞區銷售經理翟熙鵬先生；Baron Music Director伍樂城先生、林淑美小姐、林偉漢先生；「華人之光」前中國香港欖球代表姚錦成先生；前中國香港空手道精英運動員、現任亞奧理事會運動員委員會委員李振豪先生，還有一眾金孚汽車有限公司的代表，包括執行董事秦偉明先生、營業董事張日明先生、羅志勤先生以及總經理程繼頤小姐等多位嘉賓出席發佈會，更邀請了BAW香港區專屬品牌推廣大使——女團Honey Punch驚喜現身，現場亦吸引了眾多的市民及車迷，共同見證BAW M8的華麗揭幕。

金孚汽車宣佈成為BAW香港官方總代理，並於7月3日假沙田新城市廣場舉行盛大新車發佈會。前中國香港欖球代表姚錦成先生（左）；前中國香港空手道精英運動員、現任亞奧理事會運動員委員會委員李振豪先生到場支持

金孚汽車宣佈成為BAW香港官方總代理，並於7月3日假沙田新城市廣場舉行盛大新車發佈會。嘉賓合照：（左起）林淑美小姐、羅志賢先生、伍樂城先生、林偉漢先生。

金孚汽車有限公司董事羅志賢先生致辭時表示，金孚汽車一直致力從世界各地引進不同優質名車至香港市場，這次十分榮幸能夠成為BAW北京汽車製造廠的香港獨家代理商。今後將繼續秉持「以客為尊，以人為本」的理念，為BAW車主提供周全的銷售與售後服務。

金孚汽車有限公司董事羅志賢先生於BAW M8新車發佈會致辭。

BAW東南亞區銷售經理翟熙鵬先生致辭時表示，這次BAW M8在香港上市，對BAW來說是一個戰略性的重要決策。BAW希望透過香港，輻射泰國、新加坡、馬來西亞等東南亞市場，讓來港旅遊或商務交流的旅客親身體驗和認識M8，繼而引進當地市場。相信在BAW和金孚汽車的努力下，香港將進一步成為國產車型在東南亞市場的「出海橋頭堡」。

BAW東南亞區銷售經理翟熙鵬先生於BAW M8新車發佈會致辭。

發佈會由羅志賢董事、翟熙鵬經理以及一眾金孚汽車有限公司的代表為新車主持剪綵儀式，BAW M8亦在各位的見證下在香港正式揭幕亮相，並由金孚汽車有限公司代表向現場觀眾詳細介紹BAW M8「兩大越級」的核心優勢。

BAW M8新車發佈會由羅志賢董事、翟熙鵬經理以及一眾金孚汽車有限公司的代表為新車主持剪綵儀式。（左起）程繼頤總經理、秦偉明董事、羅志賢董事、翟熙鵬經理、張日明董事、羅志勤董事。

作為BAW香港區專屬品牌推廣大使，Honey Punch分享了成員乘坐BAW M8的親身體驗，指六人平時出行要攜帶大量的演出物資，但BAW M8完全可以滿足，甚至不影響前面座位的舒適度，大讚車內空間以及座位的多元功能帶來頂級體驗。其後更演唱《滑到入心》及《蝶式》兩首熱門歌曲，將現場氣氛推至高點。

BAW香港區專屬品牌推廣大使——女團Honey Punch驚喜現身BAW M8新車發佈會。

「兩大越級」產品力 全面賦能全場景出行體驗

BAW M8的核心競爭力之一在於其傲視同級的「越級空間」。車身尺寸長達5317mm，3200mm超長軸距，車內總容積高達6180L。縱貫三排的3718mm超長車內空間，確保了第三排乘客也能擁有610mm的腿部空間，顛覆傳統MPV第三排的局促印象。座椅支持7種空間組合，加上1270mm超大行李艙空間，滿足商務接待、家庭出行、高端營運及戶外休旅的多元化需求，為每位乘客帶來商務艙級的乘坐體驗。

AW M8的核心競爭力之一在於其傲視同級的「越級空間」。車身尺寸長達5317mm，3200mm超長軸距，車內總容積高達6180L。座椅支持7種空間組合，加上1270mm超大行李艙空間，滿足商務接待、家庭出行、高端營運及戶外休旅的多元化需求，為每位乘客帶來商務艙級的乘坐體驗。

BAW M8的「越級舒享」則體現在每一個細節中。車內配備7層材質人體工學座椅，一、二排座椅具備通風、加熱、按摩及迎賓功能，二排更設有電動腿托及一鍵舒享模式；三排則為無級可調的大沙發座椅，真正實現「座座皆VIP」。車內搭載高通驍龍芯片及地平線L2級輔助駕駛系統，配合13顆智能傳感器及10大輔助駕駛功能，結合全車超過80項噪音震動優化及前排雙層夾膠玻璃，為用戶帶來靜謐、安全的智慧出行體驗。

在續航方面，BAW M8針對香港用戶對效率的追求，搭載高容量磷酸鐵鋰電池，CLTC綜合續航達505km CLTC。

東方美學融合科技質感 軍工品質守護出行

BAW M8設計上汲取了東方美學靈感，「山水前臉」以鍍鉻飾條模擬瀑布飛瀉之勢，搭配「霞光大燈」與「登峰日行燈」，兼具科技感與東方意境。內飾則採用「星艦環抱座艙」設計，配備128色智能氛圍燈及Jamo尊寶5.1聲道高保真音響，打造沉浸式聽覺盛宴。車身提供星夜黑、珠光白、月光銀及黑白雙色拼色選擇，內飾則以愛馬仕橙色點綴，滿足個性化需求。

車輛採用高強度籠式車身設計，整車高強度鋼佔比達75%，其中潛艇級高強度鋼佔比35%，配合「金鋼盾」電池殼體及LFP/NCM材料電芯，電芯通過鋼針針刺測試，不起火、不爆炸、熱擴散，24小時無明火。加上先進的 BMS 電池管理系統，出現熱失控信號後及時預警防護，全方位守護行車安全。

BAW M8共提供Luxury及Premium兩個版本，售價分別為港幣$419,900及港幣$449,900。預售期間下訂可享早鳥優惠，Luxury版本優惠價港幣$389,900，Premium版本優惠價港幣$429,900。