賓利首款純電豪華SUV「Torcal」9月發佈！奢華配置難掩續航力隱憂

賓利首款純電豪華SUV「Torcal」9月發佈！官方最新預告將於今年9月23日舉行全球發佈會，推出品牌歷史上首款純電動車（BEV），並正式定名為「Torcal」。這部車長達5米的純電豪華SUV毫無疑問將吸引全球車迷目光，但在目前頂級豪車電動化市場無以為繼的尷尬時間點，Torcal的前路似乎充滿挑戰。



賓利發布了旗下首款電動車Torcal的預告圖。（Bentley）

諜照頻流出：斜背線條源自概念車，紅黑奢華內飾曝光

其實在正式發佈前，Torcal的測試車已多次曝光。今年早些時候，這款新車就被目擊在北極圈進行極寒測試，隨後亦披上厚厚的偽裝膜現身德國紐布靈賽道（Nürburgring）進行高速試練。從當時流出的照片可見，新車突破了傳統SUV的框架，採用了極具動感的斜背（Fastback）車身線條，據悉部分外觀設計靈感是來自品牌去年發佈的EXP15概念車。

部分外觀設計靈感是來自品牌去年發佈的EXP15概念車。（Bentley）

車長達5米的巨獸同時糅合了現行燃油旗艦Bentayga的長車頭與直立式前臉，進氣格柵則源自經典的Continental T，改用整塊發光水晶立面打造，配合全車電動車門，高調彰顯奢華身份。

賓利首款純電豪華SUV「Torcal」9月發佈！（Bentley）

至於車廂內飾細節同樣極盡奢華，諜照顯示座艙內大膽採用了搶眼的紅色皮革與黑色Alcantara物料混搭，視覺衝擊感極強。在科技配備上，新車將搭載大型曲面顯示屏，並保留了部分機械式觸控面板，以維持頂級豪車專屬的手感與尊貴操作體驗。不過，賓利在追求科技感的同時，亦刻意避開近年氾濫的多螢幕設計，官方更特別強調「絕不提供副駕駛座螢幕」的選配，堅持傳統豪華車的內斂美學。

480公里續航力在現今市場是否不夠吸引？

官方透露Torcal的滿電續航里程將超過480公里，這個數據在現時看來，不禁讓人有種時間倒退的錯覺。若放在三年前，480公里的續航力確實交到功課，但來到電池技術與電控元件不斷升級的今天，這個數字已逐漸變成新世代電動車的「平均線」。相比之下，同樣是奢華定位、馬力突破千匹的Ferrari Luce續航力已達500公里，Torcal的電能規格不免令人質疑是否有些保守。

Torcal 將加入Bentayga、Bacalar 和 Batur 的行列，成為賓利旗下的全新車型。（Bentley）

頂級豪車遇上「電動寒冬」，富豪們不愛純電？

賓利此時推出Torcal，正值頂級豪車純電市場的尷尬期。觀察近期的市場走向，各大超級豪車品牌的電動化之路普遍觸礁。例如法拉利推出首款純電車後飽受外界批評，甚至傳出營銷總監為此離職的窘境；平治旗下的純電Maybach以及電動版G-Class在全球的銷情同樣低迷；勞斯萊斯首款純電跑車Spectre的銷量持續下滑。

法拉利新推出的電車Luce後飽受外界批評。（Ferrari）

頂級超跑品牌Lotus就曾直言，在超奢華汽車市場中，電動車的優勢並不明顯。對於這個層級的富豪車主而言，傳統V8或W12燃油引擎的寧靜度與絲滑起步感根本不輸電動馬達，更不會出現電動車特有的突兀加速眩暈感。再者，富豪們對高昂的燃油稅和保養費完全免疫，買電動車往往只是當作跟風玩具，環保誘因並不足夠。